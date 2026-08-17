शावकों के गड्डे में गिरने से नाराज मादा भालू ने ग्रामीणों को दौड़ाया

शावकों के गड्डे में गिरने से नाराज मादा भालू ने ग्रामीणों को दौड़ाया
कांकेर के कोकपुर में भालू के दो शावक खुले सेप्टिक टैंक में गिर गए. ग्रामीणों व वन विभाग ने रेस्क्यू किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 17, 2026 at 2:27 PM IST
कांकेर: कांकेर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोकपुर में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मादा भालू सुबह टहरने और खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों को अचानक दौड़ाने लगी.
गहरे गड्ढे में गिरे भालू के दो बच्चे
गांव के उपसरपंच चुनेश्वर जैन के अनुसार, मादा भालू रात के समय विचरण करते हुए पहाड़ी क्षेत्र की ओर गई थी. वापस लौटते समय उसके दो शावक सड़क किनारे स्थित करीब 7 फीट गहरे पुराने सेफ्टिक टैंक में गिर गए. मादा भालू अपने दोनों बच्चों को गड्ढे से बाहर निकालने का लगातार प्रयास करती रही, लेकिन गड्ढा ज्यादा गहरा होने के कारण वह उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही थी. इसी दौरान वह सड़क पर आकर घूमने लगी और आसपास मौजूद ग्रामीणों को दौड़ाने लगी. सुबह मॉर्निंग वॉक और खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने मादा भालू को देखा. अचानक भालू द्वारा दौड़ाए जाने से ग्रामीणों में कुछ देर के लिए भय का माहौल बन गया. बाद में जानकारी मिली कि मादा भालू के दोनों शावक सड़क किनारे गहरे गड्ढे में फंसे हुए हैं.
वन विभाग और ग्रामीणों ने किया भालू के बच्चों का रेस्क्यू
ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना ग्राम पंचायत सरपंच निशा दुग्गा और उप सरपंच चुनेश्वर कुमार जैन को दी. सरपंच एवं उप सरपंच ने वन विभाग को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही वन विभाग के बीट ऑफिसर चंद्रशेखर तेता मौके पर पहुंचे. वन्यप्राणी विशेषज्ञ चेतन पवार को भी सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया गया. चेतन पवार के पहुंचने के बाद सबसे पहले ड्रोन के माध्यम से घटनास्थल और गड्ढे की स्थिति का जायजा लिया गया. इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित रेस्क्यू की योजना बनाई गई.
वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर गहरे गड्ढे में एक सीढ़ी (सीढ़ी) उतारी, ताकि दोनों शावक स्वयं सीढ़ी के सहारे बाहर निकल सकें. रेस्क्यू के दौरान ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने पूरी सावधानी बरती, जिससे मादा भालू और उसके दोनों शावकों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे.
ग्रामीणों की तत्परता और वन विभाग की सूझबूझ से दोनों भालू शावकों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद मिली. घटना के दौरान ग्रामीणों ने भी वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता और समझदारी का परिचय देते हुए वन विभाग को तत्काल सूचना देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
कोकपुर के ग्रामीण के द्वारा भालू गड्ढे में गिरने की सूचना मिली थी तब वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां से 2 भालू के शावकों को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है- अमितेश परिहार, कांकेर वन परिक्षेत्र अधिकारी
ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील
कांकेर वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र के आसपास सुबह-शाम अकेले नहीं जाने की अपील की है. साथ ही किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर उसके करीब जाने या उसे छेड़ने के बजाय तत्काल वन विभाग को सूचना दें. विशेषकर यदि किसी वन्यजीव के बच्चे दिखाई दें तो उनके आसपास जाने से बचें, क्योंकि ऐसी स्थिति में मादा वन्यजीव अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आक्रामक हो सकती है.