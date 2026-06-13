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40 फीट गहराई में चला रेस्क्यू, 'मौत के कुएं' से राष्ट्रीय पक्षी मोर की वापसी

कुएं की फिसलन भरी दीवारों और सीमित जगह के बीच यह ऑपरेशन काफी जोखिम भरा था.

Rescuer climbs down into well to save peacock
मोर को बचाने कुएं में उतरा बचावकर्मी (Source- CWECS)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 5:29 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित पारलिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब राष्ट्रीय पक्षी मोर एक 40 फीट गहरे खुले कुएं में गिर गया. कुएं की संकरी दीवारें और नीचे मौजूद पानी के कारण मोर की जान पर खतरा मंडरा रहा था. ग्रामीणों ने कई घंटों मोर को संघर्ष करते देख वन विभाग को सूचना दी. इस के बाद पहुंची वन विभाग एवं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचीं रस्सियों के सहारे कुएं में उतर कर राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षित रेस्क्यू किया.

वन्य जीव विशेषज्ञ मनीष तिवारी ने बताया कि पारलिया गांव स्थित एक कुएं में राष्ट्रीय पक्षी मोर के गिरने की सूचना थी. ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी थी. उप वन संरक्षक राहुल झांझडिया के निर्देश पर वन विभाग के साथ चित्तौड़गढ़ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन सोसायटी (CWECS) के सदस्य की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची. यहां टीम ने देखा कि कुएं में मोर बेहद डरा हुआ था और बार-बार उड़ने के प्रयास में खुद को और घायल कर रहा था. स्थिति गंभीर देख CWECS के पीयूष कांबले रस्सियों के सहारे कुएं में उतरे.

पढ़ें: कुएं में मोर और सांप का आमना-सामना...देखें लड़ाई का वीडियो

कुएं की फिसलन भरी दीवारों और सीमित जगह के बीच यह ऑपरेशन काफी जोखिम भरा था. इस दौरान आसपास के कई ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए. समिति के सदस्य पीयूष कांबले ने नीचे पहुंच कर मोर को शांत किया और सावधानी से ऊपर भेजा. कुएं में गिरने और रेस्क्यू के दौरान मोर को चोटें आई गई थी. वन विभाग की टीम ने उसे तुरंत पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं. फिलहाल मोर खतरे से बाहर बताया जा रहा है. वन्य जीव विशेषज्ञ मनीष तिवारी ने बताया कि मोर केवल राष्ट्रीय पक्षी ही नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता का अहम हिस्सा है.

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PEACOCK FELL INTO 40 FEET DEEP WELL
40 फीट गहरे कुएं में गिरा मोर
PEACOCK INJURED SAVING ITSELF
PEACOCK RESCUED FROM A WELL

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