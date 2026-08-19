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दंतेवाड़ा में दुर्लभ माउस डियर पर कुत्तों का हमला, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

दंतेवाड़ा में कुत्तों से बचकर कलेक्ट्रेट पहुंचे माउस डियर का वन विभाग ने रेस्क्यू किया है.

Mouse Deer In Dantewada
दंतेवाड़ा में माउस डियर की जान बचाई गई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 4:03 PM IST

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दंतेवाड़ा: बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को एक माउस डियर पर कुत्तों ने हमला कर दिया. उसके बाद माउस डियर भागकर दंतेवाड़ा केलक्ट्रेट परिसर में पहुंच गया. इस बात की सूचना कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात कर्मचारियों ने वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और माउस डियर का रेस्क्यू किया गया.

दंतेवाड़ा वन विभाग ने किया रेस्क्यू

वनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन में वन विभाग के कर्मचारियों ने माउस डियर को सुरक्षित कब्जे में लिया. इसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारी ने उसकी जांच की. पशु चिकित्सा अधिकारी ने उसका आवश्यक उपचार किया. वनकर्मियों ने उसके स्वास्थ्य एवं व्यवहार पर लगातार निगरानी रखी.

Rescue of a mouse deer in Dantewada
दंतेवाड़ा में माउस डियर का रेस्क्यू (ETV BHARAT)

माउस डियर को जंगल में छोड़ा गया

स्वास्थ्य परीक्षण के बाद माउस डियर पूरी तरह स्वस्थ पाया गया. वन विभाग की टीम ने उसे बचेली वन क्षेत्र के उपयुक्त प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया.

माउस डियर के बारे में जानिए

माउस डियर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध वन्यजीव है. इसके संरक्षण को विशेष महत्व दिया जाता है. वन विभाग की तत्परता से इस दुर्लभ वन्यजीव को सुरक्षित बचाकर उसके प्राकृतिक आवास में वापस पहुंचाया गया.

वन विभाग की लोगों से अपील

वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि आबादी क्षेत्र में किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर उसे पकड़ने, भगाने या उसके पास जाने की कोशिश न करें. वन्यजीव को अनावश्यक रूप से घेरने से वह डरकर खुद को चोट पहुंचा सकता है. वन्यजीव दिखाई देने पर तत्काल निकटतम वन विभाग कार्यालय या वन अमले को सूचना दें, जिससे उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके.

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दंतेवाड़ा केलक्ट्रेट परिसर
RESCUE OF MOUSE DEER

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