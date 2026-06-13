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40 फीट गहराई में चला रेस्क्यू, 'मौत के कुएं' से राष्ट्रीय पक्षी मोर की वापसी

चित्तौड़गढ़: जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित पारलिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब राष्ट्रीय पक्षी मोर एक 40 फीट गहरे खुले कुएं में गिर गया. कुएं की संकरी दीवारें और नीचे मौजूद पानी के कारण मोर की जान पर खतरा मंडरा रहा था. ग्रामीणों ने कई घंटों मोर को संघर्ष करते देख वन विभाग को सूचना दी. इस के बाद पहुंची वन विभाग एवं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचीं रस्सियों के सहारे कुएं में उतर कर राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षित रेस्क्यू किया.

वन्य जीव विशेषज्ञ मनीष तिवारी ने बताया कि पारलिया गांव स्थित एक कुएं में राष्ट्रीय पक्षी मोर के गिरने की सूचना थी. ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी थी. उप वन संरक्षक राहुल झांझडिया के निर्देश पर वन विभाग के साथ चित्तौड़गढ़ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन सोसायटी (CWECS) के सदस्य की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची. यहां टीम ने देखा कि कुएं में मोर बेहद डरा हुआ था और बार-बार उड़ने के प्रयास में खुद को और घायल कर रहा था. स्थिति गंभीर देख CWECS के पीयूष कांबले रस्सियों के सहारे कुएं में उतरे.