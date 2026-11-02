मोबाइल खराब कर रहा बच्चों का मेंटल हेल्थ! जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
मनीष चौहान के संपादन में प्रशांत मिश्रा की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 6:01 PM IST
लखनऊ : सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल देखना, हर घंटी पर जेब टटोलना और रात में कई घंटे रील्स स्क्रॉल करते रहना. आज की पीढ़ी की यह सबसे बड़ी सच्चाई है, यहां तक कि अब धीरे-धीरे यह आदत लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनती जा रही है, लेकिन यह लत बेहद खतरनाक साबित हो रही है. यह सच है कि मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, फिर भी हम इस हकीकत से इनकार नहीं सकते हैं कि मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. हाल ही में हुए एक रिसर्च में पता चला है कि इस आदत की वजह से 70.6% किशोर मानसिक बीमारी के शिकार हो रहे हैं. इस एक्सप्लेनर में पढ़िए मोबाइल फोन का घातक दुष्परिणाम और उससे बचने के उपाय...
दरअसल, मोबाइल फोन, इंटरनेट ने जहां एक तरफ जिंदगी आसान बना दी है. जैसे- घर बैठे बैंक का काम करना हो, खरीदारी करनी हो, बच्चों की पढ़ाई देखनी हो या दूर बैठे रिश्तेदारों से बात करनी हो. यह सब बड़ी आसानी से हो रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, ऑनलाइन ठगी का शिकार होना और निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल परेशानी बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा, ऐसे लोगों के मानसिक सेहत पर भी गहरा असर पड़ रहा है, जो इसकी लत के शिकार हो जाते हैं और कई घंटे रील देखने में बिता देते हैं.
610 किशोरों पर रिसर्च
इंटरनेट के इस्तेमाल की आदतों को समझने के लिए लखनऊ में 12 से 19 साल की उम्र के 610 किशोरों पर एक अध्ययन किया गया. इसका नाम Problematic Internet Use Amongst Adolescents, Internet Using Behaviour and Gender Differences है. यह अध्ययन International Journal of Indian Psychology में प्रकाशित हुआ था. इसे केजीएमयू व एरा विश्वविद्यालय के डॉक्टर ने पूरा किया था. अध्ययन में क्या निकला और इस अधन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए. इसको समझने के लिए ईटीवी भारत ने अध्ययन करने वाली टीम की सदस्य केजीएमयू की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. श्वेता सिंह से खास बात की.
70.6 प्रतिशत के मानसिक सेहत पर असर
श्वेता सिंह ने बताया कि अध्ययन में इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़ी आदतों का आकलन करने के लिए डॉ. किम्बर्ली यंग का इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट इस्तेमाल किया गया. इसके आधार पर इंटरनेट के समस्याग्रस्त (मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित) इस्तेमाल के अलग-अलग स्तरों को समझने की कोशिश की गई. अध्ययन के परिणाम के मुताबिक, 47.9 प्रतिशत किशोरों में हल्के स्तर के लक्षण, 22 प्रतिशत में मध्यम स्तर के लक्षण और 0.7 प्रतिशत में गंभीर स्तर के लक्षण मिले. यानी करीब 70.6 प्रतिशत इन तीन श्रेणियों में आए हैं.
किशोरियां अधिक प्रभावित
डॉ. श्वेता के अनुसार, अध्ययन में महिलाओं यानी किशोरियों में इंटरनेट के समस्याग्रस्त (तनाव या एंजाइटी) इस्तेमाल के लक्षण पुरुषों यानी किशोरों की तुलना में अधिक पाए गए. 16 से 19 साल के प्रतिभागियों में 12 से 15 साल के प्रतिभागियों की तुलना में इससे प्रभावित होने की संभावना भी अधिक देखी गई.
केजीएमयू की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. श्वेता सिंह ने कहा कि रिसर्च को समझने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध हो सकता है, लेकिन केवल किसी व्यक्ति के स्क्रीन टाइम से यह तय नहीं किया जा सकता कि उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है.
