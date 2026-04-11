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रुद्री नहर में बहे नाबालिग का रेस्क्यू , 24 घंटे बाद भी नहीं चला पता, गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी

धमतरी के रुद्री मुख्य नहर में बहे नाबालिग का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है.शुक्रवार को नहर में नहाने के दौरान हादसा हुआ था.

Rescue of minor swept away
रुद्री नहर में बहे नाबालिग का रेस्क्यू जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 11:52 AM IST

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धमतरी : धमतरी जिले के रुद्री क्षेत्र के नहर में नहाने गया 16 वर्षीय नाबालिग बह गया.घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नाबालिग का कोई सुराग नहीं मिला है. लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद सफलता नहीं मिलने से परिजनों की बेचैनी और चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.

नहाने के दौरान हुई घटना ?

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से कुछ लोग धमतरी आए हुए हैं, जो शहर के अंबेडकर चौक के आसपास अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं. शुक्रवार की सुबह ये सभी लोग एक ऑटो में सवार होकर रुद्री पहुंचे और मुख्य नहर में नहाने के लिए उतर गए. इसी दौरान 16 वर्षीय समीर हसन अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गया. देखते ही देखते समीर पानी में बह गया. घटना इतनी तेजी से हुई कि उसके साथ मौजूद दोस्त भी उसे बचाने में असमर्थ रहे.

रेस्क्यू टीम कर रही तलाश

घटना की सूचना मिलते ही रुद्री पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद बिना देर किए गोताखोरों की टीम को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. शुरुआती घंटों में ही नहर के आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका.
इस मामले में सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि युवक की तलाश लगातार जारी है और पुलिस की कई टीमें अलग-अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

रुद्री नहर में बहे नाबालिग का रेस्क्यू जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रुद्री थाना पुलिस के साथ-साथ अर्जुनी पुलिस और प्रशिक्षित गोताखोरों को भी इस अभियान में लगाया गया है. नहर के किनारे-किनारे और संभावित स्थानों पर लगातार निगरानी की जा रही है. रुद्री मुख्य नहर में वर्तमान में लगभग 3500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, हालांकि प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए पानी के फ्लो को कुछ हद तक कम करवाया है, ताकि तलाश कार्य में सहूलियत मिल सके- अभिषेक चतुर्वेदी,सीएसपी



मौके पर मौजूद परिजन और स्थानीय लोग भी लगातार नहर किनारे मौजूद रहकर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. प्रशासन की टीम हर संभव प्रयास कर रही है.यह घटना एक बार फिर से नहरों और जलाशयों में नहाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानी की आवश्यकता को उजागर करती है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई सुराग मिल सकेगा.


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