कोटा विश्वविद्यालय में रिसर्च : क्यों फेल हो रहे हैं स्टार्टअप? बड़े कंपनियों की तरह सक्सेस टूल भी दिया
कोटा विश्वविद्यालय में एक शोध किया गया है, जिसके तहत युवाओं को नए स्टार्टअप में क्या करने और क्या न करने के सुझाव दिए गए.
Published : November 19, 2025 at 2:17 PM IST
कोटा : कोटा विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में स्टार्टअप से जुड़ी रिसर्च की गई है. शोध में यह पता लगाया गया है कि नए स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं?. इसके साथ ही बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से मुकाबला करने के लिए इन स्टार्टअप्स को क्या करना चाहिए, यह भी सुझाव एक मॉडल बनाकर दिया गया है. यह रिसर्च कंप्यूटर साइंस विभाग अध्यक्ष डॉ. रीना दाधीच के अधीन पीएचडी स्कॉलर रेखा शर्मा ने किया है.
10 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स के डेटा पर रिसर्च : डॉ. दाधीच का कहना है कि रिसर्च में स्टार्टअप की सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के आगे चलकर फेल होने के कारणों का भी पता लगाया गया. इसमें सामने आया है कि सबसे बड़ी समस्या स्टार्टअप के सामने लागत को लेकर आती है. शुरुआत में कम बजट में काम शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे जाकर बजट बढ़ जाता है. उन्होंने इस शोध में नेशनल लेवल के 10 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स का डेटा लिया गया है, जिनमें अहमदाबाद, मुम्बई, जयपुर, दिल्ली व भीलवाड़ा के स्टार्टअप हैं. इनमें ग्रॉसरी, डेटा इन्वेंट्री, पे-रॉल, एकाउंट व बिल बनाने वाली एप्लीकेशन व सॉफ्टवेयर शामिल है. इन्हीं के डेटा के आधार पर रिसर्च किया कि स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे हैं?
खर्च सबसे बड़ा कारण : रिसर्चर रेखा शर्मा का कहना है कि शोध में सामने आया कि शुरुआत में कम लागत में स्टार्टअप शुरू किया जाता है. एक-दो लोग अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर इन्हें तैयार कर लेते हैं, लेकिन आगे जाकर जब उनमें कुछ अपडेट करने की जरूरत होती है, तब उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है. इसके अलावा इंटरनेट, टेक्निकल हेल्प, प्रिलिमनरी सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंस वर्जन, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी और कई कास्ट इसमें बढ़ जाती है, जिसके बाद यह एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर की लागत को बढ़ा देते हैं. पहले से चल रहे बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस पूरी टेस्टिंग के बाद ही लॉन्च होते हैं, जिसे नए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन मुकाबला नहीं कर पाती हैं.
बड़ी कंपनियों में सर्वे और डेटा से एनालिसिस : डॉ. दाधीच का कहना है कि बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों में हजारों लोग काम कर रहे हैं. इनके हर प्रोडक्ट की पहले अच्छी टेस्टिंग होती है. इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी बड़ी कंपनियों की टेस्ट की तकनीक का उपयोग रिसर्च में लिया गया है. इन बड़ी कंपनियों में सर्वे भी करवाया गया है और उनके डेटा को भी उपयोग में लिया गया है. इसमें सामने आया है कि यह सक्सेसफुल क्यों रहते हैं?.
बीमारी के चलते लेट हो गई शोध : डॉ. दाधीच ने बताया कि रेखा शर्मा ने यह शोध 2018 में शुरू की थी. इस रिसर्च में 80 फीसदी काम कर लिया था, लेकिन कोविड-19 के पहले फरवरी 2020 में उनकी तबीयत बिगड़ गई. ऐसे में उन्हें गुड़गांव में कई दिनों तक भर्ती रहना पड़ा. यहां तक कि उनकी याददाश्त भी चली गई थी, इसमें करीब डेढ़ साल में सुधार हुआ. इसके बाद उन्होंने शेष काम 2022 के अंत में शुरू किया था, जिसे अब पूरा कर लिया है. उन्हें पीएचडी की डिग्री विश्वविद्यालय के अगले दीक्षांत समारोह में दी जाएगी.
ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण से : डॉ. दाधीच ने उदाहरण दिया कि शुरुआत में सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन तैयार की गई तो उसे उपयोग करने वाले यूजर्स कम थे, जैसे ही यूजर बढ़ जाते हैं, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर पर लोड बढ़ जाता है. इसके बाद काम करने की स्पीड कम हो जाती है, इससे लोग उसका उपयोग करना कम कर देते हैं. ऐसी समस्या का निस्तारण करने के लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत होती है. इसके लिए जरूरी सर्वर या अन्य आवश्यकता भी हो जाती है.
नए टूल से सफल हो सकते हैं स्टार्टअप्स : रिसर्च में सामने आता है कि बड़ी कंपनी ने अपने मानक निर्धारित किए हुए हैं, इसीलिए उनके जो सॉफ्टवेयर बाजार में आते हैं, अधिकांश सॉफ्टवेयर सफल हो जाते हैं. इन्हें कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन (सीएमएमआई) टूल्स से टेस्ट किया जाता है. इनके मानक के आधार पर ही यह कंपनियां सॉफ्टवेयर को लॉन्च के पहले परीक्षण करती हैं. सीएमएमआई के स्तर लागू होने पर ही ये मार्केट में आते हैं, जबकि छोटे सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कर पाते हैं.
रेखा शर्मा का कहना है कि रिसर्च के दौरान यह स्टार्टअप्स के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन कैसे फिजिकल रहे, इसके लिए एक नया टूल भी उन्होंने बनाया है. यह रिस्क एनालिसिस विद वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन (RAVV) मॉडल से तैयार 'टूल टू एस्टीमेट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजिस' है. उन्होंने नई स्टार्टअप की 10 कंपनियों में सर्वे किया, जहां से प्रिलिमनरी डेटा लिया गया है. इस डेटा के एनालिसिस के बाद ही यह टूल तैयार किया गया है. एमएमआई मॉडल के तहत तीसरे लेवल पर अधिकांश सॉफ्टवेयर फेल हो रहे थे, उन्हीं के कारणों के आधार पर नया मॉडल तैयार किया गया है. इसके आधार पर तीसरे चरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले चरण में ही शामिल कर लिया गया, ताकि कम लागत पर ही वे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सरवाइव कर सके.
इन पांच मैच्योरिटी लेवल्स पर परखा जाता है सॉफ्टवेयर या एप्लिकेशन
- लेवल 1 : बिना औपचारिक प्रक्रिया के किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डेवलप कर लेना.
- मैनेज्ड लेवल : पहले से डेवलप्ड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में इंप्रूवमेंट किया जाता है. उसके नए वर्जन में सुधार कर दिया जाता है और कमियों को दूर किया जाता है.
- डिफाइंड लेवल : इस लेवल पर पूरी तैयारी से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है. पूरी टीम तैयारी करती है और उसके डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे किए जाते हैं. स्टार्टअप की उपयोगिता कितनी रहेगी और किन-किन प्लेटफार्म का उपयोग किया जाएगा और उनसे क्या नुकसान हो सकते हैं?, यह पूरा एनालिसिस किया जाता है.
- क्वांटिटेटिव एनालिसिस : मेजरमेंट के टूल्स से पूरे सॉफ्टवेयर का एनालिसिस किया जाता है. उसकी उपयोगिता को पहले ही देख लिया जाता है और उसके जैसा कोई सॉफ्टवेयर तो मार्केट में नहीं है यह भी देखते हैं. सॉफ्टवेयर में कोई खामी या गलती तो नहीं रहेगी और उसके फीचर्स कौन-कौन से हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर में फीचर किस तरह काम कर रहे हैं, इसकी भी जांच करते हैं.
- ऑप्टिमाइजिंग : चलते हुए सॉफ्टवेयर में किस तरह से उसे मार्केट ओरिएंटेड रखा जाए, लगातार अपडेशन उसमें होते रहें, जो मार्केट की नई डिमांड है उसके अनुसार इसमें बदलाव होते रहते हैं. यह अपडेट वर्जन के अनुसार लगातार होते रहते हैं.