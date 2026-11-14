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कदंब के पेड़ से डायबिटीज का इलाज! पिता का सपना पूरा करने को 'बीच समंदर जहाज से उतरा बेटा'

कदंब के पेड़ पर आधारित शोध जारी. ( ETV Bharat gfx )

जयपुर : कुछ सपने एक पीढ़ी देखती है तो पूरा अगली पीढ़ी करती है. जयपुर के आलेख शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. पिता सुरेश शर्मा ने जिस वैज्ञानिक विचार और शोध पर अपना समय लगाया, उसे आगे बढ़ाने के लिए बेटे ने समुद्र का अपना करियर बीच रास्ते छोड़ दिया. मर्चेंट नेवी की नौकरी, बेहतर आर्थिक भविष्य और विदेश में अवसरों के बजाय उन्होंने पिता के काम को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया. अब करीब 15 साल से इसी कोशिश में जुटे हैं कि कदंब के पेड़ पर आधारित उनके पिता का शोध टाइप-2 डायबिटीज के संभावित उपचार के रूप में आगे बढ़ सके. 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस पर यह कहानी ऐसे परिवार की कोशिश सामने लाती है, जिसके लिए वैज्ञानिक शोध केवल प्रयोगशाला तक सीमित विषय नहीं, बल्कि पिता की विरासत और लाखों मरीजों की जिंदगी से जुड़ी उम्मीद है.