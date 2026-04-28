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5 हजार साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण, महिलाओं और बच्चों के योगदान की प्रमाणिकता,प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों पर शोध

बस्तर में हजारों साल पुराने शैल चित्रों पर शोध हो रहा है.मानव विज्ञान केंद्र शैल चित्रों को डिजिटली संरक्षित करने के प्रयास में जुटा है.

Research on prehistoric rock paintings
प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों पर शोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 5:53 PM IST

3 Min Read
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बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद मानव विज्ञान केंद्र भारतदेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहा है. बस्तर के जंगलों में मिले करीब 5 हजार साल पुराने शैल चित्रों में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की मौजूदगी का पता लगा रही है. वहीं पत्थरों और दीवारों पर उकेरी गई शैल चित्रों का डिजिटिलाइजेशन किया जा रहा है.

5000 हजार साल पुराने शैल चित्र

छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रागैतिहासिक काल की कई महत्वपूर्ण साक्ष्य उभरकर सामने आ रहे हैं. संभाग के कांकेर, कोंडागांव और अबूझमाड़ में मिले शैल चित्रों के अलावा बस्तर में 31 ऐसी साइटों की पहचान की गई है. जहां पर प्रागैतिहासिक काल के इंसानों की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं. यह प्रमाण पत्थरों पर उकेरी गए शैल चित्रों में दिखाई दे रहे हैं. कई जगह रंगीन चित्र हैं तो कई जगहों पर लोहे से भी चित्र बनाए गए हैं. खास बात यह है कि शैल चित्र 5000 सालों से भी अधिक पुराने हो सकते हैं. यानि उस समय भी बस्तर में मानव सभ्यता मौजूद थी.

Research on rock paintings
हजारों साल पुराने शैल चित्रों पर हो रहा शोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Anthropological Center is conducting survey
मानव विज्ञान केंद्र कर रहा है सर्वे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुरुष के हाथ के निशान महिला से बड़े

मानवविज्ञान केंद्र के अधीक्षक पीयूष रंजन साहू ने बताया कि बस्तर के कांकेर में जो शैलचित्र मिले हैं. जहां मानव हाथ के निशान के साथ ही बच्चे और महिला के हाथ के निशान है. लेकिन पुरुष के हाथ का निशान का आकार काफी बड़ा है. जो आज भी आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है. इसलिए इसे एलियन साइट भी कहा जाता है. हालांकि मानव वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले इंसान न केवल एक परिवार की तरह रह रहा था. बल्कि बस्तर की कई गुफाओं में उसने चित्रकला में भी पारंगत हासिल कर ली थी.अलग-अलग तरह के शैल चित्र कभी शिकार तो कभी आम जनजीवन का विवरण देते हैं. कई चित्रों में शिकार के दौरान हथियार के इस्तेमाल के भी चित्र दिखाई देते हैं. इससे पता चलता है कि लोहे का उपयोग बस्तर में स्थानीय लोग हजारों सालों से कर रहे होंगे.

Amazing view of Indian history
भारतीय इतिहास का अद्भुत नजारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
5 हजार साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण (Research on prehistoric rock paintings)

यह पहली बार है जब बस्तर में इस तरह से सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है.अबूझमाड़ नारायणपुर कांकेर सहित पूरे बस्तर में 31 ऐसी जगह हैं. जहां इस तरह के शैल चित्र दिखाई दिए हैं जो 5000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं. जल्द इनकी वैज्ञानिक तकनीक से (रॉक डेटिंग ) डेटिंग की जाएगी- पीयूष रंजन साहू, अधीक्षक,मानव विज्ञान केंद्र

Rock paintings
प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हैं शैल चित्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

31 साइट्स में से 13 के डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा

बस्तर केंद्र से बनाये गए 7 विशेषज्ञों की टीम लगातार दूरस्थ क्षेत्र का दौरा कर रही है. 31 साइट में से 13 साइट का डॉक्यूमेंटेशन कार्य पूरा हो चुका है. लंबे समय से खुले स्थान पर और संरक्षित नहीं होने की वजह से प्राकृतिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानवीय दखल से भी कई जगह पर इन शैलचित्रों को नुकसान हुआ है. फिलहाल वैज्ञानिक सभी चित्रों को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं.काम पूरा होने पर दुनिया में बस्तर भी प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमुख आश्रय स्थल के रूप में दर्ज हो सकेगा और वह फुटप्रिंट भी मिलेंगे जो हजारों साल पुरानी सभ्यता के पुरातन स्थल रहे हैं.

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