चाइनीज मांझे में 50 फीट की ऊंचाई पर फंसा था दुर्लभ प्रजाति का उल्लू, मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू

दुर्लभ उल्लू का रेस्क्यू ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़ : शहर में दुर्ग मार्ग पर चाइनीज मांझे में फंसे दुर्लभ प्रजाति का उल्लू का रेस्क्यू वन्य जीवों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता देखने को मिली है. उल्लू को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए ऊंचाई पर खतरों के बीच दो विभागों के अलावा वन्य जीव प्रेमी भी पहुंचे. यहां नगर परिषद के लोडर को मंगवा कर करीब 50 फीट की ऊंचाई पर चढ़ कर वन्य जीव प्रेमी ने उल्लू के चारों तरफ लिपटे धागे को काटा. बाद में बन विभाग के सहयोग से बॉर्न आउल प्रजाति के दुर्लभ उल्लू को रेस्क्यू कर फिर से जंगल में छोड़ दिया गया. वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी ने बताया कि शहर में दुर्ग मार्ग स्थित विद्युत निगम कार्यालय के बाहर एक बार्न आउल लटका हुआ था. यह करीब 50 फीट ऊंचे पेड़ पर चाइनीज धागे में बुरी तरह उलझा होकर पंख फड़फड़ा रहा था. तेज धार वाले इस धागे ने उल्लू के पूरे शरीर को जकड़ रखा था. ऊपर से पेड़ के आसपास बिजली के खुले तार लटक रहे थे. क्षेत्र के लोगों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को सूचना दी. इस दौरान विद्युत निगम के कर्मचारी भी मौजूद थे. वन्य जीव प्रेमी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Chittograh)