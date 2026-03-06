ETV Bharat / state

टूथब्रश से निकलने वाली सूक्ष्म प्लास्टिक भी खतरनाक! जानिये क्या कहता है शोध?

बीएचयू आयुर्वेद विज्ञान संकाय के रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग की छात्रा अंजू ने किया शोध.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय
काशी हिंदू विश्वविद्यालय (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 6:03 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : वर्तमान में माइक्रोप्लास्टिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है. प्रतिबंध के बावजूद इसका प्रयोग हो रहा है. इस क्रम में माइक्रोप्लास्टिक कैसे जीवन का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है, इसके मानव जीवन पर क्या नुकसान हैं? इसको लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) आयुर्वेद विभाग ने शोध किया है.

शोध के लिए उन्होंने बनारस आस-पास के क्षेत्र का चयन किया है. उन्होंने पाया कि वर्तमान समय में बनारस में लोगों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक पर निर्भर है, जो उन्हें गंभीर बीमारियों की ओर ले जा रहा है.

शोध छात्रा अंजू और प्रो. आनन्द चौधरी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

खासकर बनारसी जायका और सामानों के स्टॉल पर पॉलीथिन का प्रयोग किया जा रहा है, जिस वजह से लोगों की सेहत ही नहीं बल्कि पर्यावरण और जलीय जीवों की जीवन भी प्रभावित हो रहा है. शोध में समस्याओं के साथ समाधान पर भी चर्चा की गई है.


शोध को करने का काम बीएचयू आयुर्वेद विज्ञान संकाय के रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग की शोध छात्रा अंजू कर रही हैं. वह यह रिसर्च प्रो. आनन्द चौधरी के पर्यवेक्षण में कर रही हैं.

शोध छात्रा अंजू
शोध छात्रा अंजू (Photo credit: research student)


बनारस के अलग-अलग स्थान पर किया शोध : उन्होंने वाराणसी के अलग अलग क्षेत्र और घाटों के आस-पास इस पर काम किया. अपने शोध में वो बताती हैं कि प्लास्टिक का दुरुपयोग आज भी आम है.

उन्होंने बताया कि दैनिक जीवन में हम जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ गया है. हमारे खाने से लेकर जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्टस हैं, हम जो टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं उसके छोटे-छोटे टुकड़ों में खुद टूटने से हमारे शरीर में जाना और अलग-अलग बीमारियों का खतरा बन रहा है.

ऐसे हो सकता है समाधान
ऐसे हो सकता है समाधान (Photo credit: ETV Bharat)

सड़क किनारे ठेले और दुकानों पर समोसे, चाय, नाश्ता और मिठाइयां अक्सर पतली और निम्न-गुणवत्ता वाली प्लास्टिक शीट में दी जाती हैं, जो न तो खाद्य सुरक्षित होती हैं और न ही कानूनी रूप से मान्य.

उन्होंने बताया कि उपयोग के बाद यह प्लास्टिक सड़कों पर फेंक दिया जाता है या नालियों के माध्यम से गंगा नदी तक पहुंच जाता है. धूप, गर्मी और बार-बार उपयोग से यह प्लास्टिक तेजी से टूटकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है, जिससे पानी, मिट्टी और भोजन प्रदूषित होते हैं.


शोध छात्रा अंजू
शोध छात्रा अंजू (Photo credit: research student)

यह होती है समस्या : वह कहती हैं कि माइक्रोप्लास्टिक का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनता जा रहा है. वह कहती हैं कि शोध में माइक्रोप्लास्टिक चाय, शहद, चीनी, फल-सब्जियों और मछलियों में पाया गया है.

यह कण जहरीले रसायनों और भारी धातुओं को अपने साथ लेकर चलते हैं और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं. वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक से आंतों में सूजन, लीवर से जुड़ी समस्याएं और कोशिकीय क्षति हो सकती है. लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

शोध छात्रा अंजू
शोध छात्रा अंजू (Photo credit: research student)
क्या कहते हैं आंकड़े? : शोध छात्रा अंजू जांगिड़ ने बताया कि माइक्रोप्लास्टिक ऐसे सूक्ष्म प्लास्टिक कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी कम होता है. यह कण बड़े प्लास्टिक सामान जैसे पन्नी, पैकेजिंग सामग्री, बोतलें, कपड़े, टायर आदि के टूटने से बनते हैं. कुछ माइक्रोप्लास्टिक पहले जानबूझकर बनाए जाते थे, जैसे सौंदर्य उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोबीड्स. आज यह माइक्रोप्लास्टिक पानी, मिट्टी और हवा तीनों में फैल चुके हैं.

वह कहती हैं कि अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020 में लगभग 27 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण में पहुंच चुका था और यह मात्रा आने वाले वर्षों में और बढ़ सकती है. चिंता की बात यह है कि यह कण हमारे भोजन और पानी के माध्यम से मानव शरीर में भी प्रवेश कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने एकल-उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 लागू किए. उत्तर प्रदेश भी पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों में शामिल है. इसके बावजूद जमीनी स्तर पर इन नियमों का पालन पूरी तरह नहीं हो पा रहा है.

शोध छात्रा अंजू
शोध छात्रा अंजू (Photo credit: research student)
यह शोध कार्य अंजू जांगिड़ कर रही हैं. अंजू जांगिड़ रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग, आयुर्वेद संकाय की छात्रा हैं. वह यह रिसर्च प्रो. आनन्द चौधरी के पर्यवेक्षण में कर रही हैं. प्रो. आनन्द चौधरी ने बताया कि अंजू का मुख्य शोध विषय "उत्तरी भारत में आयुर्वेद स्वास्थ्य एवं वेलनेस पर्यटन की व्यावहारिक संभावनाओं का व्यापक अध्ययन" है. उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक से उत्पन्न स्वास्थ्य विकार पर चिन्ता व्यक्त की है.

उन्होंने बताया कि स्वस्थ दिनचर्या का पालन करके ही माइक्रोप्लास्टिक के विकारों से बचा जा सकता है. साथ ही साथ प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिये जागरूकता की भी अनिवार्य आवश्यकता है.


ऐसे हो सकता है समाधान : अंजू जांगिड़ ने समस्या के साथ इसके समाधान पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है. यदि आज प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो माइक्रोप्लास्टिक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गंभीर और अदृश्य स्वास्थ्य संकट बन सकता है. कुछ बिंदुओं में इसके समाधान को समझा जा सकता है.





वाराणसी के टूरिस्ट प्लेस, घाट और प्रसिद्ध खान पान की दुकानों के व्यवस्था का किया अध्ययन : बता दें कि सस्ती कीमत और सुविधा के कारण प्लास्टिक का उपयोग हर जगह बढ़ा है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर प्लास्टिक जैव-अपघटनीय नहीं होता और लंबे समय तक प्रकृति में बना रहता है. समय के साथ यही प्लास्टिक टूटकर बहुत छोटे कणों में बदल जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है.

यह भी पढ़ें : क्या आप जानते हैं, पानी की बोतल से ज्यादा खतरनाक है उसका ढक्कन? NGT ने कंपनियों से मांगा जवाब

TAGGED:

VARANASI NEWS
KASHI HINDU UNIVERSITY
काशी हिंदू विश्वविद्यालय
माइक्रोप्लास्टिक
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.