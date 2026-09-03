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'बायोफोर्टिफाइड' फसलें बनाएंगी सेहत! कृषि संस्थानों में दलहनी फसलों पर होगा शोध, 82 करोड़ रुपये होंगे खर्च

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मिशन आन हाई यील्डिंग सीड्स के तहत होगी कवायद.

दलहनी फसलों पर होगा शोध
दलहनी फसलों पर होगा शोध (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 5:00 PM IST

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कानपुर : देश में दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से राहतभरी खबर सामने आई है. देश में पहली बार आईसीएआर की मिशन आन हाई यील्डिंग सीड्स को अब धरातल पर लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है. देश में आईसीएआर ने 20 ऐसे कृषि संस्थानों को आगामी पांच वर्षों तक दलहनी फसलों पर शोध के लिए चुना है, जहां से नई वैरायटी बाहर आएंगी और वह बिना किसी देरी के किसानों तक पहुंचेंगी.

आईसीएआर के उपमहानिदेशक डा. डीके यादव के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (IIPR) को इसके लिए छह करोड़ रुपये का अच्छा खासा बजट दिया गया है. जबकि इस पूरी कवायद पर आईसीएआर ने 82 करोड़ रुपये खर्च करने का प्लान बनाया है. इसमें 72 करोड़ रुपये जहां शोध कार्यों पर खर्च होंगे.

कृषि संस्थानों में दलहनी फसलों पर होगा शोध (Video credit: ETV Bharat)

आईसीएआर के उपमहानिदेशक के मुताबिक, 10 करोड़ रुपये से बीजों को तैयार कराया जाएगा. जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी. सभी तरह की जलवायु के वह अनुकूल होंगे. उन्होंने बताया कि हमारा मकसद है कि दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो. उनके खेतों तक वह बीज पहुंचे, जिससे खेतों में लगी फसल लहलहा जाए.

"किसानों को मिलेंगे दमदार बीज" : उन्होंने बताया कि दाल अब केवल प्रोटीन का स्रोत बनकर ही न रहे, बल्कि पोषण की कमी दूर करने में भी अहम भूमिका निभा सके इसके लिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आइआइपीआर) के वैज्ञानिक अरहर, मूंग, उड़द और चना जैसी प्रमुख दलहनी फसलों में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाने के लिए शोध करेंगे.

बायोफोर्टिफाइड फसल
बायोफोर्टिफाइड फसल (Photo credit: ETV Bharat)

दलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे इस विशेष शोध का मुख्य फोकस फसलों को 'बायो-फोर्टिफाइड' बनाना है. इसके तहत दलहन की पारंपरिक प्रजातियों में जेनेटिक व वैज्ञानिक शोध के माध्यम से प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, लौह तत्व (आयरन), जिंक और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाई जा रही है.

इस तकनीक से तैयार उच्च गुणवत्ता वाली दालों के नियमित सेवन से विशेषकर ग्रामीण इलाकों में व्यापक स्तर पर फैल रही एनीमिया और कुपोषण जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा. संस्थान के निदेशक डा. जीपी दीक्षित ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आगामी पांच वर्षों में संस्थान के अंदर कई नई वैरायटी तैयार हो सके, साथ ही हम किसानों को दमदार बीज भी मुहैया कराएंगे.

भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (Photo credit: ETV Bharat)


किसानों को भी मिलेगा फायदा : आईआईपीआर के निदेशक डा. जीपी दीक्षित ने बताया कि नई किस्मों को अधिक उत्पादन देने के साथ बदलते मौसम और रोगों को सहन करने में सक्षम बनाने पर भी जोर रहेगा. कम अवधि में तैयार होने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों से किसानों की उत्पादन लागत घटने तथा उपज बढ़ने की उम्मीद है. इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. संस्थान इन नई किस्मों के बीजों के परीक्षण के बाद आगामी सीजन में बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण की योजना बना रहा है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल सकेगा.

दालों से संबंधित आंकड़े
दालों से संबंधित आंकड़े (Photo credit: ETV Bharat)



ब्रीडर को देंगे ढाई लाख और हाइब्रिड बीज तैयार करने पर मिलेंगे पांच लाख रुपये : आईसीएआर के उपमहानिदेशक डा. डीके यादव ने बताया कि आईसीएआर के मिशन आन हाई यील्डिंग सीड्स के तहत जिस संस्थान में ब्रीडर तैयार होंगे, उन्हें ढाई लाख रुपये की राशि दी जाएगी. जबकि हाइब्रिड वैरायटी तैयार करने वालों को हम पांच लाख रुपये की राशि से सम्मानित करेंगे. इसके अलावा देश में दो से तीन सेंटरों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे. साथ ही कृषि संस्थानों का जो वर्षों पुराना डाटा है, जिसमें वैरायटी की सभी जानकारियां हैं उन्हें भी हम अपडेट कराएंगे.

दालों से संबंधित इन आंकड़ों को जानिए
वर्ष उत्पादन(लाख टन में)
2021-22273.02
2022-23260.58
2023-24242.26
2024-25256.83
2025-26274.09

जानिए क्या है मिशन आन हाई यील्डिंग सीड्स : भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. जीपी दीक्षित ने बताया मिशन आन हाई यील्डिंग सीड्स के अंतर्गत शोध संस्थानों को (जिन्हें आईसीएआर चुना है) ऐसी वैरायटी तैयार करनी है जो अधिक उपज देने वाली हो. जब वैरायटी तैयार हो रही है तो उन्हीं वैरायटी के बीजों को भी विकसित करना है. उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में देश को दलहनी फसलों की कई नई वैरायटी मिल जाएंगी.

दलहनी फसलों पर होगा शोध
दलहनी फसलों पर होगा शोध (Photo credit: ETV Bharat)

इन फसलों पर किए जाएंगे शोध कार्य

  • अरहर
  • चना
  • मूंग
  • उरद
  • मसूर

"बायोफोर्टीफाइड" फसलें : आईआईपीआर के निदेशक डॉ जीपी दीक्षित ने बताया कि बायोफोर्टीफाइड वह फसलें होती हैं, जिनमें आयरन, जिंक और प्रोटीन की मात्रा सामान्य वैरायटी की तुलना में अधिक होती है. उन्होंने बताया कि संस्थान में मसूर और चना की दो ऐसी वैरायटी तैयार की गईं हैं जो "बायोफोर्टीफाइड" फसलों के रूप में विकसित हुई हैं.

संस्थानों को चुना गया.
संस्थानों को चुना गया. (Photo credit: ETV Bharat)

अब मिलेंगे नए बीज : शहर के बिल्हौर निवासी किसान सुशील ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं. अब वह फसलों में नए बीजों और नई वैरायटी लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को सबसे अधिक वही बीज पसंद आते हैं, जिसमें फसलों की पैदावार अधिक होती है.


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