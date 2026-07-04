AIIMS गोरखपुर में चिकित्सकों का शोध; दावा- फंदे में उलझकर 'उखड़ चुकी सांस' के पीछे भी होती है 'जीवन की आस'

AIIMS गोरखपुर में चिकित्सकों का शोध; दावा- फंदे में उलझकर 'उखड़ चुकी सांस' के पीछे भी होती है 'जीवन की आस'
कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता कहती हैं कि चिकित्सकों ने जो अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की है वह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 4:34 PM IST
गोरखपुर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) गोरखपुर, के ट्राॅमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के डॉ. अरुण पांडेय के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने सफलतापूर्वक शोध किया है. उनका दावा है कि आत्महत्या (गला कसने) के मामले की घटनाओं में अगर शुरू के एक घंटे में चिकित्सकों की देख-रेख में इलाज मिल जाए तो पीड़ित के स्वस्थ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. यह तथ्य शोध में सिद्ध हुआ है.
डॉ. अरुण पांडेय का दावा है कि उनके इस शोध के किए गए अध्ययन "सर्वाइविंग द एज: स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग रिकवरी इन नियर हैंगिंग केसेस" को प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में प्रकाशित भी किया गया है. उन्होंने कहा कि "फंदे में उलझकर उखड़ चुकी सांस के पीछे भी "जीवन की आस" होती है. ऐसे में शुरुआती एक घंटे में उपचार मिलने पर रोगी के स्वस्थ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है."
उन्होंने दावा किया कि एम्स के चिकित्सकों ने उनके नेतृत्व में ऐसे चार लोगों को नया जीवन दिया है जो फांसी लगाने अथवा गला कसने की घटनाओं के बाद मरणासन्न की स्थिति में अस्पताल पहुंचे थे. एम्स के ट्राॅमा एवं इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने ऐसे व्यक्तियों को मौत के मुंह से वापस लाकर इसे सिद्ध कर दिखाया है. उन्होंने कहा कि उनके शोध में शामिल चार व्यक्तियों में तीन ऐसे थे, जिन लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया था. जबकि एक महिला ऐसी थी, जिसका गला वाॅशिंग मशीन में दुपट्टे के फंस जाने की वजह से दबा था और वह मृत जैसी अवस्था में थी.
उन्होंने दावा किया कि जब ऐसे मरीज अस्पताल ले गए तो उनके शरीर में चेतना लगभग शून्य हो चुकी थी. फेफड़ों में सूजन सहित कई समस्याएं उत्पन्न हो गईं थीं. शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद ही निचले स्तर पर आ गई थी. यही आपात स्थिति चिकित्सा सेवा की महत्वपूर्ण उपलब्धि बनी. ऐसे लोगों को जो शुरुआती एक घंटे में इलाज दिया गया, उससे उनके जान को बचाने में सफलता मिली.
उन्होंने दावा किया कि इन मरीजों को बचाने के प्रयास में सबसे पहले श्वास नली स्थापित कर कृत्रिम सांस देना प्रारंभ किया गया और उसे ICU में भर्ती किया गया. उनका दावा है कि करीब 24 घंटे के दौरान मरीज की स्थिति में सुधार दिखने लगा और वह तीन दिन बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट गया. उन्होंने दावा किया कि ऐसे ही अन्य जो तीन और मामले उनके सामने आए थे, उसमें भी कृत्रिम श्वसन यंत्र की सहायता ली गई गई और गहन उपचार के साथ मरीज को स्वस्थ कर घर भेजा गया.
उन्होंने बताया कि मरीज के परिजनों से इस बात की जानकारी उन्हें मिली कि घटना के करीब 20 से 70 मिनट के भीतर ऐसे मरीजों को अस्पताल लाया गया था. यही जो समय था वह जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक सिद्ध हुआ. उन्होंने कहा कि इस इलाज और शोध में एक बात और साफ देखी गई कि इन मरीजों के मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था. लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज के मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है. लेकिन, जिस तरह से समय पर उपचार मिला, वह इन खतरों को टालने के लिए कारगर साबित हुआ.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता कहती हैं कि आत्महत्या (गला दबने) का प्रयास करने वाले लोगों को मृत मानकर छोड़ना नहीं चाहिए. समय पर उपचार के लिए अस्पताल लाना चाहिए. इस दौरान कृत्रिम सांस और डॉक्टरों की निगरानी ऐसे अधिकांश रोगियों को नया जीवन दे सकती है. उन्होंने कहा कि उनके संस्थान के चिकित्सकों ने जो अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की है वह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. यह मौजूदा दौर के साथ भविष्य के चिकित्सकों का भी मार्गदर्शन करेगी, जिससे समाज को बड़ा लाभ मिलेगा.
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