कब और किस काम के लिए हो रहा इस्तेमाल
सायबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवार ने बताया कि इंटरनेट का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए किया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है. पढ़ाई, नौकरी, जरूरी जानकारी जुटाने और परिवार से जुड़े रहने के लिए फोन का इस्तेमाल करना और बिना नियंत्रण के लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना, दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं. इंटरनेट का इस्तेमाल अगर नींद, पढ़ाई, कामकाज और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को प्रभावित करने लगे, तो इस आदत पर ध्यान देना जरूरी है. लगातार बेचैनी, चिंता या नींद की परेशानी होने पर विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है.
कब परेशानी बन जाता है मोबाइल का इस्तेमाल ?
मनोचिकित्सक पीके श्रीवास्तव के अनुसार, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल हर व्यक्ति को एक जैसा प्रभावित नहीं करता. परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फोन इस्तेमाल करने की आदत का जिंदगी पर कितना असर पड़ रहा है. कुछ बातों को नोटिस करना जरूरी हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि स्थिति क्या है.
इन हालातों पर रखें नजर
बिना किसी जरूरी सूचना के भी बार-बार फोन खोलना और नोटिफिकेशन देखने की इच्छा होना. कुछ मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलना और लंबे समय तक उसी में फंसे रहना. रात में देर तक वीडियो देखने के कारण सोने का समय कम हो जाना. पढ़ाई, नौकरी, घर के काम या दूसरी जिम्मेदारियों पर ध्यान न दे पाना. फोन उपलब्ध न होने पर बार-बार उसे देखने की इच्छा या चिड़चिड़ापन महसूस करना. अगर ये लक्षण हैं तो आप तनाव व एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं. ऐसे संकेतों पर आपको सुधार के लिए विचार करना चाहिए.
स्क्रीन टाइम कैसे बढ़ा रहा तनाव?
- पहली वजह है दूसरों से तुलना करना. सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी जिंदगी के अच्छे पल दिखाते हैं. किसी की महंगी गाड़ी, विदेश यात्रा, खूबसूरत घर या शानदार जीवनशैली देखकर व्यक्ति अपनी जिंदगी को कम समझने लग सकता है.
- दूसरी वजह है लगातार अपडेट देखते रहना. किसने मैसेज किया, किसने जवाब नहीं दिया और किसकी पोस्ट पर कितने लाइक आए. इन बातों पर बार-बार ध्यान देने से मन भटक सकता है.
- तीसरी वजह है नींद पूरी न होना. रात में लगातार फोन इस्तेमाल करने से सोने का समय आगे बढ़ सकता है. अगले दिन थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है.
- चौथी वजह है वास्तविक गतिविधियों के लिए समय कम होना. मोबाइल पर अधिक समय बिताने से व्यायाम, परिवार के साथ बातचीत और दूसरी गतिविधियों के लिए समय कम होता है, इससे भी दिनचर्या प्रभावित होती है.
महिलाओं के लिए डिजिटल हाइजीन जरूरी
डॉ. श्वेता के मुताबिक, घर संभालने वाली महिलाएं, नौकरीपेशा या छात्राएं, मोबाइल आज सभी की दिनचर्या का हिस्सा है. घर के काम के बीच कुछ समय सोशल मीडिया देखना या मनोरंजन करना सामान्य बात है, लेकिन कभी-कभी यही आदत घंटों तक रील देखने में बदल जाती है. सोशल मीडिया पर दूसरों की खूबसूरती, कपड़े, घर या जीवनशैली देखकर अपनी तुलना करना भी बेचैनी बढ़ा सकता है, इसलिए महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे अपने खाली समय को केवल मोबाइल तक सीमित न रखें.
डिजिटल हाइजीन क्या है ?
ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित, साफ-सुथरे और तनावमुक्त रहने के लिए अपनाई जाने वाली अच्छी आदतों को डिजिटल हाइजीन कहते हैं. जिस तरह हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज नहाते और हाथ धोते हैं, ठीक उसी तरह अपने मोबाइल, कंप्यूटर, डेटा और दिमाग को वायरस, हैकर्स और फालतू के डिजिटल कचरे से बचाना ही डिजिटल हाइजीन है.
कैसे रहें डिजिटल हाइजीन ?
