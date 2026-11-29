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छत्तीसगढ़ शासन की संवेदनशील पहल, कर्नाटक में फंसे 25 मजदूरों का किया रेस्क्यू

मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला ( @MMACDistrict_CG )

रायपुर: कर्नाटक के बेलगावी में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 25 मजदूर फंस गए थे. जिनका सकुशल रेस्क्यू कराया गया है. इनमें छत्तीसगढ़ के 21 और महाराष्ट्र के 4 मजदूर शामिल थे. छत्तीसगढ़ के 21 मजदूर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के निवासी थे. इस बात की सूचना मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के जिला प्रशासन को मिली. उसके बाद मजदूरों के रेस्क्यू का कार्य शुरू किया गया.

मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी प्रशासन ने किया रेस्क्यू बताया जा रहा है कि मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण सभी मजदूर फंसे हुए थे. मोहला मानपुर अंबागढ़ जिला प्रशासन ने प्रभावी हस्तक्षेप एवं अंतर्राज्यीय समन्वय से श्रमिकों को उनकी बकाया मजदूरी 42 हजार 960 रुपए का भुगतान कराया. उसके बाद उनका रेस्क्यू किया.