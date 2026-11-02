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मोबाइल खराब कर रहा बच्चों का मेंटल हेल्थ! जानिए लक्षण और बचाव के उपाय

मोबाइल से बढ़ रहा तनाव व एंजाइटी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल देखना, हर घंटी पर जेब टटोलना और रात में कई घंटे रील्स स्क्रॉल करते रहना. आज की पीढ़ी की यह सबसे बड़ी सच्चाई है, यहां तक कि अब धीरे-धीरे यह आदत लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनती जा रही है, लेकिन यह लत बेहद खतरनाक साबित हो रही है. यह सच है कि मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, फिर भी हम इस हकीकत से इनकार नहीं सकते हैं कि मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. हाल ही में हुए एक रिसर्च में पता चला है कि इस आदत की वजह से 70.6% किशोर मानसिक बीमारी के शिकार हो रहे हैं. इस एक्सप्लेनर में पढ़िए मोबाइल फोन का घातक दुष्परिणाम और उससे बचने के उपाय...

मेंटल हेल्थ पर खतरा (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, मोबाइल फोन, इंटरनेट ने जहां एक तरफ जिंदगी आसान बना दी है. जैसे- घर बैठे बैंक का काम करना हो, खरीदारी करनी हो, बच्चों की पढ़ाई देखनी हो या दूर बैठे रिश्तेदारों से बात करनी हो. यह सब बड़ी आसानी से हो रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, ऑनलाइन ठगी का शिकार होना और निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल परेशानी बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा, ऐसे लोगों के मानसिक सेहत पर भी गहरा असर पड़ रहा है, जो इसकी लत के शिकार हो जाते हैं और कई घंटे रील देखने में बिता देते हैं.

610 किशोरों पर रिसर्च



इंटरनेट के इस्तेमाल की आदतों को समझने के लिए लखनऊ में 12 से 19 साल की उम्र के 610 किशोरों पर एक अध्ययन किया गया. इसका नाम Problematic Internet Use Amongst Adolescents, Internet Using Behaviour and Gender Differences है. यह अध्ययन International Journal of Indian Psychology में प्रकाशित हुआ था. इसे केजीएमयू व एरा विश्वविद्यालय के डॉक्टर ने पूरा किया था. अध्ययन में क्या निकला और इस अधन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए. इसको समझने के लिए ईटीवी भारत ने अध्ययन करने वाली टीम की सदस्य केजीएमयू की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. श्वेता सिंह से खास बात की. रिसर्च की जानकारी (Photo Credit; ETV Bharat) 70.6 प्रतिशत के मानसिक सेहत पर असर श्वेता सिंह ने बताया कि अध्ययन में इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़ी आदतों का आकलन करने के लिए डॉ. किम्बर्ली यंग का इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट इस्तेमाल किया गया. इसके आधार पर इंटरनेट के समस्याग्रस्त (मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित) इस्तेमाल के अलग-अलग स्तरों को समझने की कोशिश की गई. अध्ययन के परिणाम के मुताबिक, 47.9 प्रतिशत किशोरों में हल्के स्तर के लक्षण, 22 प्रतिशत में मध्यम स्तर के लक्षण और 0.7 प्रतिशत में गंभीर स्तर के लक्षण मिले. यानी करीब 70.6 प्रतिशत इन तीन श्रेणियों में आए हैं. किशोरियां अधिक प्रभावित



डॉ. श्वेता के अनुसार, अध्ययन में महिलाओं यानी किशोरियों में इंटरनेट के समस्याग्रस्त (तनाव या एंजाइटी) इस्तेमाल के लक्षण पुरुषों यानी किशोरों की तुलना में अधिक पाए गए. 16 से 19 साल के प्रतिभागियों में 12 से 15 साल के प्रतिभागियों की तुलना में इससे प्रभावित होने की संभावना भी अधिक देखी गई. केजीएमयू की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. श्वेता सिंह ने कहा कि रिसर्च को समझने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध हो सकता है, लेकिन केवल किसी व्यक्ति के स्क्रीन टाइम से यह तय नहीं किया जा सकता कि उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है.

कब और किस काम के लिए हो रहा इस्तेमाल सायबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवार ने बताया कि इंटरनेट का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए किया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है. पढ़ाई, नौकरी, जरूरी जानकारी जुटाने और परिवार से जुड़े रहने के लिए फोन का इस्तेमाल करना और बिना नियंत्रण के लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना, दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं. इंटरनेट का इस्तेमाल अगर नींद, पढ़ाई, कामकाज और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को प्रभावित करने लगे, तो इस आदत पर ध्यान देना जरूरी है. लगातार बेचैनी, चिंता या नींद की परेशानी होने पर विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है. कैसे बढ़ा रहा मानसिक तनाव (Photo Credit; ETV Bharat) कब परेशानी बन जाता है मोबाइल का इस्तेमाल ?



मनोचिकित्सक पीके श्रीवास्तव के अनुसार, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल हर व्यक्ति को एक जैसा प्रभावित नहीं करता. परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फोन इस्तेमाल करने की आदत का जिंदगी पर कितना असर पड़ रहा है. कुछ बातों को नोटिस करना जरूरी हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि स्थिति क्या है.

इन हालातों पर रखें नजर



बिना किसी जरूरी सूचना के भी बार-बार फोन खोलना और नोटिफिकेशन देखने की इच्छा होना. कुछ मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलना और लंबे समय तक उसी में फंसे रहना. रात में देर तक वीडियो देखने के कारण सोने का समय कम हो जाना. पढ़ाई, नौकरी, घर के काम या दूसरी जिम्मेदारियों पर ध्यान न दे पाना. फोन उपलब्ध न होने पर बार-बार उसे देखने की इच्छा या चिड़चिड़ापन महसूस करना. अगर ये लक्षण हैं तो आप तनाव व एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं. ऐसे संकेतों पर आपको सुधार के लिए विचार करना चाहिए. स्क्रीन टाइम कैसे बढ़ा रहा तनाव? पहली वजह है दूसरों से तुलना करना. सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी जिंदगी के अच्छे पल दिखाते हैं. किसी की महंगी गाड़ी, विदेश यात्रा, खूबसूरत घर या शानदार जीवनशैली देखकर व्यक्ति अपनी जिंदगी को कम समझने लग सकता है.

दूसरी वजह है लगातार अपडेट देखते रहना. किसने मैसेज किया, किसने जवाब नहीं दिया और किसकी पोस्ट पर कितने लाइक आए. इन बातों पर बार-बार ध्यान देने से मन भटक सकता है.

तीसरी वजह है नींद पूरी न होना. रात में लगातार फोन इस्तेमाल करने से सोने का समय आगे बढ़ सकता है. अगले दिन थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है.

चौथी वजह है वास्तविक गतिविधियों के लिए समय कम होना. मोबाइल पर अधिक समय बिताने से व्यायाम, परिवार के साथ बातचीत और दूसरी गतिविधियों के लिए समय कम होता है, इससे भी दिनचर्या प्रभावित होती है. KGMU लखनऊ (Photo Credit; ETV Bharat) महिलाओं के लिए डिजिटल हाइजीन जरूरी



डॉ. श्वेता के मुताबिक, घर संभालने वाली महिलाएं, नौकरीपेशा या छात्राएं, मोबाइल आज सभी की दिनचर्या का हिस्सा है. घर के काम के बीच कुछ समय सोशल मीडिया देखना या मनोरंजन करना सामान्य बात है, लेकिन कभी-कभी यही आदत घंटों तक रील देखने में बदल जाती है. सोशल मीडिया पर दूसरों की खूबसूरती, कपड़े, घर या जीवनशैली देखकर अपनी तुलना करना भी बेचैनी बढ़ा सकता है, इसलिए महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे अपने खाली समय को केवल मोबाइल तक सीमित न रखें.