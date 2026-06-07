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UP में 34 मंजिला इमारतों तक रेस्क्यू संभव; खरीदे जाएंगे 100 मीटर के हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म

इससे ऊंची इमारतों, होटलों और बहुमंजिला भवनों में फंसे लोगों को आसानी से बचाया जा सकेगा और आग पर काबू पाने में मदद मिलेगी. आवास विभाग अलग-अलग प्राधिकरणों लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद आदि के माध्यम से इन वाहनों की खरीद कर रहा है.

प्रदेश सरकार ने अग्निशमन विभाग की सिफारिश पर 13 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म (स्वचालित सीढ़ी वाले वाहन) खरीदने को मंजूरी दे दी है. यह प्लेटफॉर्म 42 मीटर से लेकर 102 मीटर (लगभग 34 मंजिला) ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम होंगे.

सबसे उंचे प्लेटफार्म 100 मीटर के गाजियाबाद में दूसरे नंबर पर लखनऊ और बाकी शहरों में अलग-अलग ऊंचाई के प्लेटफार्म होंगे. उत्तर प्रदेश अग्नि शमन विभाग की सलाह पर विकास प्राधिकरण यह खरीद करने जा रहे हैं, ताकि ऊंची बिल्डिंगों में आग को लेकर आसानी से रेस्क्यू किया जा सके.

उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में विकास प्राधिकरण में 1000 करोड़ रुपए के हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदे जाएंगे. 42 मीटर से लेकर 100 मीटर की ऊंचाई तक के यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग शहरों में खरीदे जाएंगे.

उत्तर प्रदेश के 11 विकास प्राधिकरण में 13 हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदे जाएंगे जिसका शासनादेश जारी किया गया है. इस पर लगभग 1000 करोड़ का खर्च इस पर आएगा. गाजियाबाद में 34 मंजिल तक और लखनऊ में 27 मंजिल तक रेस्क्यू किया जा सकेगा.

उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अग्निशमन विभाग को और मजबूत बनाने की कवायद तेज हो गई है. अब प्रदेश में ऊंची इमारतों में लगी आग में फंसे लोगों को बचाने के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जा रहे हैं.

लखनऊ: दिल्ली के मालवीय नगर में हाल ही में हुई भीषण आग की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे. घटना के बाद सुरक्षा उपायों पर सवाल उठे और कई राज्यों में अग्निशमन व्यवस्था की समीक्षा शुरू हो गई.

गाजियाबाद में भी 101-102 मीटर वाले प्लेटफॉर्म की तैयारी चल रही है. मालवीय नगर जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी ने पूरे प्रदेश में होटलों, कमर्शियल इमारतों और हाईराइज बिल्डिंगों की विशेष सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं.

अग्निशमन विभाग के साथ पुलिस, विकास प्राधिकरण और अन्य विभाग मिलकर फायर सेफ्टी सिस्टम, एनओसी और बचाव उपकरणों की जांच कर रहे हैं. यह नए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म न सिर्फ लोगों को ऊंचाई से बचाएंगे बल्कि पानी की ऊंची धार से आग बुझाने में भी कारगर साबित होंगे.

इससे न केवल पानी की पहुंचना आसान होगा बल्कि लोगों को बालकनी से रेस्क्यू करना भी आसान हो जाएगा. लखनऊ के लिए 90 मीटर ऊंची क्रेन आएगी जिसका अर्थ है कि करीब 27 मंजिल तक रेस्क्यू किया जा सकेगा.

फिलहाल प्रदेश के कई शहरों में पुराने उपकरणों की कमी महसूस की जा रही थी, जिसे अब दूर किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि आधुनिक तकनीक से लैस ये वाहन अग्निशमन कर्मियों की जान को भी जोखिम में डाले बिना बड़े हादसों से निपटने में सक्षम बनाएंगे.

आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और आग की घटनाओं में जान-माल का नुकसान कम होगा. यह कदम दिल्ली की घटना के बाद उठाया गया त्वरित और ठोस कदम है, जो दिखाता है कि उत्तर प्रदेश अग्नि सुरक्षा को लेकर गंभीर है.

लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि यह शासनादेश हो चुका है जिससे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख विकास प्राधिकरणों में नहीं हाइड्रोलिक प्लेटफार्म आ जाएंगे जिनसे हमको लोगों को आग से बचना आसान हो जाएगा. गाजियाबाद में सबसे ऊंचा 102 मीटर का और लखनऊ में 90 मीटर का हाइड्रोलिक क्रेन आएगा.

लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि में हाइड्रोलिक प्लेटफार्म के अलावा शहर में जो हाईराइज बिल्डिंग हैं उनके भीतर के फायर सेफ्टी इंतजामों को भी बेहतर करना होगा. बिल्डिंगों के भीतर का फायर सेफ्टी इंतजाम बेहतर हो जाएंगे तो फिर इन हाइड्रॉलिक क्रेन की सबसे कम आवश्यकता पड़ेगी इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेई ने बताया कि निश्चित तौर पर मालवीय नगर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है. हम अपने फायर सेफ्टी इंतजामों को और मजबूत कर रहे हैं. भविष्य में हमको बड़ी कामयाबी मिलेगी.

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