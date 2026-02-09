ETV Bharat / state

बिलासपुर के नाले में फंसे युवक का रेस्क्यू, जेसीबी से स्लैब तोड़कर बचाई जान

बिलासपुर में नाले के अंदर फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया.युवक को निगम और पुलिस की टीम ने सकुशल नाले से बाहर निकाला.

Rescue of young man
बिलासपुर के नाले में फंसे युवक का रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 9, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
बिलासपुर : बिलासपुर में नाले में फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया है. युवक नाले के अंदर से लगातार मदद की गुहार लगा रहा था,स्लैब के बीच से वो हाथ निकालता और लोगों को मदद के लिए कहता.जब लोगों ने नाले के अंदर व्यक्ति के फंसे होने की जानकारी नगर निगम को दी.नगर निगम की टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची और पुलिस की मदद से नाले के अंदर फंसे शख्स को बाहर निकाला.जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

लोगों ने देखा नाले में फंसा हुआ शख्स

बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित नाले से अचानक एक युवक का हाथ बाहर निकलता दिखाई दिया. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नाले के भीतर स्लैब के नीचे एक युवक फंसा हुआ था,जो मदद के लिए जोर-जोर से आवाज लगा रहा था.

बिलासपुर के नाले में फंसे युवक का रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़ी मशक्कत के बाद बचाई गई जान

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने नगर निगम और पुलिस को सूचना दी.सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू के दौरान जेसीबी मशीन की मदद से नाले के स्लैब को तोड़ा गया और बड़ी मशक्कत के बाद टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बाहर निकालने के बाद जब युवक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रामकुमार चौहान निवासी जोंधरा क्षेत्र बताया है. वही युवक की उम्र करीबन 32 से 34 वर्ष के बीच होने का अंदाजा लगाया जा रहा है.

Rescue of young man
नाले में गिरने का कारण है अज्ञात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
युवक नाले फंसा कैसे ?

हालांकि पूछताछ के दौरान युवक की बातें क्लियर नहीं हो पा रही रहीं थी कभी वह असंतोषजनक जवाब देता नजर आया तो कभी हंसी-मजाक जैसी बातें करते रहा. इसे देखते हुए उसकी मानसिक स्थिति सही नही होने की अंदाजा लगाया जा रहा हैं.फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह नाले में कैसे और क्यो फंसा.

