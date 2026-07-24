Research; एग्जास्ट एमिशन इंडेक्स से मिनटों में पता चल जाएगा किसी भी वाहन का प्रदूषण का स्तर
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और पर्यावरणविद् प्रोफेसर गोविंद पांडेय के निर्देशन में हुआ शोध.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 1:09 PM IST
गोरखपुर : वाहनों का प्रदूषण स्तर जानने के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और पर्यावरणविद् प्रोफेसर गोविंद पांडेय के निर्देशन उनके शोधार्थी अभिनव पाण्डेय ने एएआई (एग्जास्ट एमिशन इंडेक्स) मॉडल विकसित किया है. जिसकी शोध प्रक्रिया को 'अमेरिकन सोसायटी ऑफ सिविल इंजीनियर के प्रतिष्ठित पर्यावरण अभियंत्रकी जनरल और रायल सोसायटी के जर्नल में प्रकाशित की गई है. शोध में दावा किया गया है कि एएआई माॅडल से विभिन्न प्रकार के वाहनों के प्रदूषण की तुलना की जा सकेगी.
प्रोफेसर गोविन्द पाण्डेय को हाल ही में" नेशनल ग्रीन हइड्रोजन मिशन" के एकेडमिक काउंसिल का सदस्य भी बनाया गया है. ईटीवी भारत से बातचीत में प्रोफेसर गोविंद पाण्डेय ने बताया कि डीटीयू के डॉ. राजीव कुमार मिश्र के पर्यवेक्षण में शोधार्थी अभिनव पाण्डेय ने एग्जास्ट एमिशन इंडेक्स (एईआई) विकसित किया है. यह अपनी तरह का पहला सूचकांक है. जिससे विभिन्न प्रकार के वाहनों के प्रदूषण की सीधे तुलना की जा सकती है. एईआई के लिए पांच अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. जिसमें 0-10 को उत्तम, 11-20 को संतोषजनक, 21-30 को खराब, 31-40 को अत्यधिक खराब और 40 से अधिक को त्याज्य (फेज आउट) श्रेणी में रखा गया है.
प्रो. गोविंद पाण्डेय ने कहा कि प्रदूषण को जांचने का पैमाना अभी मिश्रित है. कई गाड़ियां एक सामान प्रदूषण के विभिन्न स्तर को नहीं फैलाती. जब उनके प्रदूषण के स्तर भिन्न-भिन्न होते हैं तो उनका प्रदूषण तय करने के लिए एक विशेष सूत्र की आवश्यकता थी, जिसको हमने विकसित किया है. उसी आधार पर प्रदूषण के सभी मानक को एक पैरामीटर पर लेकर जब रिपोर्ट तैयार करेंगे तो यह पता चल जाएगा कि किस गाड़ी से किस स्तर का प्रदूषण हो रहा है. शोध टीम ने हजारों गाड़ियों पर अपने शोध किए हैं. शोध रॉयल जनरल में प्रकाशित हुए हैं. इस शोध में अभी कुछ और परिमार्जन करेंगे. साथ ही इसके पेटेंट की प्रक्रिया भी जल्द अपनाएंगे.
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