ETV Bharat / state

बीमार भालू का रेस्क्यू ऑपरेशन, आबादी वाले इलाके में हर दिन दे रहा था दस्तक

एमसीबी: कटते जंगल और बढ़ती आबादी का सबसे बुरा असर जंगली जानवरों पर पड़ रहा है. जंगल में खाने और पानी की कमी के चलते, अक्सर जंगली जानवर रिहायशी इलाके का रुख करने को मजबूर होते हैं. खड़गवां इलाके में एक भालू आए दिन रिहायशी बस्ती का रुख कर रहा था. गांव वाले बताते हैं कि भालू आए दिन बस्ती के आस पास घूमते दिखाई दे जाता था. इस वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल था.

बीमार भालू का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन

स्थानीय लोगों ने बताया कि भालू बीमार है. इस वजह से उसमें फुर्ती की भी कमी है. बीमार होने की वजह खाना और पानी का नहीं मिलना है. स्थानीय लोगों ने मिलकर ये तय किया कि भालू का सही से इलाज हो इसके लिए वन विभाग की टीम को बुलाया जाए. रेस्क्यू के साथ साथ भालू का सही इलाज भी इसके लिए पशु विभाग की भी मदद ली जाए. स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग और पशु विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पहले घेराबंदी कर भालू को पकड़ा गया,फिर भालू को जरुरी उपचार दिया गया. दवा देने के बाद भालू को वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर गई.