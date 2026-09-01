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IIT Jodhpur : आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान को पर्यावरण संरक्षण एवं आजीविका से जोड़ने की तलाश रहे संभावना, जानिए वजह

ग्रांवों के पारंपरिक ज्ञान पर चर्चा करते आईआईटी जोधपुर के शोधार्थी ( ETV Bharat Jodhpur )