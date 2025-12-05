ETV Bharat / state

अब जरूरत के हिसाब से बढ़ाए जा सकेंगे लहसुन के गुण, बीमारियों से लड़ने में होगा ज्यादा मददगार

लहसुन के औषधीय गुणों पर कमाल की रिसर्च. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: वैसे तो लहसुन अपने औषधीय गुणों के कारण हमेशा से उपयोग में लाया जाता रहा है, लेकिन अब इसे पहले से भी ज्यादा गुणकारी बनाने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी प्रो. केएन उत्तम की टीम ने वह तकनीक विकसित कर ली है, जिससे लहसुन के औषधीय तत्वों को बढ़ाया या बदला जा सकता है. वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि कैसे लहसुन के तत्वों को बीमारी के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में हाई BP, संक्रमण, डायबिटीज या कैंसर जैसी बीमारियों के हिसाब से अलग-अलग गुणों वाला विशेष लहसुन तैयार किया जा सकेगा. लहसुन पर शोध. (Video Credit; ETV Bharat) शोध की शुरुआत : प्रो. केएन उत्तम बताते हैं कि लहसुन के औषधीय गुणों से हम सभी भली भांति परिचित हैं. लहसुन भारत ही नहीं, दुनिया में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है. शोध के पीछे एक विचार था कि अगर प्रकृति किसी पौधे में औषधीय क्षमता देती है तो विज्ञान उस क्षमता को और सटीक बना सकता है. शोध टीम में शामिल अभिसारिका भारती और एश्वर्य अवस्थी ने लहसुन के जैविक तत्वों का अध्ययन एक्स-रे और लेजर आधारित तकनीकों से किया. यह देखा गया कि तापमान, मिट्टी, रोशनी और पोषण बदलने पर लहसुन के अंदर एलिसिन, सल्फर कंपाउंड, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्वों का स्तर बदल जाता है. प्रयोग में मिले आंकड़ों ने यह साफ किया कि इन तत्वों के संतुलन को नियंत्रित किया जा सकता है, वह भी बिना पौधे की प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुंचाए. दूसरे चरण के प्रयोग ने बढ़ाया उत्साह: प्रो. केएन उत्तम के मुताबिक, प्रयोग का दूसरा चरण उत्साह बढ़ाने वाला था. टीम ने लहसुन के पौधों को टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स से उपचारित किया. जर्मनी की सिंक्रोट्रॉन तकनीक से विश्लेषण में पाया गया कि नैनो कण पौधे के पोषण तंत्र को सक्रिय कर देते हैं. इससे लहसुन में फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, आयरन जैसे मिनरल्स सामान्य से काफी ज्यादा मात्रा में मिलने लगे. यही नहीं, इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ गई. इस शोध को प्रतिष्ठित स्प्रिंगर पब्लिकेशन की 'अर्थ एंड इनवायरमेंटल साइंस' में प्रकाशित किया है. अब इस शोध को 3 से 6 महीने में पेटेंट की तैयारी है. औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है लहसुन. (Photo Credit; ETV Bharat) बीमारियों के हिसाब से लहसुन बनेगा ज्यादा गुणकारी: प्रो. केएन उत्तम ने बताया कि टीम ने शुरुआती मैप तैयार कर लिया है कि कौन सा तत्व किस बीमारी में मदद कर सकता. यह भी कि कैसे नैनो तकनीकी से उसे बढ़ाया जा सकता है. जैसे एलिसिन संक्रमण और फेफड़ों के रोगों में असर करता है. सल्फर कंपाउंड हाई BP और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता है. सेलेनियम कैंसर सेल्स की बढ़त को धीमा करता है. फ्लेवोनॉयड्स दिल की धमनियों को सुरक्षित रखता है. एंटीऑक्सीडेंट डायबिटीज और उम्र बढ़ने के प्रभाव को रोकता है. इन्हीं संकेतों के आधार पर आगे विशिष्ट लहसुन विकसित किए जाएंगे. उनके अंदर पाए जाने वाले तत्वों को बढ़ाया जाएगा.