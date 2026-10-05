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रामानुजगंज के कन्हर नदी से युवक का रेस्क्यू, पुलिस और गोताखोरों ने बचाई जान

रामानुजगंज के कन्हर नदी से युवक का रेस्क्यू, ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर : रामानुजगंज के कन्हर नदी के तेज बहाव में बहे युवक का पुलिस और गोताखोरों की टीम ने सफल रेस्क्यू किया है.आपको बता दें कि साप्ताहिक बाजार के दिन तेज बहाव में बहने की ये कोई पहली घटना नहीं है.इससे पहले भी कन्हर नदी में बहने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

मौके पर जब देखा गया तो एनीकट के तीस मीटर आगे युवक फंसा हुआ था.जिसे आसपास के गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया है. इसके बाद उसे रामानुजगंज के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.जहां उसका इलाज जारी है- राजेश बांगड़े, एसडीओपी

एसडीओपी राजेश बांगड़े ने इस बारे में जानकारी दी कि शाम को सूचना मिली थी कि एक युवक कन्हर नदी में बह गया है.इसके बाद थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे.

एनीकट से युवक का रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस और गोताखोरों की मदद से युवक का सुरक्षित रेस्क्यू



पुलिस ने कमलपुर गांव के गोताखोरों के सहयोग से युवक को सकुशल बचा लिया गया है .फिर उसे इलाज के लिए रामानुजगंज शासकीय अस्पताल में भेज दिया गया है.

गोताखोरों की टीम ने युवक को बचाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



पहले भी हो चुके हैं हादसे



रामानुजगंज कन्हर नदी एनीकट के रास्ते से नदी पार करने के दौरान करीब दो महीने पहले रविवार साप्ताहिक बाजार के दिन एक बुजुर्ग नदी में बहकर लापता हो गया था. पुलिस और गोताखोरों की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन बुजुर्ग का शव बरामद नहीं हो सका.

अंधेरे में पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अक्टूबर 2025 में कन्हर नदी एनीकट में मछली पकड़ने के दौरान एक युवक नदी में फिसलकर बह गया जिससे युवक की मौत हो गई थी.अगस्त 2022 में बारिश के मौसम में कन्हर एनीकट को पार करने के दौरान नदी में बहकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी.जुलाई 2022 में ही कन्हर नदी एनीकट में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बहने से एक मासूम बच्ची की जान चली गई थी.

कन्हर नदी एनीकट में चार साल में चार लोगों की मौत अब तक हो चुकी है. इसलिए बारिश के दौरान एनीकट के रास्ते नदी पार करने की मनाही है. इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए हादसे का शिकार हो रहे हैं.लेकिन इस बार गनीमत रही कि घटना के बाद समय रहते बचाव दल ने रेस्क्यू करके युवक को बचा लिया. नहीं तो मौत का आंकड़ा बढ़ सकता था.

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