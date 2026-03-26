झारखंड में स्वास्थ्य सेवा को मिलेगी गति, 942 चिकित्सकों की बहाली के लिए JPSC को भेजी गई अधियाचना!
झारखंड में डॉक्टरों के 942 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की अधियाचना जेपीएससी को भेजी गयी है.
Published : March 26, 2026 at 8:41 PM IST
रांची: झारखंड में चिकित्सकों की घोर कमी को दूर करने के लिए कार्मिक और स्वास्थ्य विभाग की ओर से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) को 942 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की अधियाचना भेजी गयी है. विभाग की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार, झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़, सुलभ और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है.
JPSC को भेजी गई नियुक्ति की प्रक्रिया की अधियाचना
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सरकारी अस्पतालों में रिक्त पड़े कुल 942 पदों को भरने के लिए शुरू हुई नियुक्ति की प्रक्रिया में यह अधियाचना जेपीएससी को भेजी है. इनमें से 276 पदों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है. शेष 666 पदों के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जेपीएससी से अधियाचना की गई है. यह व्यापक बहाली प्रक्रिया न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगी, बल्कि राज्य के ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी.
बहाली प्रक्रिया को तीन श्रेणियों में बांटा
विभाग की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा इस वृहद बहाली प्रक्रिया को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं दोनों को समान रूप से मजबूती मिल सके. राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 180 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें 155 पद नियमित तथा 25 पद बैकलॉग श्रेणी के हैं.
मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद
ये नियुक्तियां 24 विभिन्न विभागों में की जाएंगी, जिनमें मेडिसीन, सर्जरी, निश्चेतना, स्त्री एवं प्रसव रोग तथा शिशु रोग जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं. यह प्रक्रिया झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2018 (संशोधित 2021) तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के नवीनतम मानकों 2025 के अनुरूप संपन्न होगी, जिससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा.
गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नहीं रहना पड़ेगा निर्भर
इसके साथ ही राज्य के पांच प्रमुख मेडिकल कॉलेजों धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू और दुमका में सुपर स्पेशियलिटी विभागों को सशक्त बनाने के लिए 96 विशेषज्ञ फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी. इन पदों में न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है. इस पहल से राज्य में जटिल एवं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें अपने ही राज्य में उन्नत उपचार सुविधाएं मिल सकेंगी.
विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होगी दूर
स्वास्थ्य सेवाओं का जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए राज्य के विभिन्न जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों में 666 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें 506 पद नियमित तथा 160 पद बैकलॉग के हैं. इस संबंध में विभाग के द्वारा कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया है कि जेपीएससी को अधियाचना की जाय ताकि नियमित नियुक्ति हो सके. इनमें सर्वाधिक पद फिजिशियन (226) और शिशु रोग विशेषज्ञ (224) के हैं, जबकि निश्चेतक और स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद भी उल्लेखनीय संख्या में शामिल हैं. यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है. इसके अतिरिक्त 335 चिकित्सा पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की जानी है, जो प्रक्रियाधीन है.
बड़ी संख्या में डॉक्टरों की रेगुलर बहाली
झासा के अध्यक्ष डॉ. बिमलेश कुमार सिंह का मानना है कि बड़ी संख्या में डॉक्टरों की रेगुलर बहाली से झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाने में सहायता मिलेगी. इससे न केवल चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की कमी दूर होगी, बल्कि मरीजों को समय पर बेहतर और विशेषज्ञ उपचार भी उपलब्ध हो सकेगा. सरकार की इस पहल से यह स्पष्ट है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्हें राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका लाभ राज्य वासियों को मिलेगा.
ये भी पढ़ें- झारखंड के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 अप्रैल तक लागू होगा HMIS, मरीजों को मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
झारखंड स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली, नियुक्त होंगे चिकित्सक से लेकर पारा मेडिकल स्टाफ
नियमों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग कॉलेजों को किया जाएगा दंडित: अपर मुख्य सचिव