ETV Bharat / state

IIT Jodhpur : आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान को पर्यावरण संरक्षण एवं आजीविका से जोड़ने की तलाश रहे संभावना, जानिए वजह

शोध का उद्देश्य ज्ञान को दर्ज करना, उसका वैज्ञानिक और पर्यावरणीय महत्व समझना है.

discussing the traditional knowledge of villages
ग्रांवों के पारंपरिक ज्ञान पर चर्चा करते आईआईटी जोधपुर के शोधार्थी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2026 at 6:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर आईआईटी में देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय समुदाय और राजस्थान के ग्रामीण समुदायों के साथ मिलकर उनके पारंपरिक ज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है. देश के आदिवासी और ग्रामीण समुदायों ने पीढ़ियों से प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध के आधार पर आकाश, तारे, ऋतु, खेती, पौधों और प्राकृतिक संसाधनों को समझने की विशिष्ट प्रणालियां तैयार की. इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को अब सांस्कृतिक विरासत के साथ पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण आजीविका जैसी आज की चुनौतियों के समाधान की संभावना के रूप में भी देखा जा रहा है.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर के स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. भास्कर कुमार काकती ने बताया कि जनजातीय और ग्रामीण समुदायों के साथ मिलकर पारंपरिक ज्ञान पर शोध का उद्देश्य इस ज्ञान को दर्ज करना, उसके वैज्ञानिक और पर्यावरणीय महत्व को समझना है. यह भी देखेंगे कि इसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए कैसे कर सकते हैं.

आईआईटी के सहायक आचार्य डॉ. भास्कर कुमार काकती बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:मस्तिष्क के रहस्यों को समझने में जुटी IIT जोधपुर की टीम, न्यूरो-प्रौद्योगिकियों के विकास का मार्ग होगा प्रशस्त

मौजूदा चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, यह जानने की कोशिश: डॉ. काकती ने बताया कि पारंपरिक ज्ञान केवल अतीत की जानकारी नहीं है. समुदायों ने प्रकृति के साथ पीढ़ियों तक अपने गहरे जुड़ाव के जरिए ये पद्धतियां विकसित की. हमारा शोध इनके वैज्ञानिक और पर्यावरणीय महत्व समझने तथा यह जानने पर केंद्रित है कि मौजूदा दौर में पर्यावरणीय और आजीविका संबंधी चुनौतियों से निपटने में यह ज्ञान कैसे योगदान दे सकता है. पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण, वैज्ञानिक महत्व समझने, उसे पर्यावरण संरक्षण में लागू करने और ग्रामीण आजीविका से जोड़ने के माध्यम से IIT जोधपुर का यह शोध भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के बीच सेतु बनाने की कोशिश है.

शोध का अहम हिस्सा Tribal Astronomy: डॉ. काकती के शोध का महत्वपूर्ण हिस्सा जनजातीय खगोल ज्ञान (Tribal Astronomy) है. इसमें समझेंगे कि विभिन्न जनजातीय समुदाय आकाश, तारे, ऋतुओं और प्रकृति के चक्रों को कैसे देखते और समझते हैं. आदिवासी समुदाय आकाश, तारों, मौसम और प्राकृतिक चक्रों को कैसे समझते हैं. यह शोध इन समुदायों के अवलोकनों की तुलना भारतीय ज्ञान प्रणाली से करता है. इसने पूरे देश के आदिवासी समुदायों के इस्तेमाल किए जाने वाले खगोलीय ज्ञान की शब्दावली तैयार की है. इसका मकसद इस ज्ञान को दर्ज करना और सुरक्षित रखना है. समकालीन शोध के नजरिए से इसके महत्व को समझने का आधार बनाना है.

IIT Jodhpur researchers discussing among themselves.
आपस में चर्चा करते आईआईटी जोधपुर के शोधार्थी (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: IIT जोधपुर बना CERN CMS कोलैबोरेशन का पूर्ण सदस्य, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिशों में होगा शामिल

खेती के तरीके में पर्यावरण संरक्षण की तलाश: शोध का अन्य प्रमुख क्षेत्र राजस्थान में प्रचलित पारंपरिक कृषि पद्धतियों और उनसे जुड़ी मान्यताओं एवं परंपराओं का अध्ययन है. शोध में यह समझने का प्रयास है कि खेती और प्रकृति से जुड़ी पारंपरिक परंपरा जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं. इस अध्ययन में स्पिरिचुअल इकोलॉजी की अवधारणा भी देखी जा रही है. सरल शब्दों में यह समझने का प्रयास है कि लोगों का प्रकृति के साथ सांस्कृतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध उनके पर्यावरण से जुड़े व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है.

नांदिया कलां को बनाया उदाहरण: पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख उदाहरण राजस्थान के नांदिया कलां गांव की खराब हो चुकी सामुदायिक भूमि पर विकसित नक्षत्र वाटिका है. इस पहल में पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और आधुनिक पर्यावरणीय पुनर्स्थापन के प्रयासों को एक साथ जोड़ा गया. इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता पुनर्जीवित करने, औषधीय पौधों के संरक्षण और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिली. डॉ. काकती के अनुसार, नांदिया कलां में किए कार्य से स्पष्ट हुआ कि स्थानीय समुदाय संरक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनते हैं तो संरक्षण प्रभावी और सार्थक हो जाता है. पारंपरिक ज्ञान, सामुदायिक स्वामित्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण खराब हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने में मददगार हो सकता है.

पढ़ें: कैंसर रोगियों के ​सटीक उपचार के लिए आईआईटी जोधपुर ने विकसित किए नई पीढ़ी के बायोमार्कर्स

एआई एवं विज्ञान से जोड़ेंगे टिकाऊ विकास : शोध का अगला चरण अब पारंपरिक ज्ञान को उचित तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास के लिए व्यावहारिक समाधान तलाशने पर केंद्रित है. यह कार्य IIT जोधपुर के बहुविषयक शोध दृष्टिकोण को दर्शाता है. इसमें इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ लाया जा रहा है. डॉ. काकती कहते हैं, हमें पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को दो अलग-अलग दुनिया के रूप में नहीं देखना चाहिए. दोनों से सीखने की काफी संभावनाएं हैं. गांवों के ज्ञान को वैज्ञानिक शोध और तकनीक के साथ जोड़कर हम ऐसे समाधान विकसित कर सकते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ होने के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उपयोगी हों.

पढ़ें: आईआईटी जोधपुर ने बेरोफेन से विकसित किया चमकने वाला पेंट और गैस सेंसर

TAGGED:

BENEFITS OF TRADITIONAL KNOWLEDGE
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
TRIBAL ASTRONOMY
नांदिया कलां में नक्षत्र वाटिका
RESEARCH AT IIT JODHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.