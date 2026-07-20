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शिकार की तलाश में शराब की दुकान में घुसा पैंथर, 3 को किया घायल, 5 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू

पैंथर का रेस्क्यू ( ETV Bharat Tonk )

टोंक : जिले के टोडारायसिंह कस्बे में शराब की दुकान में पैंथर घुस गया और उसने दो लोगों को घायल कर दिया. लोगों ने आनन-फानन में दुकान का शटर बंद कर दिया. इसके बाद जयपुर से पैंथर को ट्रेंकुलाइज करने के लिए टीम बुलाई गई और लगभग पांच घंटे बाद पेंथर का रेस्क्यू किया गया. टीम पैंथर को टोंक डिवीजन ऑफिस लेकर आई, जहां पैंथर का मेडिकल चेकअप किया गया. पैंथर को रेस्क्यू करने वाले सीनियर वेटेनरी ऑफिसर अशोक तंवर ने बताया कि पैंथर नर है. शराब की दुकान से पैंथर को रेस्क्यू किया गया है. उपवन संरक्षक विरेंदर सिंह कृष्णिया ने कहा कि टोंक में पैंथर कुनबा बढ़ा है. टोडारायसिंह के आसपास बड़ा वनक्षेत्र है, जिसके चलते जंगल से भटकर आज पैंथर शराब की दुकान तक पंहुच गया, जिसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. पैंथर को रेस्क्यू करने वाली टीम ने दी जानकारी (ETV Bharat Tonk)