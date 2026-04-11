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रुद्री नहर में बहे नाबालिग का रेस्क्यू , 24 घंटे बाद भी नहीं चला पता, गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी

धमतरी : धमतरी जिले के रुद्री क्षेत्र के नहर में नहाने गया 16 वर्षीय नाबालिग बह गया.घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नाबालिग का कोई सुराग नहीं मिला है. लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद सफलता नहीं मिलने से परिजनों की बेचैनी और चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.





नहाने के दौरान हुई घटना ?

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से कुछ लोग धमतरी आए हुए हैं, जो शहर के अंबेडकर चौक के आसपास अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं. शुक्रवार की सुबह ये सभी लोग एक ऑटो में सवार होकर रुद्री पहुंचे और मुख्य नहर में नहाने के लिए उतर गए. इसी दौरान 16 वर्षीय समीर हसन अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गया. देखते ही देखते समीर पानी में बह गया. घटना इतनी तेजी से हुई कि उसके साथ मौजूद दोस्त भी उसे बचाने में असमर्थ रहे.



रेस्क्यू टीम कर रही तलाश

घटना की सूचना मिलते ही रुद्री पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद बिना देर किए गोताखोरों की टीम को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. शुरुआती घंटों में ही नहर के आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका.

इस मामले में सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि युवक की तलाश लगातार जारी है और पुलिस की कई टीमें अलग-अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.