पलामू के चैनपुर से बाल मजदूरों का रेस्क्यू, ईंट भट्ठा में काम कर रहे थे सभी
पलामू में ईंट भट्ठा में काम कर रहे बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है.
Published : April 17, 2026 at 8:58 PM IST
पलामूः जिला में चैनपुर इलाके से छह बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है. सभी बाल मजदूर ईंट भट्ठा में काम कर रहे थे. रेस्क्यू के बाद सभी बाल श्रमिकों को बालगृह भेजा गया है.
दरअसल, शुक्रवार को पलामू के श्रम अधीक्षक अमित कुमार चौधरी के नेतृत्व में चैनपुर के विभिन्न इलाकों में संचालित ईंट भट्ठों में छापेमारी की गई. इसी छापेमारी में सभी बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है. जांच के क्रम में पाया गया कि सभी बाल मजदूरों से लोडिंग के साथ-साथ कई अन्य कार्य लिए जा रहे थे.
इस कार्रवाई के बाद ईंट भट्ठा संचालकों के खिलाफ चैनपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया है. रेस्क्यू किए गए सभी बाल श्रमिक चैनपुर के चांदो के इलाके के रहने वाले हैं.
श्रम अधीक्षक अमित कुमार चौधरी ने बताया कि छह बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया है और सभी को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया और बाद में सभी को बालगृह भेजा गया है. इसके साथ ही पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मुक्त करवाये गये सभी बाल श्रमिक 8 से 13 वर्ष के बीच के हैं.
श्रम अधीक्षक ने कहा कि ईंट भट्ठा से मुक्त कराए गए सभी बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा और इनका स्कूल में नामांकन भी करवाया जाएगा. बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध है. इसमें आरोपियों छह माह से दो वर्ष तक की सजा या 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों ही सजा सुनाई जा सकती है.
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