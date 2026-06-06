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जयपुर में RERA की सख्ती: प्राइवेट बिल्डर्स के साथ-साथ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के दो प्रोजेक्ट भी सस्पेंड

आवश्यक शर्तों की पालना नहीं करने पर चार प्राइवेट और दो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाएं सस्पेंड.

जयपुर में RERA की सख्ती
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: घर खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने बड़ी कार्रवाई की है. खास बात ये है कि इस बार सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स ही नहीं, बल्कि सरकारी एजेंसी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (RHB) के भी दो प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है.

नियमों की पालना नहीं करने पर RERA किसी को भी राहत देने के मूड में नहीं है, फिर चाहे वो प्राइवेट बिल्डर हो या सरकारी संस्थान. RERA ने 6 प्रोजेक्ट्स को संस्पेंड किया है. इनमें चार प्राइवेट और दो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाएं शामिल हैं. रेरा रजिस्ट्रार राजीव जैन के अनुसार इन परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन कुछ शर्तों के साथ किया गया था, लेकिन तय समय सीमा पूरी होने और अतिरिक्त मौका मिलने के बाद भी आवश्यक शर्तों की पालना नहीं की गई. इसके बाद ये कार्रवाई की गई.

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ये परियोजनाएं हुईं निलंबित

  • Krish Seasons Phase-3
  • Urbana Technopark
  • Solitaire 23
  • Unique Prestige
  • RHB Greenwood Iconic, सेक्टर-28, प्रताप नगर
  • RHB Greenwood Horizon, सेक्टर-28, प्रताप नगर

अब सिस्टम खुद पकड़ लेगा चूक: रजिस्ट्रार के अनुसार रेरा ने एक ऑटो सर्विलांस सिस्टम भी विकसित किया है. इसकी मदद से जैसे ही किसी प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी होगी, मामला खुद ब खुद चिह्नित होकर संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा. इससे नियमों की निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है. इसी के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रमोटर्स और एजेंसियों पर कार्रवाई की जा रही है.

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डिफॉल्टरों की जानकारी होगी सार्वजनिक: RERA ने निवेशकों और घर खरीदारों को सतर्क करने के लिए अपने पोर्टल पर एक विशेष व्यवस्था भी शुरू की है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले, बार-बार चूक करने वाले या खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने वाले प्रमोटर्स के नाम, फोटो और अन्य जानकारी सार्वजनिक की जा रही है. हाल ही में ऐसे 15 प्रमोटर्स को डिफॉल्टर के रूप में चिह्नित कर उनकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई, ताकि लोग निवेश से पहले उनका रिकॉर्ड देख सकें.

बहरहाल, RERA की इस कार्रवाई से साफ संकेत मिला है कि चाहे प्राइवेट बिल्डर हो या सरकारी एजेंसी, सभी को एक समान नियमों का पालन करना होगा. खास तौर पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की दो परियोजनाओं का निलंबन ये दिखाता है कि नियामक संस्था अब किसी भी स्तर पर लापरवाही को नजरअंदाज नहीं करने वाली.

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