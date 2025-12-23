ETV Bharat / state

धमतरी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अजगर, मच गई चीख पुकार

धमतरी: वनांचल जिले धमतरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रुद्री नहर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक अजगर देखा गया. इसकी सूचना जैसे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारी को मिली. उसके बाद तुरंत सर्प मित्र सूर्यकांत साहू को संपर्क किया गया. इसके साथ ही उन्होंने देश के सबसे जहरीले सांप रसेल वाइपर का भी मुरूमसिल्ली क्षेत्र के एक घर से रेस्क्यू किया है.

सर्प मित्र सूर्यकांत साहू ने बताया कि नहर किनारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में करीब 8 फीट के अजगर का रेस्कयू किया है. समय रहते अजगर को निकाल लिया गया नहीं तो अजगर फिल्टर प्लांट के चैंम्बर तक पहुंच गया था. वहां जाते ही अजगर घायल हो सकता था जिससे शहर वासियों को दूषित पानी पीना पड़ता. सूर्यकांत साहू ने बताया कि अजगर में जहर नहीं होता है जबकि रसल वाइपर जहरीला सांप होता है. दोनों सांपों को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है.

धमतरी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में निकला अजगर (ETV BHARAT)

रुद्री नहर किनारे स्थित वाटर फिल्टर प्लांट से लगभग 8 फीट और 12 किलो के अजगर सांप का रेस्क्यू किया गया है. यह अजगर वाटर फिल्टर प्लांट के चैंबर में जाने वाला था. अगर अजगर चैंबर में घुस जाता तो लोगों को दूषित पानी पीना पड़ता. इसके अलावा मैंने आज एक रसेल वायपर का रेस्क्यू किया है. मैंने दोनों सांप का वीडिया बनाया है. जिससे लोग दोनों सांप में अंतर समझ सके- सूर्यकांत साहू, सर्प मित्र, धमतरी

सांपों का रेस्क्यू करते सर्प मित्र सूर्यकांत साहू (ETV BHARAT)

सही समय पर सूचना मिलने के बाद सही समय पर दोनों सांप का रेस्क्यू किया गया. जिससे बड़ी घटना टल गई. रसेल वाइपर सांप एक घर में निकला था. घर में सही समय पर अगर सर्प मित्र नहीं पहुंचते तो सांप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता था.