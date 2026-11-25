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हवाई सफर होगा और शांत! विमान के शोर को कम करने के लिए IIT कानपुर और रोल्स-रॉयस ने शुरू किया संयुक्त शोध

IIT कानपुर और रोल्स-रॉयस का संयुक्त शोध ( सोर्स : मीडिया सेल, आईआईटी कानपुर )

कानपुर: आईआईटी कानपुर और रोल्स-रॉयस ने एक संयुक्त शोध शुरू किया है, जिसका मकसद इंजन के कंपन से विमान के केबिन में होने वाले शोर को समझना और उसे कम करने के उपायों पर काम करना है, ताकि यात्रियों का हवाई सफर शांति से हो सके.

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि यह परियोजना आईआईटी कानपुर और रोल्स-रॉयस के बीच उद्योग और शिक्षण संस्थानों के सहयोग को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम है. इसके तहत इस साल की शुरुआत में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके माध्यम से शोध, संयुक्त परियोजनाओं, इंटर्नशिप, जानकारी के आदान-प्रदान और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग का रास्ता तैयार हुआ.

आईआईटी के आईओटीए ने निभाई अहम भूमिका आईआईटी कानपुर के इंटरफेस ऑफिस फॉर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस (IOTA) कार्यालय ने दोनों संस्थानों को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई. छह महीने की इस शोध परियोजना में इंजन के कंपन से विमान के केबिन में होने वाले शोर और यात्रियों के आराम पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा. इसके लिए विमान के ढांचे का एक मॉडल बनाया जाएगा, जो उड़ान के दौरान विमान की स्थिति को दर्शाएगा. इसमें कंपन पैदा करने वाली मशीन और आवाज़ व कंपन को मापने वाले सेंसर लगाए जाएंगे.