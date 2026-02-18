बीमार भालू का रेस्क्यू ऑपरेशन, आबादी वाले इलाके में हर दिन दे रहा था दस्तक
वन विभाग और पशु विभाग की मदद से बीमार भालू को ग्लूकोज की ड्रिप लगाई गई.
एमसीबी: कटते जंगल और बढ़ती आबादी का सबसे बुरा असर जंगली जानवरों पर पड़ रहा है. जंगल में खाने और पानी की कमी के चलते, अक्सर जंगली जानवर रिहायशी इलाके का रुख करने को मजबूर होते हैं. खड़गवां इलाके में एक भालू आए दिन रिहायशी बस्ती का रुख कर रहा था. गांव वाले बताते हैं कि भालू आए दिन बस्ती के आस पास घूमते दिखाई दे जाता था. इस वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल था.
बीमार भालू का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन
स्थानीय लोगों ने बताया कि भालू बीमार है. इस वजह से उसमें फुर्ती की भी कमी है. बीमार होने की वजह खाना और पानी का नहीं मिलना है. स्थानीय लोगों ने मिलकर ये तय किया कि भालू का सही से इलाज हो इसके लिए वन विभाग की टीम को बुलाया जाए. रेस्क्यू के साथ साथ भालू का सही इलाज भी इसके लिए पशु विभाग की भी मदद ली जाए. स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग और पशु विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पहले घेराबंदी कर भालू को पकड़ा गया,फिर भालू को जरुरी उपचार दिया गया. दवा देने के बाद भालू को वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर गई.
रात के वक्त ये भालू अक्सर यहां घूमते मिल जाता था. हम लोगों ने मिलकर वन विभाग को इसकी खबर दी. पशु विभाग के डॉक्टर ने वन विभाग की मदद से भालू का इलाज किया. भालू अब पहले से बेहतर नजर आ रहा है: धनंजय पांडे, स्थानीय निवासी
रेस्क्यू के दौरान भालू काफी कमजोर स्थिति में मिला था. प्राथमिक जांच के बाद उसे तुरंत ग्लूकोज चढ़ाया गया. अब उसकी हालत में सुधार है. पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा: विनोद सिंह, पशु विभाग खड़गवां
भालू को लगाया गया ग्लूकोज ड्रिप
गांव वालों ने बताया कि पशु विभाग ने वन विभाग की मदद से भालू को ग्लूकोज के दो बॉटल चढ़ाए, जिसके बाद भालू थोड़ा स्वस्थ नजर आया. भालू का इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि भालू अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे कुछ समय निगरानी में रखा जाएगा. वन विभाग का कहना है भालू जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा तो उसे जंगल में वापस छोड़ दिया जाएगा.
