सीएसजेएमयू में 25 साल बाद पर्यावरण विज्ञान पर होगा शोध, 12 सीटों पर प्रवेश
12 सीटों पर PhD के लिए आवेदन शुरू, देश भर के छात्रों के लिए बेहतर मौका
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 2:58 PM IST
कानपुर: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने शोध के लिए प्रवेश द्वार खोल दिये हैं. उच्च शिक्षा, शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू), कानपुर ने अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है.
विवि के पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा 25 साल बाद, पहली बार पर्यावरण विज्ञान विषय में पीएच.डी. के लिए प्रवेश प्रारंभ किया जा रहा है. जो विश्वविद्यालय, कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक के नेतृत्व में शोध एवं अकादमिक उत्कृष्टता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक के अनुसार, वर्ष 2001 में स्थापित सीएसजेएमयू का पर्यावरण विज्ञान विभाग स्थापना के बाद से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है. स्कूल ऑफ बेसिक साइंस के निदेशक प्रो. राजेश कुमार द्विवेदी एवं उप निदेशक डॉ.अंजू दीक्षित ने बताया, "विभाग द्वारा प्रशिक्षित छात्र-छात्राएं मौजूदा समय में विभिन्न सरकारी संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, उद्योगों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं"
रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीन डॉ. नमिता तिवारी ने बताया कि "पर्यावरण विज्ञान में पीएच.डी. कार्यक्रम शुरू होने से छात्र-छात्राओं व शोधार्थियों को पर्यावरणीय चुनौतियों के वैज्ञानिक अध्ययन तथा उनके नवीन समाधान विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप बहुविषयक एवं नवाचार-आधारित शोध को प्रोत्साहित करेगा"
इस कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों को जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव, वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी, जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता अध्ययन, सतत विकास एवं हरित प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा.
डॉ नमिता तिवारी ने बताया "पीएच.डी. उपाधि प्राप्त शोधार्थियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक आचार्य, वैज्ञानिक एवं शोध मार्गदर्शक, पर्यावरण मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, जल संसाधन विभाग सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों में विशेषज्ञ, उद्योग एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र में पर्यावरणीय अनुपालन विशेषज्ञ तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शोध एवं परामर्शदाता के रूप में व्यापक रोजगार एवं करियर अवसर उपलब्ध हैं, इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, सामुदायिक विकास एवं जैव विविधता संरक्षण से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों में भी नेतृत्वकारी भूमिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं".
पर्यावरण विज्ञान विभाग की समन्वयक डॉ. द्रौपदी यादव ने कहा कि विभाग का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में पर्यावरणीय समस्याओं की वैज्ञानिक समझ विकसित करना तथा उनके समाधान हेतु शोध-आधारित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है. पिछले दो दशकों में विभाग ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं सतत विकास जैसे विषयों पर अनेक अकादमिक एवं शोध गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित किया है.
विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान विषय में कुल 12 सीटों पर पीएच.डी. प्रवेश किया जाएगा. विशेष बात यह है कि विभिन्न बहुआयामी विषयों के शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं ने भी पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य करने हेतु अपनी रुचि व्यक्त की है. यह कार्यक्रम अंतर्विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
पर्यावरण विज्ञान केवल एक अकादमिक विषय नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है. पर्यावरणीय चुनौतियों के वैज्ञानिक समाधान विकसित करने वाले शोधार्थी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति तथा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.
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