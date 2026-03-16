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अटल टनल पर बर्फबारी के बीच चल रहा रेस्क्यू, कई लोगों ने गाड़ियों में गुजारी रात

शिमला: रविवार को हुई बर्फबारी के बाद मनाली-अटल टनल मार्ग पर धुंधी के पास बीती रात को एक हजार से अधिक वाहन सड़क पर फंस गए थे. मनाली पुलिस ने देर रात से ही पर्यटकों के लिए रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया था. हालांकि 70% वाहनों को अटल टनल से मनाली की ओर निकाल दिया गया है, लेकिन बार-बार हो रही बर्फबारी और सड़क पर फिसलन के चलते 30% वाहनों को निकालने का काम अभी भी किया जा रहा है.

मनाली प्रशासन और पुलिस की टीम बीती रात से ही मौके पर तैनात है और बीआरओ के कर्मचारियों ने भी सड़क पर जमी हुई बर्फ को तोड़कर हटाया शुरू कर दिया है. फंसे हुए सभी वाहनों को शाम तक निकाल कर मनाली भेज दिया जाएगा. गौर रहे की भारी बर्फबारी के चलते अटल टनल के भीतर भी सैकड़ों वाहन फंस गए थे. इसके कारण कई वाहन चालकों को भूखे प्यासे ही गाड़ियों में रात गुजारनी पड़ी. सुबह के समय फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन एक बार फिर से मौसम खराब हो गया और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में प्रशासन ने गाड़ी में फंसे वाहन चालकों को जूस और खाने पीने का सामान भी उपलब्ध करवाया है.

फंसी हुई गाड़ियों को निकालती पुलिस (ETV Bharat)

बीआरओ की मदद से गाड़ियों को किया जा रहा रेस्क्यू