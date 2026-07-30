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UP में 50 हजार आवासों को रेरा की हरी झंडी, कम आय वर्ग के लिए 10000 मकान

UP में 50 हजार आवासों को रेरा की हरी झंडी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 50000 आवासों को हरी झंडी दे दी है. जिनमें 20 प्रतिशत कम आयु वर्ग के लोगों के लिए होंगे. सबसे अधिक लखनऊ नोएडा और कानपुर में आवास बनाए जाएंगे.

उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट सेक्टर रफ्तार पकड़ रहा है. उप्र भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा की ओर से जारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट 2026 में सामने आया है कि प्रदेश में आवास, निवेश और खरीदारों के हितों के संरक्षण को लेकर लगातार मजबूती आ रही है.

यूपी में 50 हजार आवासों को हरी झंडी. (Video Credit; ETV Bharat)

रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से जून 2026 के बीच यूपी रेरा में 143 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुईं. वहीं 2025 की इसी अवधि में यह संख्या 134 थी. यानी एक साल में नए प्रोजेक्ट्स के पंजीकरण में इजाफा हुआ है.

सबसे ज्यादा 37 परियोजनाएं लखनऊ में पंजीकृत की गईं. इसके बाद गौतम बुद्ध नगर में 27, गाजियाबाद में 1, आगरा और मथुरा में 10-10, वाराणसी में 7, जबकि झांसी, बाराबंकी, बरेली और प्रयागराज में 3-3 नई परियोजनाएं रजिस्टर हुईं.

इन 143 परियोजनाओं में कुल 46,049 आवासीय इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव है. इन पर लगभग 31,952 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है. तुलना में 2025 की पहली छमाही में 35,082 आवासीय इकाइयों का ही प्रस्ताव आया था.

एनसीआर से आगे बढ़ा लखनऊ

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब यूपी का रियल एस्टेट विकास सिर्फ एनसीआर तक सीमित नहीं रह गया है. एनसीआर के बाहर लखनऊ रियल एस्टेट विकास का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. यूपी रेरा चेयरमैन संजय भुसरेड्डी का कहना है कि बेहतर नियम व्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचे और निवेशकों के बढ़ते भरोसे की वजह से उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से विकसित और पारदर्शी रियल एस्टेट बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है. इसी के साथ घर खरीदारों के विवादों का तेजी से समाधान और धनवापसी के मामलों पर भी प्रभावी काम किया गया है. रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि यूपी की नीतियों और रेरा की सख्त निगरानी के चलते डेवलपर्स और निवेशकों का भरोसा प्रदेश पर लगातार बढ़ रहा है.

2026 की पहली छमाही में लखनऊ सबसे आगे

उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट सेक्टर लगातार मजबूती पकड़ रहा है. रेरा की अर्धवार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 की जनवरी से जून तक प्रदेश में आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में बड़ा उछाल देखा गया है. 2026 की पहली छमाही में लखनऊ 37 नई परियोजनाओं के साथ पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर रहा. राजधानी में 3,834 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 9,872 आवासीय इकाइयां बाजार में आईं. रिपोर्ट बताती है कि लखनऊ अब डेवलपर्स के साथ-साथ घर खरीदारों के लिए भी तेजी से पसंदीदा शहर बन रहा है.

निवेश के मामले में गौतमबुद्ध नगर अब भी टॉप

कुल निवेश और आवासीय इकाइयों के मामले में गौतमबुद्ध नगर अभी भी सबसे आगे है. यहां 27 परियोजनाओं में 15,678 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 13,160 आवासीय इकाइयां लॉन्च हुईं. वजह साफ है, यहां बड़े पैमाने पर लक्जरी और सुपर लक्जरी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं. गाजियाबाद में परियोजनाओं की संख्या 19 रही, लेकिन निवेश 6,989 करोड़ और आवासीय इकाइयां 9,500 रहीं. NCR क्षेत्र में मांग लगातार बनी हुई है.