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बरेली में चील का रेस्क्यू, पेड़ पर मांझे में फंसकर उल्टी लटकी थी, फायर ब्रिगेड ने बचाई जान

बरेली : बारादरी इलाके की रेजिडेंट्स कॉलोनी में मांझे में फंसकर उल्टी लटकी चील को फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया है. चील मांझे में फंसने से उल्टा लटकी थी. घायल चील को उपचार के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) भेजा गया है.

फायर अधिकारी संजीव यादव ने बताया, मंगलवार दोपहर करीब सवा बारह बजे सूचना मिली कि रेजिडेंट्स कॉलोनी में एक चील पेड़ पर घायल अवस्था में उल्टी लटकी हुई है और तड़प रही है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो यूनिट मौके पर पहुंचीं और बिना देर किए बचाव अभियान शुरू कर दिया. ऊंचाई ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू आसान नहीं था, लेकिन जवानों ने सूझबूझ के साथ काम लिया.

पेड़ की अत्यधिक ऊंचाई के कारण सामान्य उपकरणों से चील तक पहुंचना और उसे बचाना असंभव था. दमकल कर्मियों ने फायर इंजन पर लगी सीढ़ी (लैडर) को पेड़ तक पहुंचाया और पूरी सतर्कता के साथ एक जवान ऊपर चढ़ा. नीचे खड़े अन्य जवान लगातार लैडर को संभालते रहे. काफी प्रयास के बाद जवान ने मांझे में फंसी चील को सुरक्षित नीचे उतार लिया,