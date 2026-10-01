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गोरखपुर के MMMUT की बड़ी उपलब्धि, दवा बनाने की नई ग्रीन तकनीक पर मिला पेटेंट

गोरखपुर के MMMUT की बड़ी उपलब्धि ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : भौतिकी एवं पदार्थ विज्ञान विभाग, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के शोधकर्ताओं को एस्पिरिन के निर्माण की पर्यावरण-अनुकूल विधि विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है. भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने विश्वविद्यालय को “इंटीग्रेटेड बायोकैटेलिटिक मेथड फॉर एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड (एस्पिरिन) प्रोडक्शन यूजिंग पपेन” नामक आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान किया है.

एमएमएमयूटी के नाम से प्रदान किया गया पेटेंट : इस शोध में पपेन (पापाइन, पपीता) का उपयोग बायोकैटेलिस्ट (Biocatalyst) के रूप में कर एस्पिरिन के संश्लेषण की विधि विकसित की गई है. इसके आविष्कारकों में प्रो. बृजेश कुमार पांडेय प्रथम आविष्कारक और शोधार्थी सौरव मिश्रा द्वितीय आविष्कारक हैं. पेटेंट एमएमएमयूटी के नाम से प्रदान किया गया है. प्रो. बी के पांडेय ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) "इस तकनीक को बड़े पैमाने पर विकसित किया जाता है" : शोधकर्ताओं के अनुसार, इसका उद्देश्य दवाओं के निर्माण में अधिक पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ प्रक्रियाओं की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है. भविष्य में इस तकनीक को बड़े पैमाने पर दवा निर्माण के लिए सफलतापूर्वक विकसित किया जाता है तो, यह दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में उपयोगी हो सकती है. "एस्पिरिन बनाने की वैकल्पिक प्रक्रिया पर काम किया गया" : विभागाध्यक्ष प्रो. बीके पांडेय ने इस दवा निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी बताया. उन्होंने बताया कि पेटेंट और शोध की गुणवत्ता को तय करने के लिए हम इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. उनके निर्देशन में किए गए इस शोध में ग्रीन केमिस्ट्री (Green Chemistry) और बायोकैटेलिसिस (Biocatalysis) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एस्पिरिन बनाने की वैकल्पिक प्रक्रिया पर काम किया गया है. उन्होंने आम आदमी को इसका कैसे फायदा मिल सकता है, इसका भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरल शब्दों में कहें तो इस पेटेंट का महत्व केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है. एस्पिरिन एक व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला औषधीय यौगिक है. यदि भविष्य में इस तकनीक को बड़े पैमाने पर दवा निर्माण के लिए सफलतापूर्वक विकसित किया जाता है, तो यह दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में उपयोगी हो सकती है.