ऊर्जा संकट का हल! मिरांडा हाउस कॉलेज की रिसर्च रोजमर्रा की वेस्ट एनर्जी को बनाएगी बिजली का स्रोत, जानिए कैसे
रिसर्च का मूल उद्देश्य वेस्ट एनर्जी को बिजली में बदलना है. इससे भविष्य में बैटरी पर निर्भरता काफी कम की जा सकती है. पढ़ें खबर..
Published : January 19, 2026 at 8:34 PM IST
नई दिल्ली: ऊर्जा संकट और पर्यावरण संरक्षण की दोहरी चुनौती के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में एक ऐसी रिसर्च आकार ले रही है, जो बिना लीड वाले (लीड-फ्री) पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल के जरिए बेकार हो रही ऊर्जा को उपयोगी बिजली में बदलने का रास्ता दिखा रही है. कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रोफेसर विजयालक्ष्मी नंदा और फिजिक्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर मोनिका तोमर के नेतृत्व में चल रही यह रिसर्च, न केवल स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अहम कदम है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और हरित भविष्य की मजबूत नींव भी रखती है. मिरांडा हाउस में चल रही इस रिसर्च का मूल उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी में बेकार हो रही ऊर्जा यानी वेस्ट एनर्जी को बिजली में बदलना है. यह काम मटेरियल साइंस और एनर्जी हार्वेस्टिंग जैसे आधुनिक विषयों पर आधारित है.
वेस्ट एनर्जी से बिजली बनाने पर फोकस: प्रो. मोनिका तोमर ने बताया कि हमारे आसपास हर समय कई तरह की ऊर्जा मौजूद रहती है. जैसे शरीर की मूवमेंट, मशीनों की कंपन, तापमान में बदलाव या गाड़ियों की आवाजाही, लेकिन ज्यादातर ऊर्जा बिना इस्तेमाल के ही नष्ट हो जाती है. इस रिसर्च के जरिए उसी ऊर्जा को कैप्चर कर उपयोगी बनाने पर काम किया जा रहा है.
रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग: प्रो. मोनिका तोमर ने बताया कि भविष्य में घड़ी, सेंसर और छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बार-बार चार्ज करने या सेल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने बताया कि कलाई घड़ी हाथ की मूवमेंट से ही चल सकती है. वहीं, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही से पैदा होने वाली कंपन को पीजो-इलेक्ट्रिक टाइल्स के जरिए स्ट्रीट लाइट जलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.
गर्मी-ठंड से भी बनेगी बिजली: उन्होंने बताया कि रिसर्च टीम थर्मो-इलेक्ट्रिक और पायरो-इलेक्ट्रिक एनर्जी हार्वेस्टर पर भी काम कर रही है. अगर किसी जगह 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान अंतर हो, तो उससे बिजली पैदा की जा सकती है. फैक्ट्रियों, भारी मशीनों और कुछ खास भौगोलिक इलाकों में यह तकनीक बेहद कारगर साबित हो सकती है, जहां तापमान में लगातार बदलाव होता रहता है.
पर्यावरण के अनुकूल लीड-फ्री मटेरियल पर जोर: इस रिसर्च की सबसे खास बात है इसका पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण. प्रोफेसर मोनिका तोमर ने बताया कि बाजार में मौजूद कई एनर्जी हार्वेस्टर लीड आधारित मटेरियल से बने होते हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक हैं. मिरांडा हाउस में लीड-फ्री मटेरियल पर काम किया जा रहा है. केएनएन जैसे नए, सुरक्षित और टिकाऊ मटेरियल विकसित किए जा रहे हैं, जो भविष्य में लीड-बेस्ड मटेरियल का विकल्प बन सकते हैं.
इंडस्ट्री के साथ मिलकर बाजार तक पहुंचाने की तैयारी: उन्होंने बताया कि फिलहाल यह रिसर्च लैब स्तर पर है, लेकिन अगला लक्ष्य ज्यादा एफिशिएंट एनर्जी हार्वेस्टर विकसित करना है. इसके बाद इंडस्ट्री के साथ साझेदारी कर इन्हें बाजार तक पहुंचाने की योजना है, ताकि यह तकनीक आम लोगों के लिए भी सुलभ हो सके और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में आ सके.
मिशन सेमीकंडक्टर और छात्रों की तैयारी: इसके साथ-साथ मिरांडा हाउस में प्रधानमंत्री के मिशन सेमीकंडक्टर के तहत छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी बनाया जा रहा है. छात्रों को नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वह भविष्य में सेमीकंडक्टर और एनर्जी सेक्टर में अहम भूमिका निभा सकें. यह पहल रिसर्च और रोजगार दोनों के लिए नए अवसर खोल रही है.
ऐसे बनाई जा सकती है बिजली: शोधार्थी बबीता ने बताया कि वर्तमान समय में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि हमारे आसपास हीट, वाइब्रेशन और मोशन के रूप में बड़ी मात्रा में एनर्जी मौजूद है. इस ऊर्जा को पीजो-इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जैसी तकनीकों से उपयोगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है. उन्होंने बताया कि चलने-फिरने से उत्पन्न मोशन एनर्जी को भी बिजली में बदला जा सकता है. इसके अलावा, वेस्ट हीट को थर्मो-इलेक्ट्रिक तकनीक के जरिए उपयोग में लाकर ऊर्जा संकट का समाधान संभव है.
खुल सकते हैं ऊर्जा उत्पादन के नए रास्ते: शोधार्थी सत्यम ने बताया कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए पारंपरिक सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल्स के साथ-साथ कैडमियम कैडमाइड आधारित सेकंड जेनरेशन थिन-फिल्म सोलर सेल्स पर भी शोध किया जा रहा है. इसके साथ ही थर्मो-इलेक्ट्रिक तकनीक पर काम करते हुए रूम टेम्परेचर मटेरियल्स विकसित किए जा रहे हैं, ताकि फैक्ट्रियों, वाहनों और अन्य स्रोतों से निकलने वाली वेस्ट हीट से बिजली उत्पन्न की जा सके. उन्होंने बताया कि टिन सेलेनाइड और इंडियम सेलेनाइड बेस्ड मटेरियल्स में सीबैक कोएफिशिएंट के अच्छे परिणाम मिले हैं, जो भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के नए रास्ते खोल सकते हैं.
