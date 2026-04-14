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नदी के पास जाल में फंसा था 'बेबी क्रोकोडाइल', किसान ने बचाने के लिए पानी की कुंडी में डाला, सुरक्षित रेस्क्यू

बेबी क्रोकोडाइल का रेस्क्यू ( वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी )