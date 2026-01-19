ETV Bharat / state

ऊर्जा संकट का हल! मिरांडा हाउस कॉलेज की रिसर्च रोजमर्रा की वेस्ट एनर्जी को बनाएगी बिजली का स्रोत, जानिए कैसे

नई दिल्ली: ऊर्जा संकट और पर्यावरण संरक्षण की दोहरी चुनौती के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में एक ऐसी रिसर्च आकार ले रही है, जो बिना लीड वाले (लीड-फ्री) पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल के जरिए बेकार हो रही ऊर्जा को उपयोगी बिजली में बदलने का रास्ता दिखा रही है. कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रोफेसर विजयालक्ष्मी नंदा और फिजिक्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर मोनिका तोमर के नेतृत्व में चल रही यह रिसर्च, न केवल स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अहम कदम है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और हरित भविष्य की मजबूत नींव भी रखती है. मिरांडा हाउस में चल रही इस रिसर्च का मूल उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी में बेकार हो रही ऊर्जा यानी वेस्ट एनर्जी को बिजली में बदलना है. यह काम मटेरियल साइंस और एनर्जी हार्वेस्टिंग जैसे आधुनिक विषयों पर आधारित है.

वेस्ट एनर्जी से बिजली बनाने पर फोकस: प्रो. मोनिका तोमर ने बताया कि हमारे आसपास हर समय कई तरह की ऊर्जा मौजूद रहती है. जैसे शरीर की मूवमेंट, मशीनों की कंपन, तापमान में बदलाव या गाड़ियों की आवाजाही, लेकिन ज्यादातर ऊर्जा बिना इस्तेमाल के ही नष्ट हो जाती है. इस रिसर्च के जरिए उसी ऊर्जा को कैप्चर कर उपयोगी बनाने पर काम किया जा रहा है.

वेस्ट एनर्जी को बिजली में बदलने की रिसर्च जारी (ETV Bharat)

रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग: प्रो. मोनिका तोमर ने बताया कि भविष्य में घड़ी, सेंसर और छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बार-बार चार्ज करने या सेल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने बताया कि कलाई घड़ी हाथ की मूवमेंट से ही चल सकती है. वहीं, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही से पैदा होने वाली कंपन को पीजो-इलेक्ट्रिक टाइल्स के जरिए स्ट्रीट लाइट जलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

गर्मी-ठंड से भी बनेगी बिजली: उन्होंने बताया कि रिसर्च टीम थर्मो-इलेक्ट्रिक और पायरो-इलेक्ट्रिक एनर्जी हार्वेस्टर पर भी काम कर रही है. अगर किसी जगह 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान अंतर हो, तो उससे बिजली पैदा की जा सकती है. फैक्ट्रियों, भारी मशीनों और कुछ खास भौगोलिक इलाकों में यह तकनीक बेहद कारगर साबित हो सकती है, जहां तापमान में लगातार बदलाव होता रहता है.

मोनिका तोमर, प्रोफेसर, मीरांडा हॉउस कॉलेज, DU (ETV Bharat)

पर्यावरण के अनुकूल लीड-फ्री मटेरियल पर जोर: इस रिसर्च की सबसे खास बात है इसका पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण. प्रोफेसर मोनिका तोमर ने बताया कि बाजार में मौजूद कई एनर्जी हार्वेस्टर लीड आधारित मटेरियल से बने होते हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक हैं. मिरांडा हाउस में लीड-फ्री मटेरियल पर काम किया जा रहा है. केएनएन जैसे नए, सुरक्षित और टिकाऊ मटेरियल विकसित किए जा रहे हैं, जो भविष्य में लीड-बेस्ड मटेरियल का विकल्प बन सकते हैं.