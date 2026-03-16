अटल टनल पर बर्फबारी के बीच चल रहा रेस्क्यू, कई लोगों ने गाड़ियों में गुजारी रात
पुलिस ने बीती रात से ही रेस्क्यू शुरू कर दिया था. अब तक 30 प्रतिशत वाहनों को निकालने का कार्य शेष बचा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 3:01 PM IST
शिमला: रविवार को हुई बर्फबारी के बाद मनाली-अटल टनल मार्ग पर धुंधी के पास बीती रात को एक हजार से अधिक वाहन सड़क पर फंस गए थे. मनाली पुलिस ने देर रात से ही पर्यटकों के लिए रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया था. हालांकि 70% वाहनों को अटल टनल से मनाली की ओर निकाल दिया गया है, लेकिन बार-बार हो रही बर्फबारी और सड़क पर फिसलन के चलते 30% वाहनों को निकालने का काम अभी भी किया जा रहा है.
मनाली प्रशासन और पुलिस की टीम बीती रात से ही मौके पर तैनात है और बीआरओ के कर्मचारियों ने भी सड़क पर जमी हुई बर्फ को तोड़कर हटाया शुरू कर दिया है. फंसे हुए सभी वाहनों को शाम तक निकाल कर मनाली भेज दिया जाएगा. गौर रहे की भारी बर्फबारी के चलते अटल टनल के भीतर भी सैकड़ों वाहन फंस गए थे. इसके कारण कई वाहन चालकों को भूखे प्यासे ही गाड़ियों में रात गुजारनी पड़ी. सुबह के समय फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन एक बार फिर से मौसम खराब हो गया और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में प्रशासन ने गाड़ी में फंसे वाहन चालकों को जूस और खाने पीने का सामान भी उपलब्ध करवाया है.
बीआरओ की मदद से गाड़ियों को किया जा रहा रेस्क्यू
बीआरओ के कर्मचारी भी सड़क पर तैनात हैं और मशीनरी की मदद से सड़क पर गिरी बर्फ को भी हटाया जा रहा है. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एसडीएम मनाली और बीआरओ के मेजर भी पुलिस टीम के साथ पूरी रात मौके पर मौजूद रहे और स्थिति की लगातार निगरानी करते रहे.
अटल टनल के आसपास फंसे हुए 70% वाहनों को निकाल लिया गया है. भारी बर्फबारी के बीच बाकी बचे हुए वाहनों को निकालने का कार्य भी लगातार जारी है. जल्दी ही इस काम को पूरा किया जाएगा.-डीएसपी मनाली केडी शर्मा
पलचान तक भेजी जा रही गाड़ियां
बीआरओ की लेबर और मशीनरी की सहायता से सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का कार्य भी लगातार जारी रखा गया. इसके लिए बेल्ट मशीनों और यूरिया खाद का उपयोग किया जा रहा है, ताकि सड़क पर जमी बर्फ को पिघलाया जा सके और यातायात को सुचारू किया जा सके. अधिकांश वाहनों को सुरक्षित रूप से मनाली की ओर भेज दिया गया है, जबकि कुछ वाहन जो बर्फ पर स्किड होकर फंस गए थे. उन्हें अभी बीआरओ की मदद से रेस्क्यू किया जा जा रहा है. फिलहाल बर्फबारी के कारण मनाली से पलचान तक ही गाड़ियों को जाने की अनुमति है
ये भी पढ़ें: मौसम बदलने से फिर लौटी ठंड, जानें आज कहां कहां होगी बारिश-बर्फबारी