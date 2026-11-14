कदंब के पेड़ से डायबिटीज का इलाज! पिता का सपना पूरा करने को 'बीच समंदर जहाज से उतरा बेटा'
World Diabetes Day: टाइप-2 डायबिटीज के संभावित उपचार पर कदंब के पेड़ पर आधारित शोध जारी. पेश है जसवंत सोलंकी की रिपोर्ट.
Published : November 14, 2026 at 8:11 AM IST|
Updated : November 14, 2026 at 8:31 AM IST
जयपुर : कुछ सपने एक पीढ़ी देखती है तो पूरा अगली पीढ़ी करती है. जयपुर के आलेख शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. पिता सुरेश शर्मा ने जिस वैज्ञानिक विचार और शोध पर अपना समय लगाया, उसे आगे बढ़ाने के लिए बेटे ने समुद्र का अपना करियर बीच रास्ते छोड़ दिया. मर्चेंट नेवी की नौकरी, बेहतर आर्थिक भविष्य और विदेश में अवसरों के बजाय उन्होंने पिता के काम को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया. अब करीब 15 साल से इसी कोशिश में जुटे हैं कि कदंब के पेड़ पर आधारित उनके पिता का शोध टाइप-2 डायबिटीज के संभावित उपचार के रूप में आगे बढ़ सके. 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस पर यह कहानी ऐसे परिवार की कोशिश सामने लाती है, जिसके लिए वैज्ञानिक शोध केवल प्रयोगशाला तक सीमित विषय नहीं, बल्कि पिता की विरासत और लाखों मरीजों की जिंदगी से जुड़ी उम्मीद है.
देश का पहला शोध...: आलेख शर्मा कहते हैं कि उनके दिवंगत पिता सुरेश शर्मा कदंब के पेड़ पर आधारित टाइप-2 डायबिटीज के संभावित उपचार पर काम कर रहे थे. उन्होंने ऐसी दवा का शोध किया, जिससे टाइप-2 डायबिटीज पूरी तरह खत्म किया जा सके. आलेख का दावा है कि पिता की ओर से किया दवा का ये शोध देश का पहला था, जिसका परीक्षण करने के बाद केंद्र सरकार ने मान्यता दी. आलेख के पिता ने इस दवा का पेटेंट भी करवा लिया ताकि फॉर्मूले को कोई आर्थिक लाभ के लिए उपयोग नहीं ले सके. हालांकि नियत को कुछ और मंजूर था और वर्ष 2009 में आलेख के पिता सुरेश शर्मा का निधन हो गया.
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समुद्र की नौकरी छोड़ी: आलेख बताते हैं कि पिता के निधन के बाद इस शोध को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन पर आ गई. वर्ष 2011 में उन्होंने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ने का फैसला किया. फैसला आसान नहीं था. एक तरफ स्थिर करियर और आर्थिक सुरक्षा थी तो दूसरी ओर ऐसा काम, जिसका परिणाम तत्काल नहीं दिख रहा था. इसके बावजूद उन्होंने पिता के शोध को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना. आलेख बताते हैं कि उनका उद्देश्य महज बाजार में कोई उत्पाद उतारना नहीं है. वे चाहते हैं कि पिता ने जिस विचार पर काम किया, उसे वैज्ञानिक कसौटियों पर परखा जाए और प्रभावी साबित होता है तो लाभ मरीजों तक पहुंचे. उनके मुताबिक, वे ऐसी दवा विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित करने तक सीमित न हो, बल्कि बीमारी के उपचार में नई संभावना बन सके.
200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव ठुकराने का दावा : आलेख के अनुसार, बीते वर्षों में उनके काम को लेकर देश-विदेश से लोगों और संस्थाओं ने रुचि दिखाई. उनका दावा है कि वर्ष 2022 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तत्कालीन अध्यक्ष लॉरेंस बैको ने उन्हें पत्र लिख उनके प्रयास की जानकारी मांगी और प्रस्ताव साझा करने का आग्रह किया. आलेख का कहना था, उन्हें अमेरिका में काम आगे बढ़ाने के अवसर मिले, लेकिन उन्होंने भारत में ही शोध को आगे ले जाने का फैसला किया. वे बताते हैं, कुछ अमेरिकी एजेंसियों ने उन्हें अपने मंच से आगे बढ़ाने की पेशकश की. हाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने पिता के शोध से जुड़े पेटेंट अधिकारों के लिए बड़े अमाउंट का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया. आलेख का कहना है कि वे शोध के अधिकार बेचने के बजाय उसका विकास और संभावित उत्पादन भारत में ही करना चाहते हैं. आलेख कहते हैं, वे पिता के काम को केवल व्यावसायिक अवसर के रूप में नहीं देखते. शोध सफल होता है तो इसका लाभ देश के मरीजों को मिलना चाहिए.
