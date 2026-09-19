रामनगर की बबीता पांडे की गुमशुदगी बनी रहस्य! 114 दिन से नया सवाल छोड़ रहा है हर बीतता दिन
रामनगर की बबीता पांडे 29 मई को लापता हुई थी, तीन महीने तक दयारा बुग्याल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद अब जांच जारी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 19, 2026 at 3:32 PM IST
उत्तरकाशी: बीती 29 मई रामनगर निवासी बबीता पांडे दयारा बुग्याल क्षेत्र के गोई से अचानक लापता हो गई थी. इसके बाद बीते तीन माह से अधिक समय में कई सवाल खड़े हुए, कई संभावनाएं तलाशीं गईं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है बबीता आखिर गई कहां?
तीन माह बाद भी रहस्य बनी है बबीता पांडे की गुमशुदगी: वह किन परिस्थितियों में लापता हुई और अब कहां है? इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है. मामले में अब कोई रेस्क्यू अभियान नहीं चल रहा है. पुलिस की विवेचना जारी है. एसपी कमलेश उपाध्याय का कहना है कि पुलिस ने बबीता की तलाश में हर संभव प्रयास किए हैं और मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.
दयारा बुग्याल ट्रेक क्षेत्र से लापता महिला की तलाश हेतु पुलिस एवं विभिन्न रेस्क्यू एजेंसियों द्वारा व्यापक स्तर पर खोज एवं बचाव अभियान लगातार जारी है,युकाडा से हेलीकॉप्टर के माध्यम से दयारा ट्रेक के सम्पूर्ण क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण एवं गहन सर्च अभियान संचालित किया जा रहा है pic.twitter.com/YGmGOqBTrM— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) June 7, 2026
सर्च टीमों ने हर जगह ढूंढा, नहीं मिली बबीता: बबीता की तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीमें लगाई गई थीं. हेलीकॉप्टर की मदद से भी संभावित क्षेत्रों को खंगाला गया. नटीण के दुर्गम और घने जंगलों में भी संभावित स्थानों की पड़ताल की गई.
अब इन तथ्यों से लापता बबीता की गुत्थियां सुलझाने में लगी है पुलिस: अब पुलिस की विवेचना में इन्हीं तमाम प्रयासों और सामने आए तथ्यों को जोड़कर बबीता के लापता होने की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है. जंगल में संभावित भालू आवासीय क्षेत्रों, पानी के टैंकों और अन्य संदिग्ध स्थानों की भी जांच की गई थी. कुछ स्थानों पर पहले से खुदाई के निशान मिलने पर उनकी दोबारा पड़ताल की गई. इसके बावजूद बबीता का कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया.
अपहरण की आशंका भी नहीं दिला सकी सुराग: मामले ने तब नया मोड़ लिया था, जब पुलिस ने अपहरण की आशंका को देखते हुए दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू की. लेकिन इस दिशा में भी अब तक कोई निर्णायक तथ्य सामने नहीं आया है.
तीन महीने से ज्यादा समय बीत चुका है. घर की चौखट पर शायद आज भी एक उम्मीद टिकी होगी कि बबीता लौट आएगी. लेकिन हर बीतता दिन इस उम्मीद के साथ एक नया सवाल भी छोड़ जाता है. क्या वह एक दिन अचानक वापस आएगी, या फिर दयारा के जंगलों में उसका लापता होना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है. मगर उम्मीद अभी बाकी है.
उत्तरकाशी के एसपी ने ये कहा: पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने कहा कि-
बबीता की तलाश को लेकर पुलिस की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस की विभिन्न टीमें संभावित स्थानों पर तलाश के साथ ही मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही हैं. इसके अलावा उपलब्ध साक्ष्यों, तकनीकी जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी बारीकी से जांच की जा रही है.
-कमलेश उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी-
जारी है बबीता पांडे की गुमशुदगी की जांच: एसपी कमलेश ने कहा कि पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संभावित कोणों को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है. पुलिस का प्रयास है कि मामले की वास्तविक स्थिति जल्द से जल्द स्पष्ट हो और आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
जानिए कौन हैं बबीता पांडे? बबीता पांडे उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रहने वाली हैं. बबीता MBA (Master of Business Administration) की पढ़ाई करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थीं. 29 मई 2026 को बबीता पांडे अपने कुछ साथियों के साथ दयारा बुग्याल ट्रेक के लिए रवाना हुई थीं. इसके बाद वे रहस्यमयी तरीके से लापता हो गईं. करीब 4 महीने होने को हैं, लेकिन बबीता का कुछ पता नहीं चल सका है.
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