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BHU और फिलीपींस के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की मालवीय धान-3; 15 साल के रिसर्च से मिली कामयाबी

इस किस्म को कृषि मंत्रालय भारत सरकार से नोटिफाई होने पर अगले वर्ष से किसानों को उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं.

BHU और फिलीपींस के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की मालवीय धान-3.
BHU और फिलीपींस के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की मालवीय धान-3. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 6:54 AM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के कृषि विज्ञान संस्थान के आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग ने धान अनुसंधान में बड़ा कदम बढ़ाया है. विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में 'अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान' (इरी) फिलीपींस के सहयोग से 15 वर्षों के लगातार प्रयास से धान की नई किस्म 'मालवीय धान-3' विकसित की गई है.

प्रोफेसर श्रमण कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के 'अखिल भारतीय समन्वित धान अनुसंधान परियोजना' द्वारा 'मालवीय धान-3' को लगातार 3 वर्ष पूरे भारत में परीक्षण के आधार पर 17-18 अप्रैल 2026 को 'केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान' कटक ओडिशा में हुई '61वीं वार्षिक धान अनुसंधान ग्रुप मीटिंग' के 'वैरायटी आइडेंटिफिकेशन कमेटी' द्वारा इस किस्म के उच्च उत्पादकता के आधार पर पास कर दिया गया है.

अब इस किस्म को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से नोटिफाई होने पर अगले वर्ष से किसानों को उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं. ICAR की 'वैरायटी आईडेंटिफिकेशन कमेटी' ने मालवीय धान-3 को उच्च उत्पादकता के आधार पर कई राज्यों के लिए पास किया है. बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसे पास किया गया है.

इस किस्म की पूरे देश में औसत उपज 60.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. देश में इसका औसत उत्पादन रेंज 59.89 से 61.03 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि राष्ट्रीय चेक वैरायटी, 'एनडीआर-359' से 18.19% ज्यादा है. इसका हलिंग प्रतिशत 79.8% तथा मिलिंग प्रतिशत 70.6% है. इसका औसत एचआरआर (खड़ा चावल प्रतिशत) 58.5% है. इसका चावल पतला एवं लंबा (6.7 मिमी 2.2 मिमी) है. इसका एमाइलोज प्रतिशत 24.1% है. इसका पौधा मध्यम बौना (114-120 सेमी.) लंबा है. यह रोपाई विधि में 132-139 दिनों में पककर तैयार हो जाती है.

यह किस्म धान के प्रमुख रोगों एवं कीटों के लिए मध्यम प्रतिरोधी/मध्यम सहनशील है. जैसे- लीफ ब्लास्ट के लिए तथा बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए मध्यम प्रतिरोधी, नेक ब्लास्ट के लिए प्रतिरोधी तथा प्लांट हॉपर के लिए मध्यम सहनशील है.

मालवीय धान-3 प्रोफेसर श्रमण कुमार सिंह के नेतृत्व में उनके टीम के वैज्ञानिकों डॉ. आकांक्षा सिंह, डॉ. धीरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. राकेश कुमार सिंह, डॉ. निखिल कुमार सिंह और इरी फिलीपींस के वैज्ञानिकों डॉ. विकास कुमार सिंह, डॉ. संकल्प भोसले, डॉ. पल्लवी सिन्हा, डॉ. चल्ला वेंकटस्वरलू और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के डॉ. साईं प्रसाद ने मिलकर तैयार किया है. भविष्य में देश के धान उत्पादन को बढ़ाने में BHU की यह किस्म मालवीय धान-3 महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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