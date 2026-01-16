कोरबा में 6 जंगली सूअर कुएं में गिरे, वन विभाग ने रेस्क्यू कर निकाला फिर जंगल में छोड़ा
कोरबा में वन विभाग की टीम ने 6 जंगली सूअरों की जान बचाई है. करतला रेंज की घटना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 16, 2026 at 8:41 PM IST
कोरबा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कोरबा में 6 जंगली सूअरों का रेसक्यू किया गया है. करतला रेंज के चिकनीपाली गांव में शुक्रवार सुबह 6 जंगली सूअर कुएं में गिर गए. जिसे देखने के लिए आसपास मौजूद ग्रामीणों की भीड़ लग गई. सूअर कुएं के पानी की गोलाई में ही तैर रहे थे और बाहर निकलने का असफल प्रयास कर रहे थे. जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई. वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी सूअर को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें जंगल में छोड़ दिया.
कोरबा वन मंडल के करतला रेंज की घटना
वन विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार कोरबा वनमंडल के करतला रेंज के बम्हनीन पहाड़ से 6 की संख्या में जंगली सूअर बस्ती के पास पहुंच गए थे. इनमें एक मादा, दो नर और तीन बच्चे शामिल थे. शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने इन सूअरों को 20 फीट गहरे कुएं के पानी में तैरते हुए देखा. जिसके बाद उन्होंने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी.
पहली बार एक साथ छह जंगली सूअर दिखे
मौके पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़ ने एक साथ इतने जंगली सूअर कभी नहीं देखे. कुएं में सूअर को तैरते देखकर मौके पर ग्रामीणों की काफी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने मिलकर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी सूअरों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें जंगल में छोड़ दिया.
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. सुरक्षित तरीके से सूअरों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है. सुरक्षित रेस्क्यू के बाद सभी को जंगल में छोड़ दिया गया है-हरिशंकर सोनी, वन विभाग के एसडीओ
रस्सी से बांधकर सूअरों को कुएं से निकाला
वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सभी 6 सूअर को एक-एक कर रस्सी से बांधकर कुएं से बाहर निकाला. जिसमें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा. रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी समय लग गया.