ETV Bharat / state

5 हजार साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण, महिलाओं और बच्चों के योगदान की प्रमाणिकता,प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों पर शोध

छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रागैतिहासिक काल की कई महत्वपूर्ण साक्ष्य उभरकर सामने आ रहे हैं. संभाग के कांकेर, कोंडागांव और अबूझमाड़ में मिले शैल चित्रों के अलावा बस्तर में 31 ऐसी साइटों की पहचान की गई है. जहां पर प्रागैतिहासिक काल के इंसानों की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं. यह प्रमाण पत्थरों पर उकेरी गए शैल चित्रों में दिखाई दे रहे हैं. कई जगह रंगीन चित्र हैं तो कई जगहों पर लोहे से भी चित्र बनाए गए हैं. खास बात यह है कि शैल चित्र 5000 सालों से भी अधिक पुराने हो सकते हैं. यानि उस समय भी बस्तर में मानव सभ्यता मौजूद थी.

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद मानव विज्ञान केंद्र भारतदेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहा है. बस्तर के जंगलों में मिले करीब 5 हजार साल पुराने शैल चित्रों में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की मौजूदगी का पता लगा रही है. वहीं पत्थरों और दीवारों पर उकेरी गई शैल चित्रों का डिजिटिलाइजेशन किया जा रहा है.

मानव विज्ञान केंद्र कर रहा है सर्वे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुरुष के हाथ के निशान महिला से बड़े

मानवविज्ञान केंद्र के अधीक्षक पीयूष रंजन साहू ने बताया कि बस्तर के कांकेर में जो शैलचित्र मिले हैं. जहां मानव हाथ के निशान के साथ ही बच्चे और महिला के हाथ के निशान है. लेकिन पुरुष के हाथ का निशान का आकार काफी बड़ा है. जो आज भी आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है. इसलिए इसे एलियन साइट भी कहा जाता है. हालांकि मानव वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले इंसान न केवल एक परिवार की तरह रह रहा था. बल्कि बस्तर की कई गुफाओं में उसने चित्रकला में भी पारंगत हासिल कर ली थी.अलग-अलग तरह के शैल चित्र कभी शिकार तो कभी आम जनजीवन का विवरण देते हैं. कई चित्रों में शिकार के दौरान हथियार के इस्तेमाल के भी चित्र दिखाई देते हैं. इससे पता चलता है कि लोहे का उपयोग बस्तर में स्थानीय लोग हजारों सालों से कर रहे होंगे.

भारतीय इतिहास का अद्भुत नजारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5 हजार साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण (Research on prehistoric rock paintings)

यह पहली बार है जब बस्तर में इस तरह से सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है.अबूझमाड़ नारायणपुर कांकेर सहित पूरे बस्तर में 31 ऐसी जगह हैं. जहां इस तरह के शैल चित्र दिखाई दिए हैं जो 5000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं. जल्द इनकी वैज्ञानिक तकनीक से (रॉक डेटिंग ) डेटिंग की जाएगी- पीयूष रंजन साहू, अधीक्षक,मानव विज्ञान केंद्र

प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हैं शैल चित्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

31 साइट्स में से 13 के डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा



बस्तर केंद्र से बनाये गए 7 विशेषज्ञों की टीम लगातार दूरस्थ क्षेत्र का दौरा कर रही है. 31 साइट में से 13 साइट का डॉक्यूमेंटेशन कार्य पूरा हो चुका है. लंबे समय से खुले स्थान पर और संरक्षित नहीं होने की वजह से प्राकृतिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानवीय दखल से भी कई जगह पर इन शैलचित्रों को नुकसान हुआ है. फिलहाल वैज्ञानिक सभी चित्रों को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं.काम पूरा होने पर दुनिया में बस्तर भी प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमुख आश्रय स्थल के रूप में दर्ज हो सकेगा और वह फुटप्रिंट भी मिलेंगे जो हजारों साल पुरानी सभ्यता के पुरातन स्थल रहे हैं.



छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद नहीं कौशल्या नंदन श्री राम की गाथा सुनाई देगी: जगद्गुरु रामभद्राचार्य

EXPLAINER : कूलर खस सेहत पर डाल रहा असर, जानिए असली और नकली खस में फर्क

मनरेगा मजदूरों की ई केवायसी, छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल, सीएम साय ने जताई खुशी