खदान में पत्थरों के नीचे दबा ट्रैक्टर चालक, पुलिस-SDRF ने बाहर निकाला

जयपुर की दादर बावड़ी इलाके में पत्थर की खदान ढहने से हादसा, पुलिस-एसटीआरएफ पहुंची.

पत्थर की खदान ढहने से हादसा
पत्थर की खदान ढहने से हादसा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 12:03 PM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर में हरमाड़ा थाना इलाके के दादर बावड़ी इलाके में पत्थरों की खदान ढहने से एक युवक दब गया. उसे सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हादसे की जानकारी मिलने पर हरमाड़ा थाना पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स (एसडीआरएफ) की टीम मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर युवक को बाहर निकाला. हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर भीड़ जमा हो गई.

हरमाड़ा थानाधिकारी उदयसिंह यादव ने बताया कि दादर बावड़ी इलाके में पत्थर की खदान में ऊंचाई से पत्थर गिरने से यह हादसा हुआ. इस दौरान दो ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरे जा रहे थे. ऊंचाई से पत्थर गिरने से ट्रैक्टर ट्रॉली और एक युवक दब गया. मौके पर मौजूद कुछ मजदूरों ने भागकर जान बचाई. उन्होंने बताया कि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली का चालक पत्थरों में दब गया. हरमाड़ा थाने की टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर बुलाया.

एसडीआरएफ की टीम ने पत्थरों के नीचे दबे सरदारमल गुर्जर को बाहर निकाला. उसे नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. उनका कहना है कि एसडीआरएफ और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया है. किसी और मजदूर के पत्थरों में दबे होने की जानकारी नहीं है.

