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देलवाड़ा जैन मंदिर में घुसा 14 फीट लंबा अजगर, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

सिरोही : जिले के आबूराज (माउंट आबू) स्थित विश्व प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब करीब 14 फीट लंबा अजगर मंदिर परिसर में घुस आया. रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी का पैर अचानक किसी भारी वस्तु से टकराया. टॉर्च की रोशनी में देखने पर वहां विशाल अजगर दिखाई दिया, जिससे मौके पर मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई.

सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थानीय स्नेक कैचर अरुण सिंह देवड़ा को सूचना दी. सूचना मिलते ही वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के दौरान मंदिर परिसर में भीड़ जमा हो गई, लेकिन स्नेक कैचर ने सभी को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी. रेस्क्यू के बाद अजगर को एक सुरक्षित बैग में रखकर वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया ताकि वह अपने प्राकृतिक आवास में वापस जा सके. गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची और समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया.