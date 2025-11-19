कोटा विश्वविद्यालय में रिसर्च : क्यों फेल हो रहे हैं स्टार्टअप? बड़े कंपनियों की तरह सक्सेस टूल भी दिया

ETV Bharat / state

कोटा : कोटा विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में स्टार्टअप से जुड़ी रिसर्च की गई है. शोध में यह पता लगाया गया है कि नए स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं?. इसके साथ ही बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से मुकाबला करने के लिए इन स्टार्टअप्स को क्या करना चाहिए, यह भी सुझाव एक मॉडल बनाकर दिया गया है. यह रिसर्च कंप्यूटर साइंस विभाग अध्यक्ष डॉ. रीना दाधीच के अधीन पीएचडी स्कॉलर रेखा शर्मा ने किया है. 10 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स के डेटा पर रिसर्च : डॉ. दाधीच का कहना है कि रिसर्च में स्टार्टअप की सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के आगे चलकर फेल होने के कारणों का भी पता लगाया गया. इसमें सामने आया है कि सबसे बड़ी समस्या स्टार्टअप के सामने लागत को लेकर आती है. शुरुआत में कम बजट में काम शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे जाकर बजट बढ़ जाता है. उन्होंने इस शोध में नेशनल लेवल के 10 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स का डेटा लिया गया है, जिनमें अहमदाबाद, मुम्बई, जयपुर, दिल्ली व भीलवाड़ा के स्टार्टअप हैं. इनमें ग्रॉसरी, डेटा इन्वेंट्री, पे-रॉल, एकाउंट व बिल बनाने वाली एप्लीकेशन व सॉफ्टवेयर शामिल है. इन्हीं के डेटा के आधार पर रिसर्च किया कि स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे हैं? कोटा विश्वविद्यालय में रिसर्च (ETV Bharat Kota) पढ़ें. प्लास्टिक बैग फ्री डे : एक ऐसा स्टार्टअप, जहां ऑर्गेनिक खाने के साथ है सेहत की सीख खर्च सबसे बड़ा कारण : रिसर्चर रेखा शर्मा का कहना है कि शोध में सामने आया कि शुरुआत में कम लागत में स्टार्टअप शुरू किया जाता है. एक-दो लोग अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर इन्हें तैयार कर लेते हैं, लेकिन आगे जाकर जब उनमें कुछ अपडेट करने की जरूरत होती है, तब उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है. इसके अलावा इंटरनेट, टेक्निकल हेल्प, प्रिलिमनरी सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंस वर्जन, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी और कई कास्ट इसमें बढ़ जाती है, जिसके बाद यह एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर की लागत को बढ़ा देते हैं. पहले से चल रहे बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस पूरी टेस्टिंग के बाद ही लॉन्च होते हैं, जिसे नए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन मुकाबला नहीं कर पाती हैं. बड़ी कंपनियों में सर्वे और डेटा से एनालिसिस : डॉ. दाधीच का कहना है कि बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों में हजारों लोग काम कर रहे हैं. इनके हर प्रोडक्ट की पहले अच्छी टेस्टिंग होती है. इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी बड़ी कंपनियों की टेस्ट की तकनीक का उपयोग रिसर्च में लिया गया है. इन बड़ी कंपनियों में सर्वे भी करवाया गया है और उनके डेटा को भी उपयोग में लिया गया है. इसमें सामने आया है कि यह सक्सेसफुल क्यों रहते हैं?.