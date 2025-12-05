अब जरूरत के हिसाब से बढ़ाए जा सकेंगे लहसुन के गुण, बीमारियों से लड़ने में होगा ज्यादा मददगार
प्रयागराज के वैज्ञानिकों ने लहसुन के गुणकारी रसायनों पर की रिसर्च, एंटीऑक्सीडेंट क्षमता 40% तक बढ़ाई.
Published : December 5, 2025 at 3:50 PM IST
प्रयागराज: वैसे तो लहसुन अपने औषधीय गुणों के कारण हमेशा से उपयोग में लाया जाता रहा है, लेकिन अब इसे पहले से भी ज्यादा गुणकारी बनाने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी प्रो. केएन उत्तम की टीम ने वह तकनीक विकसित कर ली है, जिससे लहसुन के औषधीय तत्वों को बढ़ाया या बदला जा सकता है. वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि कैसे लहसुन के तत्वों को बीमारी के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में हाई BP, संक्रमण, डायबिटीज या कैंसर जैसी बीमारियों के हिसाब से अलग-अलग गुणों वाला विशेष लहसुन तैयार किया जा सकेगा.
शोध की शुरुआत : प्रो. केएन उत्तम बताते हैं कि लहसुन के औषधीय गुणों से हम सभी भली भांति परिचित हैं. लहसुन भारत ही नहीं, दुनिया में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है. शोध के पीछे एक विचार था कि अगर प्रकृति किसी पौधे में औषधीय क्षमता देती है तो विज्ञान उस क्षमता को और सटीक बना सकता है. शोध टीम में शामिल अभिसारिका भारती और एश्वर्य अवस्थी ने लहसुन के जैविक तत्वों का अध्ययन एक्स-रे और लेजर आधारित तकनीकों से किया. यह देखा गया कि तापमान, मिट्टी, रोशनी और पोषण बदलने पर लहसुन के अंदर एलिसिन, सल्फर कंपाउंड, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्वों का स्तर बदल जाता है. प्रयोग में मिले आंकड़ों ने यह साफ किया कि इन तत्वों के संतुलन को नियंत्रित किया जा सकता है, वह भी बिना पौधे की प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुंचाए.
दूसरे चरण के प्रयोग ने बढ़ाया उत्साह: प्रो. केएन उत्तम के मुताबिक, प्रयोग का दूसरा चरण उत्साह बढ़ाने वाला था. टीम ने लहसुन के पौधों को टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स से उपचारित किया. जर्मनी की सिंक्रोट्रॉन तकनीक से विश्लेषण में पाया गया कि नैनो कण पौधे के पोषण तंत्र को सक्रिय कर देते हैं. इससे लहसुन में फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, आयरन जैसे मिनरल्स सामान्य से काफी ज्यादा मात्रा में मिलने लगे. यही नहीं, इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ गई. इस शोध को प्रतिष्ठित स्प्रिंगर पब्लिकेशन की 'अर्थ एंड इनवायरमेंटल साइंस' में प्रकाशित किया है. अब इस शोध को 3 से 6 महीने में पेटेंट की तैयारी है.
बीमारियों के हिसाब से लहसुन बनेगा ज्यादा गुणकारी: प्रो. केएन उत्तम ने बताया कि टीम ने शुरुआती मैप तैयार कर लिया है कि कौन सा तत्व किस बीमारी में मदद कर सकता. यह भी कि कैसे नैनो तकनीकी से उसे बढ़ाया जा सकता है. जैसे एलिसिन संक्रमण और फेफड़ों के रोगों में असर करता है. सल्फर कंपाउंड हाई BP और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता है. सेलेनियम कैंसर सेल्स की बढ़त को धीमा करता है. फ्लेवोनॉयड्स दिल की धमनियों को सुरक्षित रखता है. एंटीऑक्सीडेंट डायबिटीज और उम्र बढ़ने के प्रभाव को रोकता है. इन्हीं संकेतों के आधार पर आगे विशिष्ट लहसुन विकसित किए जाएंगे. उनके अंदर पाए जाने वाले तत्वों को बढ़ाया जाएगा.
