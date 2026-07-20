शिकार की तलाश में शराब की दुकान में घुसा पैंथर, 3 को किया घायल, 5 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू
घटना के बाद लोगों ने तीनों घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया.
Published : July 20, 2026 at 4:20 PM IST
टोंक : जिले के टोडारायसिंह कस्बे में शराब की दुकान में पैंथर घुस गया और उसने दो लोगों को घायल कर दिया. लोगों ने आनन-फानन में दुकान का शटर बंद कर दिया. इसके बाद जयपुर से पैंथर को ट्रेंकुलाइज करने के लिए टीम बुलाई गई और लगभग पांच घंटे बाद पेंथर का रेस्क्यू किया गया. टीम पैंथर को टोंक डिवीजन ऑफिस लेकर आई, जहां पैंथर का मेडिकल चेकअप किया गया.
पैंथर को रेस्क्यू करने वाले सीनियर वेटेनरी ऑफिसर अशोक तंवर ने बताया कि पैंथर नर है. शराब की दुकान से पैंथर को रेस्क्यू किया गया है. उपवन संरक्षक विरेंदर सिंह कृष्णिया ने कहा कि टोंक में पैंथर कुनबा बढ़ा है. टोडारायसिंह के आसपास बड़ा वनक्षेत्र है, जिसके चलते जंगल से भटकर आज पैंथर शराब की दुकान तक पंहुच गया, जिसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है.
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वन मित्र पर भी किया हमला : सोमवार सुबह टोडारायसिंह कस्बे में वन मित्र राकेश को आस पास के लोगों ने सूचना दी थी कि झाड़ियों में लेपर्ड नजर आया है. उसे देखने के लिए राकेश वहां झाड़ियों के पास गए तो छिपकर बैठे लेपर्ड ने उन पर हमला कर दिया. इसके बाद 400 मीटर दूर स्थित शराब के ठेके पर पहुंच गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लेपर्ड अचानक दौड़ता हुआ आया और शराब की दुकान के बाहर बैठे फतेह लाल कोली (40) पर पंजों से हमला कर दिया. इसके बाद वह सीधे शराब ठेके के अंदर घुस गया और टोडारायसिंह निवासी सेल्समैन संजय गुर्जर (25) पर हमला कर दिया.
घटना के बाद लोगों ने तीनों घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया. वन मित्र राकेश माली को ज्यादा चोट नहीं आई. वहीं संजय गुर्जर और फतेह लाल कोली की हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया. संजय के नाक, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर लेपर्ड के नाखून के घाव हैं. फतेह लाल कोली के भी शरीर पर पंजों के निशान और चोटें आई हैं.