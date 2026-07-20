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36 घंटे बाद अस्पताल पहुंचा मरीज, सड़क न होने से प्रशासन को चलाना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, कई KM पैदल चली टीम

चंबा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दुर्गम बड़ा भंगाल क्षेत्र में बीमार पड़े एक भेड़पालक को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रशासन और रेस्क्यू टीम को 36 घंटे तक लगातार अभियान चलाना पड़ा. सड़क संपर्क से दूर और बेहद कठिन पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर सेवा भी खराब मौसम के कारण उपलब्ध नहीं हो सकी. ऐसे में विशेष पर्वतारोहण रेस्क्यू टीम ने मरीज को स्ट्रेचर पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल सफर तय किया और सुरक्षित सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद एंबुलेंस के जरिए मरीज को पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार शुरू कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, बड़ा भंगाल में रहने वाले एक भेड़पालक की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. इसकी सूचना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा के माध्यम से भरमौर के एडीएम विकास शर्मा को मिली. मरीज की हालत नाजुक थी, लेकिन लगातार खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान संभव नहीं थी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बिना देरी किए पैदल रेस्क्यू अभियान शुरू करने का फैसला लिया.

सड़क न होने से प्रशासन को चलाना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन (CHAMBA DISTRICT ADMINISTRATION)

रेस्क्यू टीम ने पार किए दुर्गम पहाड़ और जोखिम भरे रास्ते

एडीएम विकास शर्मा के निर्देश पर पर्वतारोहण अनुदेशक पंकज महंत के नेतृत्व में 13 सदस्यीय विशेष रेस्क्यू टीम गठित की गई. टीम 18 जुलाई को भरमौर से बड़ा भंगाल के लिए रवाना हुई. कठिन चढ़ाई, खराब मौसम और जोखिम भरे पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए टीम उसी रात मरीज तक पहुंच गई. अगली सुबह 19 जुलाई को मरीज को स्ट्रेचर पर सुरक्षित बांधकर पैदल रेस्क्यू शुरू किया गया. कई घंटे तक लगातार चलते हुए टीम ने दुर्गम रास्तों को पार किया और रात करीब 11 बजे मरीज को धराड़ी तक सुरक्षित पहुंचा दिया. वहां पहले से मौजूद एंबुलेंस के माध्यम से उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज चंबा ले जाया गया.