फील्ड ट्रायल और मेडिकल टेस्टिंग: प्रो. उत्तम ने ETV Bharat को बताया कि टीम अब दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर इस तकनीक की वैलिडेशन टेस्टिंग करेगी. मेडिकल विशेषज्ञों के साथ बीमारी-विशिष्ट मॉडल पर काम चलेगा. कृषि वैज्ञानिकों के साथ फील्ड ट्रायल की तैयारी भी शुरू हो गई है. लैब में किए गए इस प्रयोग को अब खेत में लहसुन उगाकर टेस्ट किया जाएगा. बताया कि लक्ष्य है कि दो साल के भीतर पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाए. पेटेंट प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है, ताकि तकनीक सुरक्षित रहे और उद्योग जगत के साथ साझेदारी कर इसे आम लोगों तक पहुंचाया जा सके.
आम लोगों के लिए क्यों अहम है यह खोज: भारत में हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर की चपेट में लोग तेजी से आ रहे हैं. हर आयु वर्ग के लोग इससे पीड़ित हैं. ऐसे में प्राकृतिक आधार वाले, सस्ते और कम साइड इफेक्ट वाले विकल्पों की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है. यह शोध उसी दिशा में उम्मीद जगाने का काम कर रहा है. इसके परिणाम काफी उत्साहजनक हैं. यह कृषि और स्वास्थ्य, दोनों क्षेत्रों के लिए एक नई संभावित राह खोलने का काम करेगा. वैज्ञानिक इसे 'न्यूट्रास्यूटिकल इनोवेशन' की दिशा में भारत का मजबूत कदम मान रहे हैं.
ये है आगे की कार्ययोजना: प्रो. उत्तम के अनुसार, टीम ने अगले छह महीनों के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना बनाई है. कहते हैं, अब हमारा ध्यान तीन हिस्सों पर है. पहला, दूसरे संस्थानों के साथ वैलिडेशन. दूसरा, चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ मिलकर अलग-अलग बीमारियों के लिए लहसुन की उपयोगिता जांचना. तीसरा, कृषि वैज्ञानिकों के साथ फील्ड ट्रायल शुरू करना. हमारा लक्ष्य है कि अगले दो साल में बीमारी-विशिष्ट लहसुन का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो सके.
इस खोज का क्या असर: यह शोध देश को न्यूट्रास्यूटिकल इनोवेशन में वैश्विक स्तर पर मजबूत कर सकता है. देश में बढ़ते हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर के मरीजों को प्राकृतिक और सस्ती वैकल्पिक मदद मिल सकती है. कृषि क्षेत्र में बायोफोर्टिफिकेशन की दिशा में यह बड़ी जीत साबित होगी. आयुष, डीएसटी और डीबीटी जैसी एजेंसियों से बड़े पैमाने पर फंडिंग और सहयोग मिलने की संभावना बढ़ेगी.
जानिए, कौन हैं प्रो. के.एन. उत्तम : प्रो. केएन उत्तम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं. वे पदार्थ विज्ञान, एक्स-रे और लेजर आधारित मापन तकनीकों के विशेषज्ञ हैं और कई अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में उनके शोध प्रकाशित हो चुके हैं. उनका मानना है कि 'विज्ञान की असली सफलता तभी है जब उसका लाभ सीधे समाज तक पहुंचे.' यह शोध उसी सोच की ओर बढ़ने की कोशिश है.
ये हैं लहसुन के प्राचीन गुण: लहसुन सदियों से आयुर्वेद, यूनानी और चीनी चिकित्सा पद्धति में उपयोग में लाया जाता रहा है. भारतीय ग्रंथों में इसे रोगनाशक बताया गया है. मिस्र और ग्रीस में इसे रोग प्रतिरोध बढ़ाने वाली जड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. आयुर्वेद में लहसुन को वात, पित्त और कफ को संतुलित करने वाला, पाचन सुधारने वाला और संक्रमण रोकने वाला माना जाता है. लहसुन में मौजूद अलिसिन को एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल माना गया है. सल्फर यौगिकों को रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक माना जाता है. सेलेनियम कैंसर से सुरक्षा देने वाले तत्व के रूप में जाना जाता है.
