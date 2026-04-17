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पलामू के चैनपुर से बाल मजदूरों का रेस्क्यू, ईंट भट्ठा में काम कर रहे थे सभी

पलामूः जिला में चैनपुर इलाके से छह बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है. सभी बाल मजदूर ईंट भट्ठा में काम कर रहे थे. रेस्क्यू के बाद सभी बाल श्रमिकों को बालगृह भेजा गया है.

दरअसल, शुक्रवार को पलामू के श्रम अधीक्षक अमित कुमार चौधरी के नेतृत्व में चैनपुर के विभिन्न इलाकों में संचालित ईंट भट्ठों में छापेमारी की गई. इसी छापेमारी में सभी बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है. जांच के क्रम में पाया गया कि सभी बाल मजदूरों से लोडिंग के साथ-साथ कई अन्य कार्य लिए जा रहे थे.

इस कार्रवाई के बाद ईंट भट्ठा संचालकों के खिलाफ चैनपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया है. रेस्क्यू किए गए सभी बाल श्रमिक चैनपुर के चांदो के इलाके के रहने वाले हैं.

श्रम अधीक्षक अमित कुमार चौधरी ने बताया कि छह बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया है और सभी को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया और बाद में सभी को बालगृह भेजा गया है. इसके साथ ही पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मुक्त करवाये गये सभी बाल श्रमिक 8 से 13 वर्ष के बीच के हैं.