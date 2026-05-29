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ओरण: पर्यावरण और आस्था का अनूठा संगम, जो बन रहा दुर्लभ प्रजातियों का सुरक्षित बसेरा, रिसर्च में खुलासा

जोधपुर में परंपरागत ओरण भूमियां जैव विविधता के सुरक्षित आश्रय स्थल बन रही हैं. इनमें वन्यजीव, पक्षी और मरुस्थलीय वनस्पतियां समृद्धि से मौजूद हैं.

जोधपुर के ओरण पर शोध
जोधपुर के ओरण पर शोध (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 6:40 AM IST

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जोधपुर: राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार गांवों में चारागाह और पशु चराने के लिए विशेष रूप से छोड़ी गई भूमि को ओरण कहा जाता है. इन इलाकों में पेड़ कटाई नहीं होती, न ही कोई खेती की जाती है. ये क्षेत्र अब प्राकृतिक संरक्षण के बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरे हैं. मंदिरों, देवताओं और पशुओं के नाम पर संरक्षित ये ओरण आज स्थानीय जैव विविधता को बचाने वाले महत्वपूर्ण केंद्र साबित हो रहे हैं.

हाल ही में Environment and We नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में जोधपुर क्षेत्र के सात प्रमुख ओरणों पर किए गए विस्तृत शोध पत्र का प्रकाशन हुआ है. शोध में यह स्पष्ट हुआ है कि ये ओरण क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों, पक्षियों, सरीसृपों और मरुस्थलीय वनस्पतियों के लिए सुरक्षित घर बन गए हैं. यह शोध इकोलॉजी रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी (ईआरडीएस) फाउंडेशन की निदेशक डॉ. ममता रावत और वन्यजीव विशेषज्ञ एवं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया. शोधकर्ताओं ने एक वर्ष तक इन क्षेत्रों का गहन सर्वेक्षण किया.

जोधपुर के ओरण पर शोध (ETV Bharat Jodhpur)

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ओरण की वजह से बची दुर्लभ प्रजातियां: ईआरडीएस की निदेशक डॉ. ममता रावत कि राजस्थान के ओरण केवल आस्था और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारी स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करने वाले प्राकृतिक कवच की तरह काम कर रहे हैं. जोधपुर के उत्तरी क्षेत्र के ओरणों में हमने कई दुर्लभ पेड़ों की प्रजातियां और वन्यजीव पाए जो इन ओरणों की वजह से ही आज भी सुरक्षित हैं.

कन्वेंशन के तहत संरक्षण जरूरी: डॉ. सुमित डूकिया ने कहा कि ओरण राजस्थान की मिट्टी, संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न अंग हैं. इनका स्थानीय लोगों के साथ गहरा नाता है. भारत सरकार ने वर्ष 2002 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी हो या फिर पारंपरिक ओरण, सभी प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों को समान महत्व देने की बात कही गई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्थान सरकार को स्थानीय समुदाय, पंचायतों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ओरण संरक्षण और मॉनिटरिंग कमेटी गठित करनी चाहिए. साथ ही इनके भू-उपयोग परिवर्तन को रोकने के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए.

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जोधपुर में 7 ओरण पर रिसर्च (ETV Bharat GFX)

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ओपन नेचुरल ईको-सिस्टम: ओरण एक ओपन नेचुरल ईको-सिस्टम है, जहां मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होता है. यहां खेती न होने के कारण प्राकृतिक वनस्पति और जीव-जंतु स्वाभाविक रूप से फलते-फूलते हैं. डॉ. डूकिया ने चिंता जताते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने अभी तक अधिकांश ओरणों के भूभागों का वैज्ञानिक निर्धारण नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद यह प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है. भूभाग निर्धारित हो जाने पर इनका संरक्षण और प्रबंधन आसान हो जाएगा.

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जोधपुर के ओरणों में कुल 121 प्रकार के वन्यजीव, पक्षी और अन्य जीव प्रजातियां मिलीं (ETV Bharat Jodhpur)

इन क्षेत्रों में हुआ शोध: शोध टीम ने जोधपुर जिले के सात प्रमुख ओरणों- कोलू पाबूजी, उजलिया माताजी ओरण भवाद, रामदेव एवं हनुमान ओरण (उमेद नगर), खारड़ा-मेवासा, बापिणी, जाखण और सेतरावा का विस्तृत अध्ययन किया. शोध के दौरान इन सात ओरणों में कुल 121 प्रकार के वन्यजीव, पक्षी और अन्य जीव प्रजातियां दर्ज की गईं. इनमें मरुस्थलीय वनस्पतियों की महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे खेजड़ी, केर, रोहिड़ा, पीलू और जाल बड़ी संख्या में पाई गईं.

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ओरण में कई प्रकार पक्षियों का बसेरा रहता है (ETV Bharat Jodhpur)

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ओरण ही सुरक्षित आश्रय: ओरण भूमि में वन्यजीवों में चिंकारा, नीलगाय, खरगोश, लोमड़ी, नेवला, जंगली बिल्ली, सेही, सियार के साथ-साथ कई सरीसृप प्रजातियां भी मौजूद हैं. पक्षियों में मोर, तीतर, गिद्ध, उल्लू, बाज और कई दुर्लभ प्रवासी पक्षी इन ओरणों में नियमित रूप से देखे गए. वर्तमान समय में तेज शहरीकरण और प्राकृतिक आवासों के लगातार घटने के कारण ओरण ही वन्यजीवों एवं पक्षियों के लिए अंतिम सुरक्षित प्रजनन और आश्रय स्थल बचे हुए हैं. यदि इनका संरक्षण जारी रहा तो ये क्षेत्र मरुस्थलीय जैव विविधता अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं.

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ओरण हिरणों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल है (ETV Bharat Jodhpur)

पश्चिमी राजस्थान में कई सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी लंबे समय से ओरण बचाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं. वे सरकार द्वारा ओरण भूमियों को बंजर जमीन बताकर सोलर पार्क और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं को सौंपने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. पूर्व राजस्व निरीक्षक राजकल डीडवानिया ने बताया कि लगभग हर गांव में ओरण भूमि मौजूद है. गांव वाले इन्हें धार्मिक और सामाजिक आस्था से जोड़कर संरक्षित रखते हैं, लेकिन कई जगहों पर इनके भूखंडों का आधिकारिक निर्धारण नहीं हो पाया है, जिससे इन पर खतरा मंडरा रहा है.

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