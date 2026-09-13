SPECIAL: नैनो यूरिया को शत-प्रतिशत पारंपरिक यूरिया का विकल्प बनाना ठीक नहीं, BAU की रिसर्च में खुलासा!
नैनो यूरिया अच्छा है या नहीं, इसको लेकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने शोध किया. क्या हैं इनके नतीजे, जानें, उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट में.
Published : September 13, 2026 at 11:56 PM IST
रांची: भारतीय कृषि में पिछले कुछ वर्षों में "नैनो यूरिया" खास तौर पर चर्चा में रहा है. परंपरागत यूरिया की बोरियों की जगह एक 500 ml की जादुई शीशी के रूप में नैनो यूरिया कुछ इस तरह चर्चा में आया कि लोग इसे भारतीय कृषि में क्रांति का सूत्रधार माना जाने लगा. लेकिन झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नैनो यूरिया पर हुए शोध के नतीजे, दूसरी ओर ही इशारा करते हैं.
BAU के मुख्य वैज्ञानिक डॉ(प्रो) बीके अग्रवाल बताते हैं कि जब उन्होंने सिर्फ नैनो यूरिया-नैनो डीएपी फसलों में दिया तो परंपरागत यूरिया की अपेक्षा नैनो यूरिया से हुई खेती में फसल का उत्पादन 60 से 70% तक कम हो जाता है. BAU के मुख्य वैज्ञानिक बताते हैं कि अभी परंपरागत यूरिया को नैनो यूरिया से रिप्लेस करना खतरनाक होगा.
इस उद्देश्य के साथ नैनो यूरिया को दिया जा रहा बढ़ावा
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा एवं उर्वरक विभाग के मुख्य वैज्ञानिक डॉ बीके अग्रवाल कहते हैं कि यूरिया और दूसरे नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी और जल स्रोतों पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विकसित नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और नैनो जिंक जैसे उत्पाद विकसित किये गए.
वैज्ञानिकों के अनुसार "नैनो यूरिया" या "नैनो उर्वरकों" की मूल अवधारणा ही यह थी कि पारंपरिक यूरिया के लगातार और अधिक इस्तेमाल से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जाए. भूजल में बढ़ती नाइट्रेट समस्या भी इस चिंता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था. साथ ही नैनो उर्वरकों के इस्तेमाल से किसानों को भारी मात्रा में उर्वरक ढोने की जरूरत कम हो सकती है. उदाहरण के तौर पर जहां एक किसान को यूरिया की बोरी खेत तक ले जानी पड़ती है, वहां 500 मिलीलीटर की बोतल ही उसके लिए काफी होता.
क्या नैनो यूरिया की छोटी बोतल सचमुच यूरिया खाद की बोरी की पूरी जगह ले सकती है
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU), रांची के चीफ साइंटिस्ट प्रो. डॉ. बीके अग्रवाल कहते हैं कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और नैनो जिंक का खेतों में फसलों पर अलग-अलग मात्रा में किए गए प्रयोग और शोध हुए. जिसके शुरुआती नतीजे इस ओर इशारा करता है कि अभी नैनो यूरिया सीधे तौर पर परंपरागत यूरिया को रिप्लेस नहीं कर सकता.
क्या हैं नैनो यूरिया को लेकर आये शोध के नतीजे
BAU में नैनो यूरिया को लेकर चल रहे प्रयोगों में यह सामने आया है कि पारंपरिक यूरिया और DAP को पूरी तरह हटाकर केवल नैनो उर्वरकों पर निर्भर रहने की स्थिति में उपज में करीब 60 से 70% तक गिरावट हो सकती है. वहीं पारंपरिक उर्वरकों की कुछ मात्रा बरकरार रखते हुए नैनो को शामिल कर भी कई रिसर्च हुए हैं.
डॉ बीके अग्रवाल कहते हैं कि प्रयोग के दौरान जब खेतों में हमने 25% नैनो यूरिया और 75% परंपरागत यूरिया-अन्य उर्वरक का प्रयोग किया तो पाया कि इस अनुपात में नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादन लगभग सामान्य यूरिया के उपयोग जितना ही हुआ. ऐसे में 75% पोषण पारंपरिक यूरिया/DAP से और करीब 25% नैनो यूरिया/डीएपी उर्वरकों के उपयोग से उपज में कुछ कमी जरूर आई लेकिन शोधकर्ता के अनुसार अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं था. यानी दोनों उपचारों से प्राप्त परिणाम करीब-करीब समान रहे.
डॉ.बीके अग्रवाल ने बताया कि एक अन्य प्रयोग में जब 50% नैनो यूरिया और 50% परम्परगत यूरिया पर बदली खेत की तस्वीर
लेकिन जब पारंपरिक उर्वरक की मात्रा को और घटाकर करीब 50% कर दिया गया और नैनो की हिस्सेदारी बढ़ा कर 50% कर दिया गया तो फसल उत्पादन के परिणाम बदल गए. शोध में इस स्थिति में उपज में करीब 40% तक की कमी देखी गई. यानी जितना ज्यादा पारंपरिक खाद को हटाकर नैनो पर निर्भरता बढ़ाई गई, उतना ही उपज पर नकारात्मक असर बढ़ता दिखाई दिया.
जब केवल नैनो यूरिया और नैनो DAP के भरोसे फसल उत्पादन की कोशिश की गई, तो शुरुआती परिणामों में 60-70% तक उपज गिरने का संकेत मिला.
डॉ. बीके अग्रवाल बताते हैं कि किसी भी फसल की पैदावार और बढ़ोतरी के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा जरूरी होता है. पारंपरिक यूरिया मुख्य रूप से नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, जबकि DAP से नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस भी मिलता है. नैनो उर्वरक कम मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराने और उनके उपयोग की दक्षता बढ़ाने की अवधारणा पर आधारित हैं. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फसल की कुल पोषक तत्वों की जरूरत भी उसी अनुपात में मिल जाये. यही वह अंतर है, जिसे खेत का उत्पादन के नतीजे के रूप में सामने ला रहा है.
फिर नैनो की जरूरत क्यों?
डॉ. बीके अग्रवाल कहते हैं कि जब नैनो यूरिया को लेकर हुए शोध के नतीजे सकारात्मक नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि फिर नैनो यूरिया और नैनो उर्वरकों की आवश्यकता ही क्या है? इसका जवाब इसमें ढूंढा जा सकता है कि पारंपरिक यूरिया/उर्वरक के लगातार और असंतुलित इस्तेमाल से मिट्टी के पोषक तत्वों के नुकसान और पर्यावरणीय दबाव एक वैश्विक चिंता का विषय है. भूजल में नाइट्रेट की समस्या भी इसी व्यापक चिंता का हिस्सा है. नैनो उर्वरकों का उद्देश्य उर्वरक की उपयोग दक्षता बढ़ाना, अनावश्यक इस्तेमाल कम करना और किसानों के लिए उर्वरक के परिवहन एवं इस्तेमाल को आसान बनाना है.
इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि “नैनो यूरिया या पारंपरिक यूरिया” बल्कि सही सवाल यह है कि हम किस हद तक परम्परगत यूरिया या उर्वरक को नैनो यूरिया या नैनो उर्वरक से रिप्लेस कर सकते हैं. किसान के लिए तकनीक तभी उपयोगी है, जब उससे खेत की उपज सुरक्षित रहे और लागत भी नियंत्रित हो. अगर 100 किलो पारंपरिक खाद की जगह ऐसी मात्रा में नैनो उर्वरक इस्तेमाल किया जाए जिससे उपज में कोई बड़ी गिरावट न हो, तो यह खेती में बड़ा बदलाव ला सकता है. लेकिन यदि पारंपरिक खाद को आधा या पूरी तरह हटाने की कोशिश होती है तो उपज में भारी गिरावट आती है.
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