BHU सहित 5 संस्थानों की रिसर्च; श्रीलंकाई DNA में मिले 57,000 साल के मानव सफर के प्रमाण
विश्व भर के 5 संस्थानों के 16 शोधकर्ता जिसमें BHU और कोलंबो विश्वविद्यालय के शोधकर्ता प्रमुख रूप से शामिल थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 2:04 PM IST
वाराणसी: क्या आधुनिक मानव ने अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में पैर पसारने के लिए समुद्र के किनारों को अपना रास्ता बनाया था? दशकों से वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने में लगे थे. प्लॉस वन जर्नल में प्रकाशित एक व्यापक जेनेटिक स्टडी ने न केवल इस सवाल का जवाब दिया है, बल्कि श्रीलंका को मानव इतिहास के 'प्रवेश द्वार' के रूप में स्थापित कर दिया है.
विश्व भर के 5 संस्थानों के 16 शोधकर्ता जिसमें BHU और कोलंबो विश्वविद्यालय के शोधकर्ता प्रमुख रूप से शामिल थे. इनके साझा अध्ययन ने श्रीलंका के तीन प्रमुख समुदायों, सिंहली, श्रीलंकाई तमिल, और वेद्दा के पूर्वजों के श्रीलंका में पहुचने का DNA द्वारा व्यापक अध्ययन किया है.
कैसे किया गया रिसर्च: इस शोध में वैज्ञानिकों ने 'माइटोंकॉन्ड्रियल डीएनए' का सहारा लिया. यह DNA का वह हिस्सा है, जो केवल मां से बच्चों में जाता है. इससे हजारों साल की वंशावली का पता लगाना मुमकिन होता है.
शोध की प्रथम लेखिका श्रीलंका की डॉ. अंजना वेलिकला ने बताया की इस अध्ययन में 139 नए जीनोम को सीक्वेंस किया गया और उन्हें दुनिया भर के 247 वैश्विक डेटासेट्स के साथ मिलाया गया. यह अब तक इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जेनेटिक विश्लेषण है.
टाइम मशीन बना हमारा DNA: प्रमुख शोधकर्ता जीन विज्ञानी ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि वैज्ञानिक लंबे समय से इस बात पर बहस कर रहे थे कि इंसान अफ्रीका से निकलकर ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया तक कैसे पहुँचा? इसकेदो रास्ते थे. पहला 'इनलैंड रूट' (जमीनी रास्ता) और दूसरा 'कोस्टल रूट' (समुद्री किनारा).
श्रीलंका का जेनेटिक डेटा 'कोस्टल रूट की पुष्टि करता है. लगभग 57000 साल पहले अफ्रीका से निकलने वाले शुरुआती इंसानों का एक जत्था हिंद महासागर के तटों के सहारे श्रीलंका पहुंचा. उस समय समुद्र का स्तर आज से बहुत कम था, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच एक 'लैंड ब्रिज' (जमीनी पुल) मौजूद था.
रिसर्च में क्या-क्या सामने आया: शोधकर्ताओं ने श्रीलंका के बसने की कहानी को चार प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया है. प्रथम चरण (57000 साल पहले) यह वह समय था जब आधुनिक मानव ने पहली बार दक्षिण एशिया की धरती पर कदम रखा.
श्रीलंका के फह-हिएन लेना और बटाडोम्बा-लेना गुफाओं में मिले अवशेष भी 40,000 वर्ष पुराने हैं. मध्य चरण अंतिम हिमयुग के बाद भारत के माध्यम से पश्चिम यूरेशियाई जीन का आगमन हुआ.
ऐतिहासिक काल (7,000 साल पहले) इस दौरान खेती और व्यापार के बढ़ने से भारत और श्रीलंका के बीच आबादी का आदान-प्रदान तेज हुआ. आवासन का आधुनिक युग इसमें व्यापारिक जहाजों और विदेशी आक्रमणों के कारण नए जेनेटिक मिश्रण तैयार हुए.
श्रीलंका के आदिवासी वेद्दा समुदाय के बारे मे भी इस शोध ने नई चीजे बताई है. वेद्दा लोग सीधे तौर पर उन मेसोलिथिक शिकारी-संग्रहकर्ताओं के वंशज हैं, जो श्रीलंका में सबसे पहले बसे थे.
जेनेटिक डाटा से पता चला है कि वेद्दा समुदाय में फाउंडर इफेक्ट देखा गया है. हजारों साल तक बाहरी दुनिया से अलग रहने के कारण उनका DNA अपनी प्राचीनता बनाए हुए है, लेकिन उनकी आबादी का आकार चिंताजनक रूप से घटा है. स्टडी के अनुसार, श्रीलंका में 'वेस्ट यूरेशियन' जीन (जैसे हेपलोंग्रुप U7 और H13) का प्रवेश सीधे नहीं बल्कि भारत के माध्यम से हुआ.
शोध से स्पष्ट हुआ कि भले ही सिंहली और तमिलों की भाषा और संस्कृति अलग हो, लेकिन उनका जेनेटिक आधार काफी हद तक एक समान है. दोनों ही समूहों में भारतीय उपमहाद्वीप से आए प्रवासियों का गहरा प्रभाव है. दोनों समुदायों के DNA में दक्षिण भारतीय आबादी के साथ गहरी समानता देखी गई है.
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