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रिहायशी मकान में घुसा 6 फीट का ब्लैक कोबरा, ऐसे किया गया रेस्क्यू

रिहायशी मकान में घुसा ब्लैक कोबरा ( स्नेक कैचर सुरेश कुमार प्रजापत )