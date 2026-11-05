'अगर दवाइयां ही लिखनी थी तो IGMC में ही रहते, यहां जनता के विकास की दवाई लिखिए', जनक राज पर CM सुक्खू का तंज
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक को जनता के मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाना चाहिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:21 PM IST
चंबा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिले के भरमौर दौरे के दौरान स्थानीय भाजपा विधायक डॉ. जनक राज पर तीखा तंज कसा. लील्ह कोठी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. जनक राज न्यूरोसर्जन हैं और उन्हें दिमाग से जुड़ी बीमारियों का अच्छा अनुभव है. विधायक गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी बीमारी पूछते हैं और दवाइयां लिखते हैं. आगे इसी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "अगर केवल दवाइयां ही लिखनी थीं, तो आईजीएमसी में एमएस ही रहते. यह काम वहां भी किया जा सकता था, लेकिन यहां आपको जनता के विकास की दवाई लिखनी चाहिए." मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि डॉ. जनक राज ने आईजीएमसी जैसे बड़े अस्पताल में सेवाएं देने के बाद नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा है. ऐसे में उन्हें विधानसभा में अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब होली-उतराला सड़क का मुद्दा सामने आया, तब डॉ. जनक राज ने इसे लेकर क्या आवाज उठाई. उन्होंने भरमौर के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया. सीएम ने कहा कि जब क्षेत्र के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी थी और सरकारी स्कूलों में पांचवीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें तक नहीं पढ़ पा रहे थे, तब इन समस्याओं को विधानसभा में क्यों नहीं उठाया गया.
हिमकेयर योजना में अनियमितताओं का भी किया जिक्र
सीएम सुक्खू ने हिमकेयर योजना को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में हुई थी और यह एक अच्छी योजना है. हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए. उन्होंने कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन तक के बिल बनाए गए. उन्होंने सवाल उठाया कि एमएस की डिग्री रखने वाले डॉ. जनक राज ने ऐसे मामलों की जांच क्यों नहीं की.
पूर्व विधायक जियालाल कपूर का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व विधायक जियालाल कपूर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जियालाल कपूर लंबे समय तक भाजपा के लिए झंडे और पोस्टर लगाने का काम करते रहे, लेकिन पार्टी ने टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया. सीएम ने भाजपा पर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान करवाना भी है.
होली-उतराला सड़क के लिए नाबार्ड से 18 करोड़ देने की घोषणा
दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने होली-उतराला सड़क के निर्माण को लेकर 18 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि पहले वह इस क्षेत्र में नहीं आ सके थे, लेकिन ललित जी के साथ हुई बातचीत के बाद उन्होंने नाबार्ड के माध्यम से सड़क के लिए 18 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की है. इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है.
27 पंचायतों को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए बनेगी कमेटी
सीएम सुक्खू ने भरमौर क्षेत्र की 27 पंचायतों को जनजातीय दर्जा दिलाने की मांग पर भी बात रखी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मांग को गंभीरता से ले रही है और ललित जी ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 27 पंचायतों को जनजातीय दर्जा दिलाने के प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी. कमेटी इस मामले को आगे बढ़ाने और भारत सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजने की प्रक्रिया पर काम करेगी.
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