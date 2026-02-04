ETV Bharat / state

हिमाचल में 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया तेंदुए, इलाज के दौरान मौत

डीएफओ सुंदरनगर राकेश कटोच ने बताया "तेंदुए की इलाज के दौरान मौत हो गई. विभागीय टीम द्वारा तेंदुए का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे दफना दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, रिपोर्ट मिलने के बाद ही तेंदुए की मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा."

मंडी: जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल की दारपा पंचायत में पिछले कई दिनों से लोग तेंदुए की दहशत से परेशान थे. मंगलवार को आखिरकार वन विभाग की टीम ने उसे काबू कर लिया. पालतू कुत्तों पर हमला करने और ड्यूटी के दौरान एक वन कर्मी को घायल करने की घटनाओं के बाद वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 2 घंटे के मुश्किल ऑपरेशन के बाद तेंदुए को काबू कर लिया. तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली. हालांकि रेस्क्यू किए तेंदुए की इलाज के दौरान मौत हो गई है.

कुत्तों के साथ भिड़ंत में हुआ था घायल

डीएफओ सुंदरनगर ने बताया कि ये मामला वन मंडल सुंदरनगर के तहत आने वाले सरकाघाट क्षेत्र का है. यहां दारपा पंचायत के गांव धाड़ में एक तेंदुए और पालतू कुत्तों के बीच खून-खराबे की घटना सामने आई थी. कुत्तों और तेंदुए के बीच इस संघर्ष का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. जिससे इलाके में और ज्यादा दहशत फैल गई थी. वहीं, कुत्तों से हुई इस भिड़ंत के दौरान तेंदुआ भी घायल हुआ था और मौके से भाग निकला था. इसी क्रम में बीते दिन तेंदुए ने एक वन कर्मी संजय कुमार पर भी अचानक हमला कर दिया, जब वो ग्रामीणों की शिकायत पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे. हमले में संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनका इलाज जारी है.

इलाज के दौरान तेंदुए ने तोड़ा दम

इसके बाद घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए एसीएफ की अगुवाई में 15 सदस्यीय विशेष वाइल्डलाइफ टीम धाड़ गांव पहुंची. स्थानीय लोगों के सहयोग से क्षेत्र की घेराबंदी की गई और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया. पकड़ने के बाद तेंदुए को पिंजरे में सुरक्षित रखा गया और प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान तेंदुए ने दम तोड़ दिया, क्योंकि वो पहले से ही घायल था. जिसके बाद वन विभाग द्वारा तेंदुए का पोस्टमार्टम करवाकर दफना दिया गया है. ऐसे में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे तेंदुए की मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.