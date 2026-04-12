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मथुरा नाव हादसा: 40 घंटे बाद भी रेस्क्यू जारी, अब तक 13 शव बरामद, नाव चालक के खुलासे ने बढ़ाई हलचल!

बता दें कि बीते गुरुवार को पंजाब के लुधियाना से 130 श्रद्धालु मथुरा-वृंदावन दर्शन करने आए थे. शुक्रवार को बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद केसी घाट पर श्रद्धालुओं ने यमुना जी की सैर करने के लिए एक स्टीमर बुक किया, जिसमें करीब 35 श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक घाट के बीचों बीच पीपा वाले पुल से स्टीमर टकराकर पलट गया, जिससे श्रद्धालु यमुना जी में गिर गए. लोगों की चीख-पुकार सुनकर नाव चालक मौके पर पहुंचे और कुछ श्रद्धालुओं को बचा लिया गया. इस घटना के दौरान 10 श्रद्धालुओं की तुरंत की मौत हो गई, जबकि तीन लोगों के शव बाद में मिले. इस प्रकार अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है.

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हुए हादसे के बाद से लापता लोगों की तलाश जारी है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी पुलिस संयुक्त टीम के 240 से अधिक गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं. घटना स्थल से करीब 10 किलोमीटर के दायरे मे तलाश की जा रही है. 40 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है.

मथुरा : वृंदावन के केसी घाट पर शुक्रवार को श्रद्धालुओं से भरा स्टीमर पलटने से यमुना नदी में डूबकर 13 लोगों की मौत हो गई. कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पिछले 40 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के गोताखोरों की टीमें लगातार लापता लोगों की खोज में जुटी हुई हैं.

स्टीमर चालक और ठेकेदार गिरफ्तार

घटना के बाद स्टीमर चालक पप्पू उर्फ दाऊजी और ठेकेदार नारायण शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इधर प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर स्टीमर में सेफ्टी उपकरण क्यों नहीं थे, स्टीमर में बैठे श्रद्धालुओं को सेफ्टी जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई, स्टीमर में क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं को क्यों बैठाया गया, नगर निगम की तरफ से साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया था और गहरे पानी में स्टीमर ले जाने की अनुमति किसने दी.

नाव चालक ने कहा- हमें नहीं दी गई कोई व्यवस्था

दुर्गी नाव चालक ने बताया कि नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, हम तो केवल मजदूर आदमी हैं, सेफ्टी उपकरण नहीं दिए गए, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है. उसने यह भी बताया कि मथुरा-वृंदावन में जितनी नाव चल रही हैं, उसमें किसी पर भी नंबर नहीं है. यमुना जी में घाट के किनारे किसी भी स्थान पर कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया है. नगर निगम और जिला प्रशासन ने कभी भी नाव चालकों के साथ कोई मीटिंग, विचार विमर्श नहीं किया, केवल तीज त्योहार आने पर दो दिनों तक बैरिकेडिंग लगा दी जाती है. गोताखोरों के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी में 900 से अधिक नाव संचालित हैं, जिसका नगर निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है.

गोताखोर राधे गौतम ने बताया कि पिछले दो दिनों से यमुना नदी में रेस्क्यू जारी है. लापता लोगों की तलाश की जा रही है. स्टीमर पलटने के बाद लापता लोग यमुना नदी में डूब गए हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक तीन लोगों को निकाल पाए हैं. शुक्रवार दोपहर 3:00 बजे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. पानी अधिक गहरा होने के कारण रेस्क्यू करने में समस्याएं आ रही हैं. वहीं, इस मामले को लेकर जिला अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.



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