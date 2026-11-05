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'अगर दवाइयां ही लिखनी थी तो IGMC में ही रहते, यहां जनता के विकास की दवाई लिखिए', जनक राज पर CM सुक्खू का तंज

भरमौर में विधायक जनक राज पर बरसे CM सुक्खू ( ETV BHARAT )

चंबा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिले के भरमौर दौरे के दौरान स्थानीय भाजपा विधायक डॉ. जनक राज पर तीखा तंज कसा. लील्ह कोठी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. जनक राज न्यूरोसर्जन हैं और उन्हें दिमाग से जुड़ी बीमारियों का अच्छा अनुभव है. विधायक गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी बीमारी पूछते हैं और दवाइयां लिखते हैं. आगे इसी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "अगर केवल दवाइयां ही लिखनी थीं, तो आईजीएमसी में एमएस ही रहते. यह काम वहां भी किया जा सकता था, लेकिन यहां आपको जनता के विकास की दवाई लिखनी चाहिए." मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि डॉ. जनक राज ने आईजीएमसी जैसे बड़े अस्पताल में सेवाएं देने के बाद नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा है. ऐसे में उन्हें विधानसभा में अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब होली-उतराला सड़क का मुद्दा सामने आया, तब डॉ. जनक राज ने इसे लेकर क्या आवाज उठाई. उन्होंने भरमौर के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया. सीएम ने कहा कि जब क्षेत्र के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी थी और सरकारी स्कूलों में पांचवीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें तक नहीं पढ़ पा रहे थे, तब इन समस्याओं को विधानसभा में क्यों नहीं उठाया गया.