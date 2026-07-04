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AIIMS गोरखपुर में चिकित्सकों का शोध; दावा- फंदे में उलझकर 'उखड़ चुकी सांस' के पीछे भी होती है 'जीवन की आस'

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) गोरखपुर, के ट्राॅमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के डॉ. अरुण पांडेय के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने सफलतापूर्वक शोध किया है. उनका दावा है कि आत्महत्या (गला कसने) के मामले की घटनाओं में अगर शुरू के एक घंटे में चिकित्सकों की देख-रेख में इलाज मिल जाए तो पीड़ित के स्वस्थ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. यह तथ्य शोध में सिद्ध हुआ है. डॉ. अरुण पांडेय का दावा है कि उनके इस शोध के किए गए अध्ययन "सर्वाइविंग द एज: स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग रिकवरी इन नियर हैंगिंग केसेस" को प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में प्रकाशित भी किया गया है. उन्होंने कहा कि "फंदे में उलझकर उखड़ चुकी सांस के पीछे भी "जीवन की आस" होती है. ऐसे में शुरुआती एक घंटे में उपचार मिलने पर रोगी के स्वस्थ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है." उन्होंने दावा किया कि एम्स के चिकित्सकों ने उनके नेतृत्व में ऐसे चार लोगों को नया जीवन दिया है जो फांसी लगाने अथवा गला कसने की घटनाओं के बाद मरणासन्न की स्थिति में अस्पताल पहुंचे थे. एम्स के ट्राॅमा एवं इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने ऐसे व्यक्तियों को मौत के मुंह से वापस लाकर इसे सिद्ध कर दिखाया है. उन्होंने कहा कि उनके शोध में शामिल चार व्यक्तियों में तीन ऐसे थे, जिन लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया था. जबकि एक महिला ऐसी थी, जिसका गला वाॅशिंग मशीन में दुपट्टे के फंस जाने की वजह से दबा था और वह मृत जैसी अवस्था में थी. उन्होंने दावा किया कि जब ऐसे मरीज अस्पताल ले गए तो उनके शरीर में चेतना लगभग शून्य हो चुकी थी. फेफड़ों में सूजन सहित कई समस्याएं उत्पन्न हो गईं थीं. शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद ही निचले स्तर पर आ गई थी. यही आपात स्थिति चिकित्सा सेवा की महत्वपूर्ण उपलब्धि बनी. ऐसे लोगों को जो शुरुआती एक घंटे में इलाज दिया गया, उससे उनके जान को बचाने में सफलता मिली.



