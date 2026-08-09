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रिहायशी मकान में घुसा 6 फीट का ब्लैक कोबरा, ऐसे किया गया रेस्क्यू

ब्लैक कोबरा बेहद जहरीला सांप होता है. इसके काटने पर समय पर उपचार नहीं मिलने पर जान का खतरा हो सकता है.

रिहायशी मकान में घुसा ब्लैक कोबरा
रिहायशी मकान में घुसा ब्लैक कोबरा (स्नेक कैचर सुरेश कुमार प्रजापत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 12:27 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
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बानसूर : कस्बे के नारायणपुर रोड स्थित राजेश कुमार सिघंल के रिहायशी मकान में करीब 5 से 6 फीट लंबा ब्लैक कोबरा घुस आने से हड़कंप मच गया. घर में अचानक जहरीला सांप देखकर परिजन घबरा गए. बताया जा रहा है कि सावन के महीने में सांपों की सक्रियता बढ़ जाती है. बारिश के दौरान सांप अक्सर भोजन और सुरक्षित जगह की तलाश में रिहायशी इलाकों और मकानों में घुस जाते हैं.

इसी दौरान यह ब्लैक कोबरा भी घर के अंदर पहुंच गया. घरवालों ने स्नेक कैचर सुरेश कुमार प्रजापत को सूचना दी. सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने काफी मशक्कत के बाद करीब 5-6 फीट लंबे ब्लैक कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे एक डिब्बे में सुरक्षित बंद कर जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया.

रिहायशी मकान में घुसा 6 फीट का ब्लैक कोबरा (स्नेक कैचर सुरेश कुमार प्रजापत)

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स्नेक कैचर सुरेश कुमार प्रजापत ने बताया कि ब्लैक कोबरा बेहद जहरीला सांप होता है. इसके काटने पर समय पर उपचार नहीं मिलने पर जान का खतरा हो सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि घरों के आसपास गंदगी और कचरा जमा नहीं होने दें, क्योंकि गंदगी के कारण चूहे आते हैं और चूहों के पीछे सांप भी रिहायशी इलाकों में पहुंच सकते हैं. उन्होंने कहा कि घर में किसी भी प्रकार का जहरीला सांप दिखाई दे तो उसके पास जाने या उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करें. तत्काल स्नेक कैचर को बुलाकर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करवाएं. साथ ही सांपों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, ताकि किसी तरह की जनहानि की स्थिति उत्पन्न न हो.

Last Updated : August 9, 2026 at 1:20 PM IST

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घर में घुसा ब्लैक कोबरा
ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू
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