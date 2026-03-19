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जामुनी आलू और काले चावल को आपने चखा है? बिहार के खेतों में अब यह उगने वाला है

डायबिटिक मरीजों को चावल-आलू खाने से रोका जाता है, लेकिन बिहार में ऐसी फसल तैयार हो रही है जिसे शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं-

पोषण युक्त धान और आलू की खेती
पोषण युक्त धान और आलू की खेती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 19, 2026 at 1:16 PM IST

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समस्तीपुर : अगर आप डायबिटीज जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें चावल और आलू का सेवन सीमित करना पड़ता है, तो अब राहत की खबर है. बिहार में जल्द काला आलू और काला चावल की खेती शुरू होने वाली है, जो न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जा रहे हैं, बल्कि किसानों के लिए भी आय का नया जरिया बन सकते हैं.

पोषण युक्त धान और आलू की खेती : धान और आलू की पारंपरिक किस्में तो आपने खेतों में खूब देखी होंगी, लेकिन अब जल्द ही खेतों में काले रंग के आलू और धान भी नजर आएंगे. ये फसलें पारंपरिक किस्मों से काफी अलग हैं और पोषण के लिहाज से अधिक लाभकारी बताई जा रही हैं.

पोषण युक्त काला धान और जामुनी आलू की खेती (ETV Bharat)

जामुनी आलू और काला चावल की खेती : सबसे पहले बात काले आलू की करें तो इसका रंग जामुन की तरह गहरा और आकार सामान्य आलू से लंबा होता है. इसकी खेती फिलहाल सीमित स्तर पर शुरू हो चुकी है. डॉ राजेन्द्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के आलू अनुसंधान केंद्र से जुड़े रिसर्चर रंधीर कुमार के अनुसार, कुछ किसानों ने बाहर से बीज मंगाकर इसकी खेती स्थानीय मिट्टी में शुरू की है.

फायदेमंद है जामुनी आलू : विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य आलू की तुलना में काले आलू में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है. यही वजह है कि इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है. फिलहाल विश्वविद्यालय में इसका ट्रायल चल रहा है, जिसमें इसकी उपज, स्वाद और पोषण गुणों का आकलन किया जा रहा है. अगर परिणाम बेहतर रहे तो जल्द ही इसकी बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो सकती है.

जामुनी आलू की खेती है फायदेमंद
जामुनी आलू की खेती है फायदेमंद (ETV Bharat)

''काले आलू में विटामिन पाया जाता है. यहां के क्षेत्रीय इलाके में किसान इस आलू को उपजा रहे हैं. हम इसकी उपज और फायदे पर रिसर्च कर रहे हैं. ये आलू शुगर पेशेंट के फायदेमंद है लेकिन इसकी भी खाने की लिमिट है.'' - रणधीर कुमार, आलू रिसर्च केंद्र

काला चावल भी है खास : अब बात काले चावल की करें तो यह पहले से कुछ राज्यों और विदेशों में उगाया जाता रहा है. अब इसके जेनेटिक सुधार के जरिए इसे बिहार की मिट्टी के अनुकूल बनाया जा रहा है.डॉ राजेन्द्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के धान विभाग की रिसर्च विंग और छात्रा सुजाता सलोनी इस पर काम कर रही हैं.

बिहार में चावल की वेरायटी
बिहार में चावल की वेरायटी (ETV Bharat)

पोषक तत्वों से भरपूर है ये चावल : प्रारंभिक शोध में पाया गया है कि काला चावल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. खासतौर पर यह मधुमेह और हृदय रोग के मरीजों के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है.

''हम काले चावल पर रिसर्च कर रहे हैं. इसमें हमने देखा कि न्यूट्रिशियन कंटेंट ज्यादा है, जैसे जिंक, आयरन. इसमें सफेद चावल के मुकाबले फाइबर ज्यादा है, इसलिए ये काफी फायदेमंद है. हम सबको इसे प्रचलन में लाना चाहिए.'' - सुजाता सलोनी, रिसर्चर, पूसा धान केंद्र

काले चावल और आलू की खेदी से बढ़ेगी आय : कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये दोनों फसलें बिहार की जलवायु और मिट्टी में सफल रहती हैं, तो यह किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं. पारंपरिक खेती के मुकाबले बेहतर कीमत मिलने की संभावना के चलते किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.

किसानों के लिए अच्छी खबर : कुल मिलाकर, काला आलू और काला चावल न सिर्फ सेहत के लिए बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, बल्कि बिहार के किसानों के लिए भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहे हैं. वहीं दूसरी ओर शुगर के मरीजों के लिए भी ये उपज राहत देने वाली है.

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