टनकपुर-पूर्णागिरी मार्ग पर बरसाती नाले में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू, रामनगर में हुई झमाझम बारिश
चंपावत जिले के पूर्णागिरी धाम मार्ग पर बाटना गाड़ अचानक उफान पर आने से फंसे श्रद्धालु, पुलिस ने सभी को कराया नाला पार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 31, 2026 at 7:10 PM IST
चंपावत/रामनगर: चंपावत जिले के पूर्णागिरि तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी धाम मार्ग पर बाटना गाड़ अचानक उफान पर आ गया. जिसके चलते सैकड़ों श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर फंस गए. जिसकी सूचना मिलने पर बूम चौकी इंचार्ज एसआई संदीप पिलख्वाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया. जहां पुलिस की टीम ने सभी श्रद्धालुओं को बरसाती नाले से सुरक्षित पार कराया. साथ ही यात्रा मार्ग को भी सुचारू किया.
बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जहां आज बरसात हो रही है, तो वहीं चंपावत जिले के कई इलाकों में भारी बरसात से बरसती नाले अपनी उफान पर हैं. टनकपुर में भी चल रहे पूर्णागिरि मेले में काफी संख्या में श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शनों को आ रहे हैं, लेकिन बरसात की वजह से यात्रा मार्ग पर बाटना गाड़ नाला उफान में आने से यात्रा मार्ग बंद हो गया. जिस वजह से सैकड़ों तीर्थयात्री इस नाले के बंद होने से यात्रा मार्ग बह फंस गए.
वहीं, टनकपुर कोतवाली की बूम चौकी एवं ठुलीगाड़ चौकी पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया. मां पूर्णागिरी दर्शनों से लौटते समय बाटना गाड़ बरसाती नाले के उफान में आने से फंसे तीर्थ यात्रियों को सकुशल नाला पार करवा कर उनके गंतव्य को सुरक्षित भेजने का काम किया.
करीब दो घंटे रेस्क्यू अभियान चलाया गया. बता दें कि हर साल बरसात में बाटना गाड़ बरसाती नाला पूर्णागिरी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बनता है. वहीं, चंपावत पुलिस अधीक्षक ने बरसात के अलर्ट के चलते श्रद्धालुओं को सुरक्षित रहने को कहा है.
रामनगर में तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश: रामनगर में रविवार को दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं ने लोगों को चौंका दिया.
तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा रही कि कई घरों की छतों पर सूखने के लिए डाले गए कपड़े तक उड़ गए. वहीं, बारिश शुरू होने के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता भी बढ़ाई है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, मौसम ने अचानक अपना रुख बदला और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया. जिससे गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं मौसम के इस बदलाव ने कुछ लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है.तेज तूफान और बारिश का असर अब बागवानी पर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है.
इस समय कई क्षेत्रों में पेड़ों पर लीची और आम की फसल खड़ी है. तेज हवाओं के चलते फलों के झड़ने और फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है. किसानों और बागवानों का कहना है कि यदि हवा और बारिश का असर ज्यादा रहा तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
फिलहाल, रामनगर में बारिश का दौर जारी है और मौसम सुहावना जरूर हुआ है. लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज तूफान के चलते हुए संभावित नुकसान को लेकर लोग सतर्क नजर आ रहे हैं. मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.
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