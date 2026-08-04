खड्ड में फंसे 25 लोगों को पुलिस-होमगार्ड ने बचाया, छह माह की बच्ची को भी लहरों के बीच से किया रेस्क्यू
जलमूषा खड्ड में फंसे 4 गुर्जर परिवारों के लोगों को पुलिस-होमगार्ड की टीम ने किया रेस्क्यू, 3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 3:39 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में मंगलवार को भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। कटासन के समीप जलमूषा खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने से चार गुर्जर परिवारों के 25 लोग नदी के बीच फंस गए. सूचना मिलते ही पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. करीब तीन घंटे तक चले चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस पूरे अभियान में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
पुलिस के मुताबिक मंगलवार को थाना सदर नाहन में भूपेन्द्र कुमार ने सूचना दी कि भारी बारिश के कारण कटासन के पास स्थित जलमूषा खड्ड में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया है, जिससे चार गुर्जर परिवारों के लगभग 25 सदस्य नदी के बीच फंस गए हैं. सूचना मिलते ही थाना सदर नाहन के प्रभारी (निरीक्षक) पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए. मौके पर पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और तहसीलदार पांवटा साहिब भी राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए. हालात की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम को भी मौके पर बुलाकर स्टैंडबाय पर रखा गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग लिया जा सके.
तीन घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने तेज बहाव और लगातार बदलते हालात के बीच करीब तीन घंटे तक लगातार बचाव अभियान चलाया,जैसे ही खड्ड का जलस्तर कुछ कम हुआ, जवानों ने बिना समय गंवाए नदी में फंसे लोगों तक पहुंचकर एक-एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. पुलिस और होमगार्ड के इस साहसिक अभियान से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया.
रेस्क्यू किए गए लोगों में छह माह की मासूम बच्ची से लेकर 45 वर्ष तक के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. पुलिस के अनुसार सुरक्षित निकाले गए लोगों में गामी (40), भुरा (45), अम्बो (35), जाफर (39), सदम (18), शमशाद (17), मन्जुर (36), सैफ (28), लयाक्त (27), बिनु (25), हाजरा (37), हुरन (40), आशु (20), खतीजा (11), सुहाना (15), जतुन (12), इरशाद (5), दिलशाद (6), ईरशाद (3), शबीना (डेढ़ वर्ष), इकरा (6 माह), जाफर (10), अब्दुल (15) और नानकी (45) शामिल हैं.
खड्डों के आस-पास न जाने की अपील
पुलिस ने बताया कि पूरा बचाव अभियान बिना किसी जनहानि या अन्य नुकसान के सफलतापूर्वक पूरा हुआ. सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य एवं नियंत्रण में है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लगातार हो रही बारिश के दौरान नदी-नालों और खड्डों के आसपास जाने से बचें. बरसात के मौसम में जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे जान का खतरा पैदा हो सकता है. प्रशासन ने नागरिकों से मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देने का आग्रह किया है.