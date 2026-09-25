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SPECIAL: बारिश में दोगुना हुआ सांप का खौफ! घर के आंगन से लेकर किचन में निकल रहे जहरीले सांप, 2 महीने में 250 से ज्यादा रेस्क्यू

झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़ें, तुरंत अस्पताल जाएं

सांप को घर से बाहर निकालता स्नेक कैचर (Etv Bharat)

पिछले दिनों मोहनपुर के चक्रमा पंचायत की मुखिया भी सर्पदंश की शिकार हुई थीं. जानकारी के अभाव में परिजन पहले झाड़-फूंक के चक्कर में पड़ गए. जब उनकी हालत बिगड़ी तो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

बारिश के मौसम में सिर्फ सांपों के घरों में पहुंचने का खतरा ही नहीं बढ़ता है, बल्कि सर्पदंश के मामले भी सामने आते हैं. देवघर सदर अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, जुलाई से सितंबर के बीच करीब 60 से 70 सर्पदंश के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि चार लोगों की मौत हो चुकी है.

देवघर में सांप पकड़ने में माहिर राजीव रंजन बताते हैं कि वन विभाग की तरफ से टीम को पर्याप्त किट और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं. जैसे ही किसी घर में सांप मिलने की सूचना मिलती है, टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करती है.

बारिश के मौसम में पिछले 2 महीनों के दौरान वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने 250 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया है. टीम के मुताबिक, इनमें कई जहरीले सांप भी शामिल हैं. रेस्क्यू के बाद सांपों को सुरक्षित स्थान पर जंगल में छोड़ा गया है.

2 महीने में 250 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू

बारिश में दोगुना हुआ सांप का खौफ! (Etv Bharat)

कई बार सांप घर के आंगन, बगीचे और किचन से होते हुए बेडरूम तक पहुंच जाते हैं. सांपों के बढ़ते रेस्क्यू कॉल को देखते हुए देवघर वन विभाग ने पूरे जिले के लिए डेडिकेटेड स्नेक रेस्क्यू टीम तैयार की है. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंचती है और घर या रिहायशी इलाके में पहुंचे सांपों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ देती है.

देवघर: बारिश का मौसम शुरू होते ही सांप, मेंढक, चूहे और दूसरे जीव-जंतु अपने बिलों से बाहर निकलने लगते हैं और सूखी और गर्म जगह की तलाश में ये जीव रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं. देवघर की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि यहां जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से बारिश के मौसम में सांपों के घरों में घुसने की घटनाएं घटती रहती हैं.

एम्स के सहयोग से झारखंड में चल रहे 'सर्पामित्रा' कार्यक्रम के प्रोजेक्ट मैनेजर बीरेंद्र कुमार के मुताबिक, देवघर में पिछले 1 महीने में ही सर्पदंश से चार लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है. उनका कहना है कि ऐसे कई मामलों की वास्तविक संख्या सामने नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग अस्पताल तक पहुंचते ही नहीं हैं.

उन्होंने बताया कि आज भी कई ग्रामीण इलाकों में सांप के काटने के बाद लोग अस्पताल जाने के बजाय झाड़-फूंक और ओझा-गुणी के चक्कर में पड़ जाते हैं. आईसीएमआर के सहयोग से चल रहे 'सर्पामित्रा' कार्यक्रम के जरिए लोगों को सर्पदंश के बाद सही समय पर इलाज कराने और मृत्यु दर कम करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

स्नेक कैचर ने तालाब से पकड़ा सांप (Etv Bharat)

आधे घंटे में मौके पर पहुंचेगी रेस्क्यू टीम

जिला वन पदाधिकारी अभिषेक भूषण बताते हैं कि देवघर में लगातार स्नेक कैच की रिक्वेस्ट मिलती हैं. इसी को देखते हुए वन विभाग ने कर्मचारियों की विशेष टीम बनाई है और टीम के लिए दो वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं.

उन्होंने बताया कि टीम को साफ निर्देश दिया गया है कि सूचना मिलने के आधे घंटे के भीतर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया जाए. इसके लिए जिले के अलग-अलग स्थानों पर स्नेक रेस्क्यू किट और टीम को तैयार रखा गया है.

कुएं में तैरता हुआ सांप (Etv Bharat)

112 नंबर पर भी दे सकते हैं सांप मिलने की सूचना

ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों को वन विभाग के टोल-फ्री नंबर की जानकारी नहीं होती. इसे देखते हुए वन विभाग ने 112 नंबर के जरिए भी सांप मिलने की सूचना देने की व्यवस्था की है. लोग पुलिस को सूचना दे सकते हैं और वहां से जानकारी वन विभाग की रेस्क्यू टीम तक पहुंचाई जाएगी.

जहरीले सांपों भी देखे जा रहे हैं

वन विभाग के अनुसार, बारिश के मौसम में देवघर जिले में कॉमन करैत, बैंडेड करैत, रसेल वाइपर और स्पेक्टेकल्ड कोबरा जैसे जहरीले सांप देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा रैट स्नेक और इंडियन रॉक पायथन जैसे सांप भी रिहायशी इलाकों में पहुंच सकते हैं.

लोगों को मिली बड़ी राहत

वन विभाग द्वारा बनाए गए डेडिकेटेड टीम के मदद से लोगों को काफी राहत मिल रही है. बैजनाथपुर के निवासी शिवम कुमार ने बताया कि पिछले महीने उनके घर में भी एक कोबरा सांप निकला था लेकिन वन विभाग की त्वरित कार्रवाई के कारण किसी भी माल जान की हानि नहीं हुई.

आम लोग बरतें सावधानी

ऐसे में घर या आसपास सांप दिखाई देने पर उसे खुद पकड़ने या मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. वन विभाग या रेस्क्यू टीम को सूचना देकर सांप को सुरक्षित तरीके से हटवाना चाहिए. वहीं सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक के बजाय तत्काल अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है.

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