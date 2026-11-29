छत्तीसगढ़ शासन की संवेदनशील पहल, कर्नाटक में फंसे 25 मजदूरों का किया रेस्क्यू
छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 25 मजदूर कर्नाटक में फंस गए थे. उनका रेस्क्यू किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 10:20 PM IST
रायपुर: कर्नाटक के बेलगावी में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 25 मजदूर फंस गए थे. जिनका सकुशल रेस्क्यू कराया गया है. इनमें छत्तीसगढ़ के 21 और महाराष्ट्र के 4 मजदूर शामिल थे. छत्तीसगढ़ के 21 मजदूर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के निवासी थे. इस बात की सूचना मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के जिला प्रशासन को मिली. उसके बाद मजदूरों के रेस्क्यू का कार्य शुरू किया गया.
मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी प्रशासन ने किया रेस्क्यू
बताया जा रहा है कि मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण सभी मजदूर फंसे हुए थे. मोहला मानपुर अंबागढ़ जिला प्रशासन ने प्रभावी हस्तक्षेप एवं अंतर्राज्यीय समन्वय से श्रमिकों को उनकी बकाया मजदूरी 42 हजार 960 रुपए का भुगतान कराया. उसके बाद उनका रेस्क्यू किया.
मोहला पहुंचने पर अपर कलेक्टर श्री मिथलेश डोंडे ने श्रमिकों का आत्मीय स्वागत कर उनका हालचाल जाना। श्रमिकों ने सुरक्षित वापसी और सहयोग के लिए जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। #श्रमिक_सुरक्षा #सुरक्षित_रेस्क्यू #सुशासन #Goodgovernance #mmacdistrict_cg— Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki (@MMACDistrict_CG) November 29, 2026
मजदूरों के लिए हरकत में आई कलेक्टर
मोहला थाना अंतर्गत ग्राम रामगढ़ क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के 21 एवं महाराष्ट्र के 4 श्रमिक कर्नाटक के बेलगावी जिले के कित्तूर तालुका में गन्ना कटाई के लिए गए थे. कार्य पूर्ण करने के बावजूद मजदूरी का भुगतान नहीं होने से श्रमिक वहां फंस गए थे. इसकी सूचना मिलते ही मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी कलेक्टर तनुजा सलाम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के निर्देश दिए.
छत्तीसगढ़ की टीम कर्नाटक गई, मजदूरों का रेस्क्यू किया.
जिला प्रशासन द्वारा राजस्व, श्रम एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए विशेष अंतर्राज्यीय रेस्क्यू दल गठित कर कर्नाटक रवाना किया गया. रेस्क्यू दल ने 27 नवंबर को बेलगावी जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से कित्तूर तालुका के ग्राम शिवनूर में पहुंचकर सभी 25 श्रमिकों का सुरक्षित रेस्क्यू किया. संयुक्त टीम ने संबंधित खेत मालिक से श्रमिकों के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर कित्तूर पुलिस थाना परिसर में ही संपूर्ण बकाया मजदूरी का भुगतान कराया.
कर्नाटक से सकुशल मोहला पहुंचे श्रमिकों का अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे ने आत्मीय स्वागत कर उनका हालचाल जाना. मजदूरों ने अपनी सुरक्षित वापसी एवं बकाया मजदूरी का भुगतान कराने के लिए जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया है.