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संघर्ष के दौर में सहयोग, लेकिन मंजिल बाकी: पिता के शोध को आगे बढ़ाने की राह में आलेख को आर्थिक और संस्थागत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा. उनके अनुसार, वर्ष 2012 में उनके प्रयासों के बारे में पढ़ने के बाद सुलभ इंटरनेशनल के दिवंगत संस्थापक डॉ. बिंदेश्वर पाठक उनसे मिलने जयपुर आए. आलेख का कहना था, डॉ. पाठक ने शुरुआती स्तर पर सहयोग का भरोसा दिया था. वर्ष 2015 में दिवंगत रतन टाटा से भी आर्थिक सहयोग मिला. आलेख कहते हैं कि इस सहयोग ने उन्हें अपना काम जारी रखने का हौसला दिया. उनके काम को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाओं, विशेषज्ञों और लोगों ने भी रुचि दिखाई. वे अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, मेयो क्लिनिक, फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग और अन्य संस्थान से जुड़े लोग उनके प्रयासों को देख सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं. आलेख बताते हैं कि उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती शोध को अगले वैज्ञानिक चरण तक पहुंचाने की है. इसके लिए विशेषज्ञों की भागीदारी, पर्याप्त संसाधन, स्वतंत्र मूल्यांकन और तय मानकों के अनुरूप परीक्षण जरूरी होंगे. किसी भी संभावित दवा को मरीजों तक पहुंचाने से पहले उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता की पुष्टि होनी चाहिए.
25 रुपए के योगदान से 250 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव : आलेख शर्मा ने अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए आम लोगों की भागीदारी का मॉडल सामने रखा है. उनका प्रस्ताव है, यदि देश के 10 करोड़ टाइप-2 डायबिटीज मरीज या अन्य इच्छुक लोग 25-25 रुपए का योगदान दें तो कुल 250 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं. उनका मानना है, इतनी राशि से राजस्थान में अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र स्थापित करने और आगे की वैज्ञानिक प्रक्रिया को भारत में ही पूरा करने की दिशा में काम किया जा सकता है. इस प्रस्ताव के तहत उनका लक्ष्य प्री-क्लिनिकल और क्लिनिकल परीक्षणों के लिए संसाधन जुटाना, शोध को आगे बढ़ाना और सफल होने की स्थिति में दवा का उत्पादन देश में करना है.
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15 हजार रुपए में उपचार का अनुमान :आलेख अपने प्रस्तावित मॉडल में इलाज की लागत को बड़ा मुद्दा मानते हैं. उनका अनुमान है, शोध सफल होकर दवा के रूप में विकसित हुआ तो इलाज का कुल खर्च करीब 15 हजार रुपए रखा जा सकता है. मौजूदा दवा और इंसुलिन पर लंबे समय तक खर्च की तुलना करते हुए कहते हैं, मरीजों को जीवनभर उपचार पर निर्भर रहना पड़ता है. कुछ मरीजों का सालाना खर्च करीब 50 हजार रुपए या अधिक हो सकता है. हालांकि डायबिटीज के इलाज का खर्च हर मरीज के लिए समान नहीं होता. यह बीमारी की स्थिति, दवाओं, इंसुलिन की जरूरत, जांच, अन्य बीमारियों और अस्पताल संबंधी खर्चों पर निर्भर करता है. आलेख कहते हैं सरकार का सहयोग हो तो शोध को दवा के रूप मे जल्द से जल्द बाजार में लाया जा सकता है. इसके लिए शोध को दवा के प्री-क्लिनिकल परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल सहित कई प्रक्रिया होनी है. आलेख बोले, हमारा उद्देश्य दवा से आर्थिक लाभ कमाना नहीं है. वे चाहते हैं कि देश के लोगों को रियायती दर पर इस बीमारी से निजात मिले. आर्थिक रूप से कमजोर रोगी के लिए भी दवा उपलब्ध हो. इस संबंध में उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं.
राजस्थान में शोध और रोजगार का सपना : आलेख की योजना केवल दवा विकसित करने तक सीमित नहीं है. वे राजस्थान में R&D केंद्र और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना चाहते हैं. उनका मानना है, यदि शोध सफल होता है और उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो पाती है तो इससे फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं. वे इसे स्वदेशी शोध और भारत में ही उत्पादन की संभावना के रूप में देखते हैं. उनके लिए राजस्थान में काम शुरू करने का विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शोध की पूरी प्रक्रिया देश में विकसित हो और स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक प्रतिभाओं को अवसर मिले. इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निवेश, अनुभवी वैज्ञानिकों की टीम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, नियामकीय प्रक्रियाएं और दीर्घकालीन योजना की जरूरत होगी.
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