खाली समय में दूसरा काम चुनें जैसे किताब पढ़ें, संगीत सुनें, पौधों की देखभाल करें. अपनी पसंद का कोई नया हुनर सीखें. रोज टहलने का समय निकालें, अपनी सुविधा के अनुसार 20 से 30 मिनट पैदल चलें या हल्का व्यायाम करें. परिवार और दोस्तों से बातचीत करें- जैसे दिन में कुछ समय फोन अलग रखकर आमने-सामने बात करें. सोशल मीडिया पर तुलना से बचें. अगर किसी अकाउंट की पोस्ट बार-बार उदासी या बेचैनी बढ़ाती है, तो उसे म्यूट या अनफॉलो करें. सोने से लगभग 30 से 60 मिनट पहले मोबाइल इस्तेमाल बंद करने की कोशिश करें. घर का पता, संवेदनशील तस्वीरें और दूसरी निजी जानकारियां साझा करते समय सावधानी बरतें.
डिजिटल हाइजीन के लिए कुछ आसान नियम
सायबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल ने बताया कि मोबाइल की सेटिंग में जाकर देखें कि किस ऐप पर कितना समय बीत रहा है. जिन ऐप पर जरूरत से ज्यादा समय निकलता है, उनके लिए समय सीमा तय करें. गैरजरूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें. खाता खाते समय फोन दूर रखें. काम या पढ़ाई के दौरान फोन को नजरों से दूर रखें. अनजान लिंक, संदिग्ध कॉल और ऑनलाइन निवेश के लालच से सावधान रहें. दिन में कुछ समय ऐसा रखें, जब जरूरी कॉल के अलावा फोन इस्तेमाल न करें.
ऑनलाइन सुरक्षा बेहद जरूरी
साइबर एक्सपर्ट अनुज दुबे का कहना है कि ऑनलाइन ठगी, निजी जानकारी की सुरक्षा और सोशल मीडिया पर होने वाली धोखाधड़ी को भी समझना बेहद जरूरी है. डिजिटल दुनिया में खतरा केवल अधिक समय तक मोबाइल इस्तेमाल करने का नहीं है. कई बार एक गलत लिंक पर क्लिक करना, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना या ओटीपी साझा करना भी आर्थिक नुकसान की वजह बन सकता है.
ऐसे ठगों से रहें सावधान
ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, परिचित व्यक्ति या किसी कंपनी का प्रतिनिधि बनकर संपर्क कर सकते हैं. वे खाते में समस्या, इनाम मिलने, नौकरी देने या निवेश पर अधिक मुनाफा दिलाने का लालच देकर निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं. इसी तरह सोशल मीडिया पर निजी तस्वीरों और जानकारियों का गलत इस्तेमाल भी परेशानी पैदा कर सकता है. इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचना चाहिए.
क्या करें और कहां शिकयत करें?
बैंक खाते का पासवर्ड, पिन और ओटीपी किसी को नहीं बताना चाहिए. किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अनजान ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांचनी चाहिए. अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन धमकी देता है या निजी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने की बात कहकर दबाव बनाता है, तो घबराकर पैसे नहीं भेजने चाहिए. संदेश, स्क्रीनशॉट और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखें और पुलिस या साइबर अपराध की आधिकारिक व्यवस्था से मदद लें. भारत में साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 और आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है.
तनाव और घबराहट होने पर क्या करें ?
डॉ. पीके श्रीवास्तव का कहना है कि अगर मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद मन बेचैन होता है. बार-बार फोन चेक करने की इच्छा होती है या नींद प्रभावित होने लगती है, तो कुछ समय के लिए गैरजरूरी ऐप का इस्तेमाल कम कर दें. सोशल मीडिया देखने का समय तय करें और खाली समय में दूसरी गतिविधियां करें. उसके बाद भी अगर लगातार चिंता, घबराहट, उदासी या नींद की परेशानी बनी रहती है तो मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है.
पाठकों से अपील : अगर खबर पसंद आए तो शेयर जरूर करें
ये भी पढ़ें- प्यास बुझाने वाले बांध बने 'डेथ ट्रैप': बुंदेलखंड में 29 नौजवानों की गई जान, जानिए किनारों पर क्यों है मौत का साया?