नदी के पास जाल में फंसा था 'बेबी क्रोकोडाइल', किसान ने बचाने के लिए पानी की कुंडी में डाला, सुरक्षित रेस्क्यू
'बेबी क्रोकोडाइल' के रेस्क्यू के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया.
Published : April 14, 2026 at 3:23 PM IST
चित्तौड़गढ़ : शहरी क्षेत्र से होकर बह रही गंभीरी नदी से भटक कर 'बेबी क्रोकोडाइल' खेतों में पहुंच गया. यह एक छोटे जाल में फंसा हुआ था. किसान ने जाल सहित इसे सुरक्षित रखने के हिसाब से पानी की कुंडी में डाल दिया और वन विभाग को सूचना की. वन्य जीव प्रेमियों की टीम मौके पर पहुंची और 'बेबी क्रोकोडाइल' को सुरक्षित रेस्क्यू कर वन विभाग की निगरानी में इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया. संभावना जताई जा रही है कि शहरी क्षेत्र में नदी के आस-पास मादा मगरमच्छ की मौजूदगी है या फिर 'बेबी क्रोकोडाइल' दूर से भटक कर आया हो.
जाल के छोटे टुकड़े में फंसा हुआ था : वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी ने बताया कि शहर के मध्य से गंभीरी और बेडच नदी होकर गुजरती है. इन नदियों के किनारे शहरी क्षेत्र में भी खेती होती है. शहरी क्षेत्र के भोईखेड़ा में नदी किनारे स्थित एक किसान के खेत के यहां नदी किनारे 'बेबी क्रोकोडाइल' जाल के छोटे टुकड़े में फंसा हुआ दिखा. इस पर किसान ने समझदारी दिखाते हुए उसे जाल सहित सुरक्षित बाहर निकाला और किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पास ही पानी की टंकी में रख दिया. इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही.
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प्राकृतिक आवास नदी में सुरक्षित छोड़ा : इसकी सूचना मिलते ही चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के सदस्य राहुल वानखेड़े, रामकुमार साहू और मुबारिक खान तुरंत मौके पर पहुंचे. साथ ही वन विभाग की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंच कर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने पूरी सावधानी और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए 'बेबी क्रोकोडाइल' को जाल से सफलतापूर्वक मुक्त कराया. रेस्क्यू के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया. गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
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वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि यदि कहीं भी वन्य जीव दिखाई दे तो उसे खुद पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत संबंधित विभाग या रेस्क्यू टीम को सूचना दें. वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी ने बताया कि गंभीर नदी में मगरमच्छ है, लेकिन वह शहर से काफी दूर है. 'बेबी क्रोकोडाइल' का यहां जाल में फंसना इस और इंगित करता है कि आस पास के क्षेत्र में मादा मगरमच्छ की मौजूदगी है. यह भी हो सकता है कि दूर से 'बेबी क्रोकोडाइल' भटक कर शहरी क्षेत्र के यहां पहुंचा और जाल में फंस गया हो. यह 'बेबी क्रोकोडाइल' करीब एक फीट लम्बा है और नवजात ही है.