हवाई सफर होगा और शांत! विमान के शोर को कम करने के लिए IIT कानपुर और रोल्स-रॉयस ने शुरू किया संयुक्त शोध
आईआईटी कानपुर में इंजन के कंपन से होने वाले शोर के अध्ययन और उसे कम करने के उपायों पर शोध होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:59 PM IST
कानपुर: आईआईटी कानपुर और रोल्स-रॉयस ने एक संयुक्त शोध शुरू किया है, जिसका मकसद इंजन के कंपन से विमान के केबिन में होने वाले शोर को समझना और उसे कम करने के उपायों पर काम करना है, ताकि यात्रियों का हवाई सफर शांति से हो सके.
आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि यह परियोजना आईआईटी कानपुर और रोल्स-रॉयस के बीच उद्योग और शिक्षण संस्थानों के सहयोग को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम है. इसके तहत इस साल की शुरुआत में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके माध्यम से शोध, संयुक्त परियोजनाओं, इंटर्नशिप, जानकारी के आदान-प्रदान और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग का रास्ता तैयार हुआ.
आईआईटी के आईओटीए ने निभाई अहम भूमिका
आईआईटी कानपुर के इंटरफेस ऑफिस फॉर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस (IOTA) कार्यालय ने दोनों संस्थानों को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई. छह महीने की इस शोध परियोजना में इंजन के कंपन से विमान के केबिन में होने वाले शोर और यात्रियों के आराम पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा. इसके लिए विमान के ढांचे का एक मॉडल बनाया जाएगा, जो उड़ान के दौरान विमान की स्थिति को दर्शाएगा. इसमें कंपन पैदा करने वाली मशीन और आवाज़ व कंपन को मापने वाले सेंसर लगाए जाएंगे.
परियोजना का पहला चरण शुरू किया गया है. आगे इसके अन्य चरण भी शुरू किए जा सकते हैं. इस सहयोग पर रोल्स-रॉयस इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष शशि मुकुंदन ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की हमारी पुरानी परंपरा रही है. इसके माध्यम से हम कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं, शोध को आगे बढ़ाते हैं और नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों को तैयार करते हैं. हमें आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है.
वैश्विक इंजीनियरिंग कंपनी है रोल्स-रॉयस
आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर बिशाख भट्टाचार्य ने बताया कि रोल्स-रॉयस एक वैश्विक इंजीनियरिंग कंपनी है, जो लोगों को ऊर्जा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए काम करती है. कंपनी की मौजूदगी 47 देशों में है और 100 से अधिक अन्य देशों में भी उसके ग्राहक हैं. यह विमानन, रक्षा, समुद्री और औद्योगिक क्षेत्रों को अपनी सेवाएं देती है. साल 2025 में कंपनी का सालाना राजस्व 20.1 अरब पाउंड रहा.
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